Evergreen Otto Pfister: Als der Mann mit Weltruhm den FC St. Gallen trainierte – und aufstieg Höchstens Ivan Zamorano hat aus dem Kreis der ehemaligen Spieler des FC St.Gallen tiefere Spuren im internationalen Fussball hinterlassen als Otto Pfister. Daniel Good 20.01.2021, 05.00 Uhr

«Es ist wie ein Virus»: Otto Pfister mit Notizblock auf der Tribüne des St.Galler Fussballstadions. Bild: Urs Bucher

Der heute 83-jährige Pfister war von 1963 bis 1966 Spielertrainer der St.Galler und sagt im Rückblick: «Es war eine tolle Zeit.» Später stand Pfister als Trainer mit der Elfenbeinküste im Final des Afrika-Cups und betreute an der Fussball-Weltmeisterschaft 2006 Togo.

Der hohe Sieg der Vaduzer in St. Gallen

Vor seinem Engagement im Espenmoos war Pfister Spielertrainer des FC Vaduz, am Mittwoch Gegner der St. Galler. «Vaduz und St. Gallen spielten auch damals in der gleichen Liga. In der letzten Runde gewannen wir mit Vaduz in St. Gallen hoch und das hat den damaligen Präsidenten Elio Cellere wohl beeindruckt. Auf jeden Fall rief er mich an und sagte mir, er wolle mich haben. Mein Vertrag in Vaduz lief aus und so sagte ich gerne zu», erinnert sich Pfister.

Ein Nationalspieler und ein Rohdiamant aus Goldach

Cellere wollte wieder Erfolg. Neben Pfister kamen auch Walter Müller und René Hamel, ein Internationaler. «Hamel war mein Mitspieler, als ich für Grenchen in der NLA auflief», sagt Pfister. «Ich vernahm, dass es Schwierigkeiten gab, und so stiess er zu St.Gallen.»

Der Goldacher Müller war ein Goalgetter der Extraklasse. Sogar Bayern München wollte ihn. Aber Müller blieb lieber in der Schweiz und wechselte 1967 zu den Young Boys.

Man war in St. Gallen also gerüstet, um in die NLB aufzusteigen. «Wir hatten eine starke Truppe und verloren so gut wie nie», sagt der damalige Spielertrainer Pfister. Die entscheidende Partie fand in Genf gegen Etoile Carouge statt. Der FC St. Gallen setzte sich durch. Den Siegtreffer erzielte Müller. Es folgte eine rauschende Aufstiegsfeier. Pfister sagt:

«Es gab einen Umzug durch die ganze Stadt.»

Schon damals – Mitte der 1960er-Jahre – war St. Gallen eine fussballverrückte Stadt. Pfister: «An diese Begeisterung erinnere ich mich noch heute. In Vaduz war und ist in dieser Beziehung leider weniger los.»

Nach drei Jahren im Espenmoos verabschiedete sich Pfister Richtung Basel

1966 wollten die Verantwortlichen des FC St. Gallen den Vertrag mit Pfister verlängern. Aber sie hatten auch vor, dem erfolgreichen Spielertrainer, der ja immer auf dem Feld stand, einen Coach zur Seite zu stellen. Das war überhaupt nicht im Sinne Pfisters. Er sagt:

«Ich will die gesamte Verantwortung. Ich brauche keinen, der mir dreinredet.»

Und so verabschiedete sich Pfister nach drei Jahren im Espenmoos Richtung Basel.

Otto Pfister 2008 als Nationaltrainer Kameruns Bild: Rebecca Blackwell / AP

Später zog es Pfister nach Afrika und Arabien, wo er viele Klubs und Nationalmannschaften betreute. Er ist immer noch der erfolgreichste Trainer in diesem Raum. «Ich bin weltweit auch der einzige Trainer, der an der U17-, der U20- und an der ‹richtigen› WM dabei war». Mit der U17-Auswahl Ghanas wurde Pfister 1991 in Italien Weltmeister. «Mit uns hatte niemand gerechnet. Aber wir setzten uns gegen starke Teams wie Brasilien und Italien durch.»

«Das Wichtigste ist der Mannschaftsgeist»

Keiner hat im Trainerbusiness mehr erlebt als der ehemalige St. Galler Spielertrainer. «Wenn du in Saudi Arabien zweimal nacheinander verlierst, kannst du gleich zum Flughafen fahren», weiss er aus Erfahrung. Unvergesslich auch die Zeit in Ägypten, als er den Grossklub Zamalek Kairo trainierte: «Zu den Derbys kamen 110'000 Zuschauer. Alle fussballverrückt.»

Heute werde die Rolle des Trainers massiv überbewertet. «Vor allem in den Medien», sagt Pfister. «Denn du brauchst gute Spieler. Wenn sie nicht genaue Pässe von A nach B spielen können, nützt alles nichts. Dann kannst du 24 Stunden trainieren und bringst es zu nichts.» Und weiter:

«Ich hatte zum Glück immer gute Spieler wie Abédi Pelé, Samuel Eto’o, Samuel Kuffour und viele mehr.»

Pfister bewundert Trainer wie Urs Fischer – auch ein ehemaliger St. Galler – von Union Berlin und sagt im gleichen Atemzug: «José Mourinho würde doch nie eine schlechte Mannschaft übernehmen.»

Pfisters Erfolgsrezept? Er sagt:

«Das Wichtigste ist der Mannschaftsgeist. Du musst die Spieler auf der Ersatzbank bei Laune halten. Sonst bist du verloren.»

Sein letztes Engagement war jenes in Afghanistan, das 2018 endete. Aber der Fussball lässt ihn nicht los. «Es ist wie ein Virus», sagt Pfister, der seit Jahrzehnten in Mels wohnt – wenn er nicht gerade irgendwo in der weiten Welt unterwegs ist.

Die positive Bilanz der Vaduzer in St. Gallen

In den Stadien von Vaduz und St. Gallen ist Pfister Stammgast. Vor der Partie vom Mittwoch zwischen St. Gallen und Vaduz sagt er: «St. Gallen ist gegen den Tabellenletzten natürlich Favorit. Zeidlers offensiver Fussball gefällt mir. Aber Vaduz kann an einem guten Tag jedem Gegner gefährlich werden. Die Mannschaft hat bis jetzt aber vier bis sechs Punkte in der Nachspielzeit verschenkt. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat Vaduz in der Super League eine positive Bilanz gegen den FC St. Gallen.»

FC St. Gallen – FC Vaduz: Mittwoch, 18.00 Uhr, Kybunpark. Matchtipp Otto Pfister: 2:1.