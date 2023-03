FCSG: Diese Europacup-Szenarien sind diese Saison möglich

Europacup Der FC St.Gallen spielt europäisch, wenn... – diese Szenarien gilt es für die Ostschweizer nun zu beachten Noch dauert die Saison 13 Runden. Dennoch ist das Rennen um Platz zwei längst lanciert, der FC St.Gallen gehört zu den Anwärtern. Was genau ist der Platz europäisch Wert? Und: Was wäre, wenn St.Gallen Dritter wird und YB nicht nur Meister, sondern auch Cupsieger? Zeit, einen Blick auf verschiedene Szenarien zu werfen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Der bisher letzte St.Galler Auftritt auf europäischer Ebene: Das Spiel im Kybunpark gegen AEK Athen ging im September 2020 mit 0:1 verloren. Bild: Andy Müller/freshfocus

Seit eineinhalb Wochen ist ausgeträumt: Der FC St.Gallen wird nicht ein drittes Mal hintereinander in den Cupfinal einziehen, im Viertelfinal war die Hürde FC Basel zu hoch. Der Blick der Ostschweizer gilt seither noch stärker dem zweiten Super-League-Platz. Nur zwei Punkte fehlen auf den Zweitplatzierten Servette. Europäische Spiele scheinen so nahe wie lange nicht mehr.

Dass Rang zwei noch lukrativer ist als in vergangenen Jahren, hat mit der Platzierung der Schweiz in der Uefa-Fünfjahreswertung zu tun. Vergangene Saison wurde Platz 14 zurückerobert, lässt man Russland (Rang 10) weg, erbt die Schweiz gar Platz 13.

Als Zweiplatzierter gibt's mit Sicherheit drei Qualifikations-Runden - und gute Chancen auf eine Gruppenphase

Das bedeutet: Statt nur vier stehen wieder fünf europäische Startplätze zur Verfügung. YB als fast sicherer Meister wird 2023/24 höchstens zwei Qualifikationsrunden bis zur Gruppenphase der Champions League (CL) bestreiten müssen. Und der Zweite erhält neu ebenfalls wieder eine CL-Chance, drei Runden sind für ihn zu überstehen. Scheitert er in der ersten, stehen immerhin die Türen zu Europa League (EL) und Conference League (CFL) ziemlich weit offen.

Die Grundregel: Wer ein Quali-Duell verliert, startet im nächstunteren Wettbewerb in der nächsten Runde. Damit lässt sich für den Zweiten der Super League (zum Beispiel St.Gallen?) das auch so sagen: Nur wenn er alle drei anstehenden Qualirunden verliert, verpasst er die Teilnahme an einer der Gruppenphasen. Gewinnt er einen von drei Vergleichen, geht’s in die CFL, zwei von drei führen in die EL-Gruppenphase, drei gewonnene Vergleiche in die Königsklasse.

Cupsieger kann dem Dritten der Liga unter Umständen zu einer sicheren Teilnahme an einer Gruppenphase verhelfen

Für den Dritten und Vierten der Super League sind drei Qualirunden zur CFL vorgesehen. Es sei denn, der Cupsieger bringt die Sache durcheinander. Sein Startplatz lässt sich ebenfalls sehen. Er muss nur eine Runde überstehen, um in die EL-Gruppenphase zu kommen, hat damit zumindest die CFL-Gruppenphase auf sicher. Wird der Cupsieger in der Meisterschaft Erster oder Zweiter (beim Halbfinal-Feld YB, Basel, Lugano und Servette gut möglich), erbt der Liga-Dritte den europäischen Platz des Cupsiegers. Heisst: Auch bei Schlussrang drei wäre die Chance der St.Galler auf mindestens einen Conference-League-Herbst gross.

Zuletzt noch dies: Landet der Cupsieger unter den ersten vier der Liga, erbt der fünfte der Meisterschaft den CFL-Quali-Platz. Nur dumm, dass der sechste Platz inzwischen für die St.Galler ebenfalls nur noch drei Punkte entfernt liegt.

