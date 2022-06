FCSG: Espen on Tour in Widnau gestartet. Mit vielen Geschichten

Espen on Tour «Wenn spielsch du wieder? Aber hesch emol gspielt?» Ein Widnauer Bub bringt den FCSG-Präsidenten Hüppi zum Lachen – der Klub ist wieder unter Leuten Die «Espen on Tour» hat begonnen, Widnau ist am Mittwoch erster Etappenort. Auf der Aegeten sieht man mancherlei: Lustiges, Neuzugänge, Geburtstage. Und Zeidler unterschreibt ein Buffon-Trikot. Christian Brägger Jetzt kommentieren 15.06.2022, 21.05 Uhr

Begehrtes Sujet: Präsident Matthias Hüppi. Bild: Tobias Garcia

Achtjährig ist der Bub, Mattia sein Name, aus Widnau kommt er. «Wenn spielsch du wieder bim FC St.Galle?», fragt er den etwas verlegen wirkenden Mann mit Sonnenbrille an der Bande. Minuten zuvor hat ihm dieser ein Autogramm auf die Fussballschuhe gezirkelt. Das ist jemand Wichtiges, denkt Mattia, er hakt nach: «Aber hesch emol?» Der Mann schmunzelt: «Nein, nein, ich bin der Präsident.»

Matthias Hüppi ist mit dem FC St.Gallen wieder unter Leuten. Zum dritten Mal seit Erfindung 2018 findet die «Espen on Tour» statt, Corona funkte hier auch dazwischen. Erster Schauplatz ist am Mittwochnachmittag das Rheintal, Widnau, Sportplatz Aegeten. Zur Freude von zig Kindern, die mit den Eltern Görtler und Co aus der Nähe sehen wollen. Die Sonne brennt.

Dumraths Weg zum FCSG

In Vollbesetzung ist das Team von Trainer Peter Zeidler nicht, die Nationalspieler haben Ferien, derzeit stocken Hoffnungsvolle aus der U21 das Kader auf. Bela Dumrath gehört nicht zu dieser Sorte, unlängst hat der 18-Jährige einen Profivertrag als dritter Goalie bekommen. In Sachen Körpergrösse steht er Lukas Watkowiak in nichts nach, sein Pfad zum Klub aber war ein anderer: Er absolvierte im Frühling die Casting-Woche, als sich gleich ein Dutzend Testspieler für ein Engagement empfehlen durften.

Für den neunjährigen Alessio ist es logisch, nicht im Schatten der Bäume auf Distanz zu bleiben. Fan ist er von Besio, der Vorname verbindet. Und von welcher Mannschaft? «Natürlich grünweiss, das gseht me jo», grätscht Hüppi dazwischen. Der Bub ist ein Einheimischer, sein «FC Widnou» hat sich als Etappenort anlässlich des 90-jährigen Bestehens (1931) beworben. Die Bewässerung des Rasens von Hand scheint aus jener Zeit.

Bild: Tobias Garcia

Die Torte für Görtler

Florian Kamberi und Lorenzo González sind nicht dabei und werden das kaum je sein, für die Rückkehrer nach Leihen muss es andere Lösungen geben. Dafür liegt vielleicht die Zukunft des vertragslosen Loris Mettler in St.Gallen. Der 23-Jährige spielte im Cup-Viertelfinal noch mit Carouge gegen die Ostschweizer.

Nun hat sich der von Servette ausgebildete Mittelfeldspieler direkt bei Zeidler angeboten und etwas Zeit, die Klubführung zu überzeugen. Bis zum Wochenende soll es dann zwei andere Neuzugänge geben.

Élie Youan sieht man nach einem halben Jahr auch wieder – und siehe da, tatsächlich: Er strahlt. Derart grosse Freude sah man bei ihm vor dem leihweisen Wechsel zu Mechelen nie. Sowieso: Es ist bemerkenswert, wie gut gelaunt die Spieler sind und die Autogrammjagd der Kinder fast gleich lang dauert wie die Übungseinheit.

Bild: Tobias Garcia

Die Torte nach verspeistem Pouletschnitzel mit Gemüsereis (es hat auch ein Vegi-Menu) gibt es als Geschenk zu Görtlers 28. Geburtstag obendrauf. Widnau ist ein guter Gastgeber – auch ohne Sonnenbräu. Zeidler mag eh lieber Desserts; er setzt sein Autogramm unter ein Buffon-Trikot. Nächster Halt ist Romanshorn.

