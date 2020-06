«Es wäre ein Traum!»: Das sagen die FCSG-Verantwortlichen vor dem Neustart der Meisterschaft +++ Espen binden Stergiou bis 2024 an sich Am Samstag startet der FC St.Gallen im Sittener Tourbillon zur Mission Verteidigung von Platz 1. Im Rahmen einer Medienkonferenz äusserten sich Präsident Matthias Hüppi, Sportchef Alain Sutter und Trainer Peter Zeidler zu den vergangenen schweren Monaten, dem Spiel in Sion und Social Distancing. Daniel Walt Aktualisiert 19.06.2020, 13.52 Uhr

Sie freuen sich auf die Fortsetzung der Meisterschaft: (v.l.) Matthias Hüppi, Alain Sutter und Peter Zeidler. Bild Michel Canonica (St.Gallen, 19. Juni 2019)

Nach über 100 Tagen Zwangspause geht es für den FC St.Gallen am Samstag endlich weiter: Ab 20.30 Uhr versuchen die Ostschweizer, die Tabellenführung im Sittener Tourbillon zu verteidigen. Man sei voller Vorfreude auf dieses Abenteuer, liessen die Verantwortlichen der Ostschweizer an einer Medienorientierung im Kybunpark durchblicken. Trainer Peter Zeidler erwähnte, ein Spieler habe von einem «Crazy Summer» gesprochen. Das treffe absolut zu und passe auch zur Mannschaft, die ebenfalls ein wenig verrückt sei, so der Deutsche.

Werden Fans vermissen

Peter Zeidler sagte weiter, man werde die Fans im Stadion selbstverständlich vermissen. Trotzdem freue man sich auf die kommenden Wochen und Monate. Auf die Frage eines Journalisten, ob die Spieler aus Sicherheitsgründen bei Auswärtspartien in Einzelzimmern untergebracht würden, winkte Zeidler ab: So viel Geld habe der FCSG dann doch nicht – aber die Betten stünden weit genug auseinander. Auf einen möglichen Auftaktsieg im Sittener Tourbillon angesprochen, sagte Zeidler: «Es wäre ein Traum!»

Präsident Matthias Hüppi seinerseits zeigte sich überzeugt, dass sich die Reihen im FC St.Gallen in den vergangenen schwierigen Wochen und Monaten noch mehr geschlossen hätten. Er zeigte sich insbesondere berührt davon, dass bereits rund 7000 Fans ihr Abonnement für die kommende Saison gelöst haben. Dies notabene ohne zu wissen, ob sie ab September wieder ins Stadion dürfen oder nicht.

Neuer Medienchef

An der Medienkonferenz wurden auch noch personelle Neuigkeiten verkündet. So ist es den Espen gelungen, den hochtalentierten Jungverteidiger Leonidas Stergiou bis 2024 an sich zu binden. Auch der Kontrakt mit Alessandro Kräuchi wurde verlängert. Des Weiteren wurde bekannt, dass David Gadze, bisher Leiter Ressort Stadt beim St.Galler Tagblatt, auf den Herbst hin die Nachfolge von Ex-FCSG-Medienchef Daniel Last antreten wird.

Der Ticker zur Medienkonferenz zum Nachlesen: