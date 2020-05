Es geht weiter: Der FC St.Gallen darf wieder vom Meistertitel träumen

Fussball-Restart in der Schweiz: Super League soll am 20. Juni weitergehen – das sind die Reaktionen von Spieler und Clubs

Die Super League wird fortgesetzt. Dies beschlossen die Vertreter der 20 Klubs der Swiss Football League an der ausserordentlichen Generalversammlung in Bern. Der Neustart erfolgt am 20. Juni mit Geisterspielen. Das erste Spiel in der Challenge League findet am Freitag, 19. Juni, statt.