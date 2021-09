1:2 bei den Young Boys Der FCSG nach der dritten Meisterschaftsniederlage in Folge: Was Trainer Peter Zeidler besonders ärgert und wie die Ersatzspieler ihre Chance nutzten Der ersatzgeschwächte FC St.Gallen wehrt sich bei den Young Boys gut, verliert aber trotzdem mit 1:2. Am kommenden Samstag treffen die Ostschweizer auswärts auf die Grasshoppers. Fehler wie im Wankdorf müssen sie dann vermeiden. Patricia Loher 26.09.2021, 19.38 Uhr

Felix Mambimbi erzielt das Tor zum 2:0. Rechts: St.Gallens Leonhard Münst. Urs Lindt/Freshfocus

Es war laut nach Spielschluss. In Bern sind die Fans nach dem dritten Meisterschaftssieg nacheinander und dem Erfolg in der Champions League gegen Manchester United euphorisiert.

In St.Gallen hingegen sieht die Welt anders aus. Die Mannschaft tritt zwar mehrheitlich gut auf, doch es fehlt, was zählt: die Punkte.

Nun folgt das Spiel bei den Grasshoppers

Und so war beim einen oder anderen nach dem 1:2 in Bern schon die Partie vom nächsten Samstag bei den Grasshoppers im Hinterkopf. Nach drei Niederlagen in Folge muss dringend wieder einmal gepunktet werden. Trainer Peter Zeidler sagt:

«Wir sind schon so clever, dass wir das richtig einordnen können.»

Man sei nicht romantisch und denke: «Wir können gegen die zwei besten Schweizer Mannschaften mithalten, das ist doch okay. Nein, wir haben erst sechs Punkte, das ist zu wenig.»

Aber man bleibe ruhig und konzentriert. «Am Ende wird uns das auszeichnen», so Zeidler. Nach der Partie bei den Grasshoppers ist Länderspielpause, danach empfangen die St.Galler Servette. Der Vorsprung auf die beiden letzten Plätze beträgt bloss noch zwei Punkte.

St.Gallen wird schwindlig gespielt

Die Auswärtspartie bei den Young Boys stand allerdings unter besonderen Vorzeichen. Dem FC St.Gallen brach ausgerechnet für das Spiel gegen den Meister fast das komplette Mittelfeld weg.

Captain Lukas Görtler war gesperrt, Ousmane Diakité verletzt und Victor Ruiz musste aufgrund von Adduktorenproblemen ebenfalls passen. Hinzu kam die Spielsperre von Innenverteidiger Betim Fazliji.

Die Erwartungshaltung war dementsprechend gering. In der Startphase schien St.Gallen tatsächlich unter die Räder zu kommen. Das 0:1 fiel früh, weil die Zuordnung in der Abwehr nach einem kurz ausgeführten Corner und einer Flanke nicht stimmte. Am Tag nach dem Spiel sagt Zeidler:

«Das hat mich geärgert. Es war ein Standard und dementsprechend in Bezug auf die Zuteilung alles klar. Das 0:1 hat einiges durcheinandergebracht.»

St.Gallens Trainer Peter Zeidler redet einem Ballkind ins Gewissen. Urs Lindt/Freshfocus

Immer wieder liefen die Berner an, vor allem der schnelle Meschack Elia überforderte die St.Galler. Die Startphase war eine Demonstration: Nach zehn Minuten hätte es gut und gerne 0:3 stehen können.

St.Gallen lässt Chance leichtfertig aus

Doch die Gäste konnten auf Torhüter Lawrence Ati Zigi zählen, und kämpften sich in diese Partie. In der 41. Minute verpassten sie nach einer Überzahlsituation eine Konterchance durch Thody Élie Youan leichtfertig: Es wäre das 1:1 gewesen.

Nach dem 2:0 kurz nach der Pause «überliessen wir St.Gallen zu viele Optionen», wie Trainer David Wagner sagte. Plötzlich war nicht mehr alles so klar. Die St.Galler hielten sich bei ihrer ersten Rückkehr ins Wankdorf seit dem verlorenen Cupfinal im Mai gut, forderten die Berner nach dem Anschlusstor durch Kwadwo Duah deutlich mehr, blieben allerdings oft auch ideenlos.

Natürlich, die Young Boys hatten ihr Tempo gedrosselt. Denn schon am Mittwoch spielen sie in der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Wagner verzichtete gegen St.Gallen trotzdem darauf, seine besten Spieler zu schonen.

Nuhu und Schmidt mit guten Leistungen

Aufgezeigt hat die Partie in Bern, dass der FC St.Gallen durchaus über Optionen verfügt, vielleicht einmal das eine oder andere zu probieren, das den Gegner überrascht.

Musah Nuhu (links) gegen Jordan Siebatcheu Urs Lindt/Freshfocus

Musah Nuhu beispielsweise lieferte nach seinem Fehler zu Beginn, der das 0:1 zur Folge hatte, eine ansprechende Partie neben Leonidas Stergiou. Der 24-Jährige setzte auch im Aufbauspiel Akzente und war zweikampfstark. Zudem bringt der Ghanaer, der zuvor in dieser Saison noch zu keinem Einsatz gekommen war, physische Präsenz ins Spiel der St.Galler.

Das wäre auch künftig wichtig, da mit Diakité ein körperlich starker Akteur zumindest noch für das Spiel am nächsten Samstag in Zürich ausfällt. So könnte Trainer Zeidler Fazliji als Sechser laufen lassen. Auf dieser Position hat der kosovarische Nationalspieler schon manche gute Leistung gezeigt.

Basil Stillhart bleibt weiterhin eine Alternative, auch wenn er sich in Bern schwertat, ins Spiel zu finden. Während Stuttgart-Leihgabe Leonhard Münst zwar viel unterwegs war, offensiv aber kaum Akzente setzen konnte, war das bei Isaac Schmidt anders.

St.Gallens Isaac Schmidt. Urs Lindt/Freshfocus

Der Romand scheint über einiges Potenzial zu verfügen. Der 21-Jährige ersetzte Görtler und fiel mit einigen starken Vorstössen auf. Schmidt musste schliesslich wegen einer Prellung am Oberschenkel ausgewechselt werden.

Noch keine Klarheit im Sturm

Weiterhin keine Klarheit herrscht im Sturm: In Bern durften sich in der Startformation Jérémy Guillemenot und Alessio Besio versuchen, nachdem am Mittwoch gegen Basel Youan, Fabian Schubert und Duah den Angriff gebildet hatten. Zeidler sagt: «Es war eine englische Woche. Und Guillemenot wollte nach dem Platzverweis in Genf etwas gutmachen.»