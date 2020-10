Interview FCSG-Trainer Peter Zeidler nach der Länderspielpause und vor der Partie in Luzern: «Eine Bedingung war, dass die Spieler in der Schweiz bleiben» Nach der zweiwöchigen Länderspielpause nimmt der Leader St.Gallen am Sonntag in Luzern die Meisterschaft wieder auf. Trainer Peter Zeidler über freie Tage, Teambildung und abwesende Spieler. Patricia Loher 15.10.2020, 16.58 Uhr

Sie haben Ihren Spielern am vergangenen Wochenende drei freie Tage zugestanden. Weshalb?

Peter Zeidler: Das ist während meiner Zeit in St.Gallen noch nicht oft vorgekommen. Mein Gefühl war, dass wir die vergangene Saison und die Belastung durch die vielen englischen Wochen noch nicht richtig aufgearbeitet hatten. Es war für uns alle wichtig, nochmals durchzuatmen, obwohl einen die aktuelle Situation mit dem Coronavirus natürlich immer noch nicht wirklich entspannen lässt. Richtig frei ist man nicht.

Durften die Spieler das Wochenende im Ausland verbringen?

Nein, eine Bedingung war, dass sie in der Schweiz bleiben. Quarantänezeit können wir uns nicht leisten.

Ihnen fehlten seit dem vergangenen Heimspiel gegen Servette vier Spieler, die mit den Nationalteams unterwegs waren.

Ich beklage mich nicht darüber, vielmehr freue ich mich für unsere jungen Spieler, welche die EM-Qualifikation geschafft haben. Miro Muheim und Leonidas Stergiou debütierten im U21-Nationalteam, auch Jérémy Guillemenot hat gespielt und ein Tor erzielt. Sie und Goalie Lawrence Ati Zigi sind zurück in St.Gallen. Am Freitag steigen sie wieder ins Mannschaftstraining ein.

Betim Fazliji kam angeschlagen zurück. Wie geht es ihm?

Er hatte nach dem ersten Training mit der U21 muskuläre Probleme und reiste noch vor dem Georgien-Spiel nach Hause zurück. Fazliji hat noch nicht wieder mit dem Team trainiert. Ich gehe aber davon aus, dass er am Sonntag einsatzfähig ist.

Sie sagten, dass es Sie freue, während der Pause an den Mängeln zu arbeiten. Wie weit sind Sie gekommen?

Am Sonntag werden wir eine komplette Trainingswoche hinter uns haben. Das Testspiel in Dornbirn gegen ein gutes Team war wichtig (1:1, Red.). Wir haben zwar nicht so dominiert wie erhofft, aber es ging für viele Akteure vor allem um Spielpraxis. Und es hat mir imponiert, wie einige Stammspieler mit ihrer Ersatzrolle umgegangen sind und wie sie nach ihrer Einwechslung alles gaben, um den 0:1-Rückstand wettzumachen. Wir müssen die Pfade neu finden. Aber es entsteht wieder ein guter Geist, der feste Glaube, dass ein Gegner richtig gut sein muss, um gegen uns zu gewinnen. Am meisten helfen uns da Glücksmomente in Trainings und Spielen. Nur über den Fussball entsteht Harmonie. Deshalb bin ich auch nicht so ein Freund von Bowlingabenden.

Aber manchmal helfen solche Abende, um sich schnell besser kennen zu lernen.

Wir gehen da anders vor. Wir ermuntern die Spieler, aufeinander zuzugehen. Wir wollen wieder eine besondere Mannschaft werden und sind auf dem besten Weg dazu. Dafür muss die Beziehung untereinander besonders sein. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.

Was wollen Sie am Sonntag in Luzern sehen?

Wir wollen und können zeigen, dass wir einen nächsten Schritt gemacht haben. Sind wir schon eine Mannschaft für einen aussergewöhnlichen Sieg? Ein Erfolg in Luzern wäre so ein aussergewöhnlicher Sieg.