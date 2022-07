Erste Cup-Hauptrunde Grosse Sorge beim FC Rorschach-Goldach nach dem Lottosechser im Cup gegen den FCSG: Die Kellen ist durch die Leichtathleten besetzt Grosses Dilemma: Der FC Rorschach-Goldach gegen den FC St.Gallen oder Leichtathletik? Das Traumlos ist da, aber die Kellen am Spieldatum besetzt. Als Ersatzort auswärts kommt nur das Espenmoos in Frage, das Heimrecht bliebe aber. Oder muss der Dorfklub gar dieses abgeben? Christian Brägger Jetzt kommentieren 05.07.2022, 21.34 Uhr

Volles Cup-Haus: Gegen St.Gallen dürften mehr Leute auf der Kellen sein wie gegen Basel. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Im letzten nach Regionen eingeteilten Topf lagen am Schluss als Gegner noch der FC St.Gallen und der FC Luzern. Und wie das ist, wenn man wie der FC Rorschach-Goldach seit Monaten einen Lauf hat, musste es so kommen: Der David vom Bodensee trifft in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups auf den FC St.Gallen, den Goliath und übergrossen Nachbarn in Steinwurfnähe. Ausgerechnet. Ein Wunschlos.

Ex-Espe Dejan Janjatovic. Bild: Michel Canonica (Tübach, 3. Juli 2021)

Für den 30-jährigen Dejan Janjatovic, der noch eine Saison anhängen dürfte bei Rorschach-Goldach, kommt es damit zum Wiedersehen mit seinem langjährigen Arbeitgeber. Auch gab es vor etwas mehr als einem Jahr den nicht allzu gern ausgestellten Check von über 100'000 Franken vom FC St.Gallen für den Verkauf von Silvan Hefti, an dem der Dorf- als Ausbildungsklub partizipierte.

Etwas Brisanz wird also drin sein in dieser Affiche. Doch in jedem Fall ist es ein gutes Los für die Equipe der Super League, nach der Favoritenrolle braucht man gar nicht erst zu suchen, geschweige denn zu fragen. Das Team von Trainer Peter Zeidler muss sich gegen den Verein der 2. Liga interregional durchsetzen.

Die Kellen ist durch einen anderen Veranstalter belegt

Vielmehr nach einer ersten Welle der Euphorie ist der Austragungsort zu suchen und erfragen. Spieldatum ist das Wochenende vom 20. und 21. August, die Amateure haben selbstredend Heimvorteil auf der Sportanlage Kellen in Tübach.

Doch an jenem Samstag und Sonntag ist die Anlage besetzt von der Leichtathletik Gemeinschaft Bodensee (LGB), welche die interkantonalen Meisterschaften für Ostschweizer, Zürcher und Bündner in den Kategorien U18, U20 und Aktive veranstaltet. Deshalb sagt FC-Rorschach-Goldach Präsident Markus Hundsbichler:

Markus Hundsbichler, Präsident FC-Rorschach-Goldach. Bild: PD

«Wir haben wieder ein Superlos gezogen nach dem FC Basel im Vorjahr im Sechzehntelfinal, es ist ein zweiter Lottosechser. Aber aktuell ist der Spielort ein Problem.»

Selbstredend laufen bereits erste Abklärungen, der Klub vom Bodensee hat mittlerweile Routine darin. Im vergangenen September kamen beim 0:3 gegen Basel 4300 Zuschauer, es gab 100'000 Franken Gewinn, ein grosses Sicherheitsdispositiv, und einen Haufen Arbeit.

Gegen St.Gallen dürfte dieser Rekord purzeln und sollten mindestens 5000 Fans möglich sein. Nur schon deshalb will der FC Rorschach-Goldach die Partie an heimischer Stätte austragen, zudem hat er ja nun darin Erfahrung und kann die Konzepte gegen den Grossklub vom Rheinknie ebenfalls gegen den FC St.Gallen anwenden.

Wenngleich die Suche nach Sponsoren und das Marketing für die Begegnung jetzt im Sommer und auch wegen der Inflation nicht gleich leicht fallen werden wie gegen Basel. «So oder so beginnen wir ganz gewiss nicht bei null», sagt Hundsbichler.

Der Freitagabend, der 19. August, fällt als Datum schon mal weg, weil die Kellen bis zum Meeting am Samstag längst nicht freigeräumt sein könnte von den Zusatztribünen. Ein zeitlich noch früherer Termin ist für den FC Rorschach-Goldach uninteressant, weil das Spiel am Wochenende finanziell weit mehr «einschenkt».

Die Kellen ist am Spieldatum besetzt. Bild: Bild: Rudolf Hirtl

So oder so muss ein Entscheid rasch gefällt werden, zumal auch der Schweizer Fussballverband, sobald Klubs der Super League im Cup auf Unterklassige treffen, an die Sicherheit denkt und Zugeständnisse vom Veranstalter will.

Und so müssen andere Szenarien durchgedacht werden, die Abgabe des Heimspiels an den FC St.Gallen und damit in den Kybunpark zum Beispiel. Oder das Ausweichen auf den Pestalozzi-Platz, die Urheimat des FC Rorschach in den Jahrzehnten vor der Fusion mit Goldach im Jahr 2017. Nun wäre diese Alternative nur schon wegen der Zusatztribünen oder dem Zusatzverkehr nicht durchführbar, was übrigens auch bei einer Verlegung nach Arbon gälte.

Auch den Dammweg, Platz der Goldacher vor dem Zusammenschluss, kann Hundsbichler dem Zuschauer nicht zumuten. Das Paul-Grüninger-Stadion des SC Brühl, ein anderer Lösungsansatz, wäre für die Begegnung eher zu klein, es weist Platz für 4200 Leute aus. Bliebe als letzter gangbarer und als Ausweichmöglichkeit wahrscheinlicher Weg das altehrwürdige Espenmoos; es gehört der Stadt St.Gallen und verfügt über eine Kapazität für 5700 Zuschauer.

Als Ersatz kommt das Espenmoos in Frage Bild: Andri Vöhringer (6. September 2021)

So oder so: Wenn die Partie nicht auf der Kellen ausgetragen werden könnte, gäbe es wohl kritische Stimmen aus dem Volk. Röbi Raths wird also nicht umhinkommen, Hand zu bieten und eine Lösung zu finden; der Stadtpräsident Rorschachs ist auch gleich der Präsident des Zweckverbands der Sportanlage Kellen, dem die Gemeinden Goldach, Rorschach, Rorschacherberg und Tübach als Träger angehören.

Und vordergründig will die LGB, welche das Areal korrekt belegt hat, ja das Cupspiel ermöglichen, benötigt aber eine Ersatzanlage. Die entsprechenden Abklärungen laufen.

Auch Bischofszell darf zufrieden sein

Derweil die Vorfreude am Bodensee noch von den Vorbehalten beeinträchtigt ist, sind auch andere Klubs aus der Ostschweiz in der Cup-Hauptrunde vertreten. Wil trifft auswärts auf den FC Littau aus der 2. Liga, Widnau (2. Liga interregional) empfängt die AC Bellinzona aus der Challenge League, Bischofszell den FC Aarau, und Wittenbach (3. Liga) spielt gegen die AC Arbedo-Castione (2. Liga) ums Weiterkommen. Zudem tritt der in die 1. Liga aufgestiegene FC Kreuzlingen auswärts beim Ligakonkurrenten Wohlen an.

