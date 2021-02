FC St.Gallen Es läuft bei den Espen nicht rund – Sechs Erkenntnisse aus ihrer Niederlagenserie Der FC St.Gallen tritt auf der Stelle. Die Mannschaft vereint derzeit ein paar Problemzonen. Was läuft da schief? Und dennoch gibt es Hoffnung. Aber welche? Christian Brägger und Patricia Loher 05.02.2021, 05.00 Uhr

Sions Gaëtan Karlen (vorne) ist einen Schritt schneller: Es gibt verschiedene Gründe, wieso die St.Galler und Verteidiger Euclides Cabral derzeit oft das Nachsehen haben. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

«Wir können auch Achter werden.» Es klang wie eine Schutzbehauptung, die St.Gallens Trainer Peter Zeidler vor Saisonbeginn äusserte. Und damit vor Ansprüchen warnte, was aber nicht unbedingt mit der Euphorie im und rund um den Klub korrelierte.

In der Zwischenzeit hat der FC St.Gallen, Vizemeister der vergangenen Saison, 17 Partien absolviert und rangiert im Mittelfeld. Wobei es Abwärtstendenzen und schon bemerkenswerte Problemzonen gibt, die dazu führen könnten, dass Zeidlers Satz zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird.

Zuletzt, und vor allem in Sitten bei der 2:3-Niederlage nach einer verrückten Schlussphase, waren sie offensichtlich.

Hitzige Diskussion auch zwischen Sion-Coach Fabio Grosso (links) und St.Gallen-Trainer Peter Zeidler. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Eigentlich ist es ganz simpel: Mit Siegen wächst das Selbstvertrauen, nach Niederlagen schmilzt es dahin und die Selbstzweifel werden grösser. Nun spüren die Ostschweizer nach zuletzt fünf Spielen mit bloss drei gewonnenen Zählern und mit dem doch missratenen Start nach der Winterpause – der einzige Sieg gelang gegen das letztklassierte Vaduz – einen gewissen Druck. Auch vom Gegner.

Weil der FC St.Gallen zudem nicht mehr so dominieren kann wie in früheren Tagen und den gegnerischen Teams mehr Aktionen zugestehen muss, beanspruchen seine Auftritte mehr als gewohnt das Nervenkostüm von Spielern wie Trainer. Es wird mehr lamentiert, und wie sich Zeidler nach dem Schlusspfiff im Wallis enervierte und später das Interview auf dem Bezahlsender «Blue» gab, da wirkte er ziemlich gereizt.

Ganz zu schweigen von den ständigen Diskussionen um die Videoschiedsrichter, die auch Spieler wie Lukas Görtler erfasst haben. Es ist verständlich, dass Team und Trainer nach so aufwühlenden Momenten wie in Sitten emotional sind. Hilfreicher aber ist, dass sie sich schnell auf die eigenen Fehler konzentrieren.

Anto Grgic ist der Herr der Lüfte beim Ausgleich zum 1:1 gegen St.Gallen. Bidl: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Im FC St.Gallen rückt ein grundsätzlich bekanntes Problem plötzlich in den Mittelpunkt. Seine Spieler in der Defensive sind zwar schnell, aber körperlich nicht die Grössten. Der FC Sion brachte ganz bewusst oft hohe Bälle ins Abwehrzentrum auf seine robusten Spitzen – wie die Young Boys beim 2:1-Sieg vor Weihnachten –, es war ein probates Mittel. Die flinken Leute der Walliser hingegen besetzten die Aussenbahnen, dort bekundeten die Verteidiger Boubacar Traorè, später Euclides Cabral wie auch Alessandro Kräuchi schon einige Mühe.

Miro Muheim, verletzt und schmerzlich vermisst. Bild: Michel Canonica

Seit vier Spielen fehlt Miro Muheim. Ohne ihn haben seine Teamkollegen drei dieser Partien verloren. Natürlich war es Pech, dass St.Gallen am Tag vor Muheims Schulterverletzung Vincent Rüfli leihweise in die Challenge League zu Lausanne-Ouchy abgab. Zwar kam von den Grasshoppers Cabral, er ist allerdings ein rechter Aussenverteidiger und dürfte nicht geholt worden sein für den Linksverteidiger Muheim – er ist nicht adäquat ersetzt.

Der umfunktionierte Mittelfeldspieler Traorè, der im Heimspiel gegen Lugano einige gute Ansätze gezeigt, aber auch die gelb-rote Karte kassiert hatte, trat in Sitten viel zu ungestüm auf. Der Senegalese musste wegen akuter Gefährdung, erneut die gelb-rote Karte zu kassieren, schon nach einer halben Stunde vom Platz.

Es ist fraglich, ob Zeidler wie einst bei Muheim aus einem Mittelfeldspieler einen Verteidiger machen kann. Klar dagegen ist: Es fehlt weiterhin der eiskalte Vollstrecker vor dem gegnerischen Tor.

Zu oft kommen die Bälle nicht an. Hier bei Kwadwo Duah. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Ballverluste (tief) in der gegnerischen Platzhälfte sind in der Gegenpressing-Philosophie der St.Galler nicht per se schlecht. Die Idee: Es entsteht eine neue Situation, in welcher sich der Gegner nach der Balleroberung auf seine Angriffsauslösung konzentriert und dabei kurzzeitig seine defensive Ordnung vernachlässigt.

In Sitten kamen dann jedoch zu viele Bälle schon früh nicht an. Tim Staubli, der hinter den Spitzen agierte, tat sich beim ersten Saisoneinsatz von Beginn weg ebenso schwer wie Victor Ruiz. Sogar die Fehlerquote von Görtler war hoch. Vielleicht ist dieses Manko nur eine Momentaufnahme, denn die Böden sind nach dem Dauerregen überall tief. Dafür war der Pass von Leonidas Stergiou, der zum 1:0 durch Jérémy Guillemenot führte, umso schöner.

Es droht eine Übergangssaison, Präsident Matthias Hüppi. Bildf: Marc Schumacher/Freshfocus

Noch ist in dieser Liga – hinter den Young Boys – alles möglich für die St.Galler. Nach der Partie vom nächsten Mittwoch bei Servette ist Halbzeit für die Ostschweizer, dann sei es an der Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen, sagte Zeidler. Stand jetzt ist es noch immer schwierig, die Leistungsfähigkeit seiner Mannschaft abzuschätzen. Was kann sie? Wird noch ein Ruck durch dieses Team gehen?

Nach vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen steht die Mannschaft erstmals seit eineinhalb Jahren unter dem Erwartungsdruck, punkten zu müssen. Entscheidend wird sein, wie sie damit umgeht. Tut sie sich schwer damit, droht nach dem Höhenflug – wieder einmal – eine Übergangssaison.

Den Mutigen gehört die Welt. Boris Babic im Laufduell gegen Zürichs Adrian Winter. Diese Partie ging ebenfalls 2:3 verloren. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Mut ist an sich gut, sehr gut sogar. Und die St.Galler sind mutig, das haben sie schon oft bewiesen. In Sitten kippte kurzzeitig das Momentum nach dem nicht gegebenen 1:3 und dem Eigentor von Léo Lacroix zum 2:2. Die Ostschweizer wollten mehr, es entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier. Es ist nicht das erste Mal, dass man im Nachhinein klüger ist, und es ist nicht das erste Mal, dass Zeidler sagen würde, er könne seine Spieler gar nicht bremsen, so sei der FC St.Gallen eben.

Vielleicht ist das ja auch gut so: Der FC St.Gallen ist eben so, im Guten wie im Schlechten. Und überhaupt: Den Mutigen gehört die Welt.