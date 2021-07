Erfolg in Lausanne FCSG-Trainer Peter Zeidler nach dem geglückten Saisonstart: «Mit diesem Auftritt haben wir den Eindruck aus dem Cupfinal weggewischt» Der FC St.Gallen hat am Samstag in Lausanne überzeugt und mit 2:1 gewonnen. Vor allem der Nachfolger von Jordi Quintillà spielte gross auf. Nach dem Spiel fand Captain Lukas Görtler deutliche Worte – auch in Bezug auf den geschlossenen Gästesektor. Patricia Loher 25.07.2021, 19.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die St.Gallen Spieler rennen in Richtung der Fans, die vor dem Stadion stehen. Claudio De Capitani/Freshfocus

St.Gallens Spieler rannten los in Richtung Stadionecke und liessen sich feiern. Aus Protest gegen den geschlossenen Gästesektor in Lausanne hatte sich der harte Kern der Fans nach einer mehr als dreistündigen Anreise vor der Arena versammelt und feuerte das Team von draussen an.

Es gab aber auch die anderen St.Galler Zuschauer: Sie wollten sich das erste Spiel ihrer Mannschaft vor Publikum seit Oktober nicht nehmen lassen und sicherten sich Tickets auf den Tribünen des neuen Stadions Tuilière.

Görtler kritisiert Massnahmen

Nach dem 2:1-Erfolg zum Saisonstart fand St.Gallens Captain Lukas Görtler gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF deutliche Worte für die Massnahme des Waadtländer Klubs, den Gästesektor nicht zu öffnen:

«Es ist eine Frechheit, dass die Fans nicht im Gästeblock sein dürfen. Fussball ist für alle da. Nicht nur für die Heimmannschaft.»

Die Normalität in den Schweizer Stadien ist also noch nicht ganz zurück.

Trotzdem hatte der FC St.Gallen in Lausanne viele Gründe, rundum zufrieden zu sein. Obwohl die Vorbereitung gut verlaufen war, konnte nur schwer eingeschätzt werden, wo die Ostschweizer stehen. So wich an diesem Abend die Ungewissheit und die Erleichterung war spürbar.

Die Abgänge scheinen gut kompensiert

Der 27-jährige Görtler sagte, sie hätten ein «nahezu perfektes Spiel» abgeliefert. Einerseits gab es in der ersten Partie dieser Saison Zeichen, dass die Ostschweizer die Abgänge von Miro Muheim und Jordi Quintillà gut kompensiert haben. Andererseits wirkte die Mannschaft sehr gefestigt.

Der monatelange Abstiegskampf der vergangenen Saison und der verlorene Cupfinal gegen Luzern im Mai scheint das Vertrauen der St.Galler in ihre Spielausrichtung nicht erschüttert zu haben. Am Tag nach der Partie in Lausanne sagt Trainer Peter Zeidler:

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen Claudio De Capitani/Freshfocus

«Mit diesem Auftritt haben wir den Eindruck aus dem Cupfinal weggewischt. Wir spielten wieder so, wie ich mir das vorstelle.»

Natürlich, dieses erste Spiel war eine Momentaufnahme, die Partie muss richtig eingeordnet werden. Schon vor einem Jahr hat St.Gallen die erste Begegnung der Saison gewonnen.

Überfordertes Lausanne

Aber das Pressing der Gäste, ihr permanentes Anlaufen, überforderte die Waadtländer, welche die St.Galler nur hie und da nach einem Konter in Bedrängnis brachten. «Da war bei uns viel Leidenschaft und Begeisterung mit im Spiel», so der Coach.

St.Gallens zweifacher Torschütze Thody Élie Youan (links) im Zweikampf mit Lausannes Cameron Puertas. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Trotz neuer Akteure wie Michael Kempter, Ousmane Diakité oder dem jungen Alessio Besio wirkte die Mannschaft bereits geschlossen. Keiner fiel ab, aber einige machten auf sich aufmerksam.

Fehlerloser Diakité

Neben dem zweifachen Torschützen Thody Élie Youan überzeugte auch Salzburg-Leihgabe Diakité. Der Malier, der am Sonntag den 21. Geburtstag feierte, war im zentralen Mittelfeld der unumstrittene Chef, weil stark am Ball und stark in der Balleroberung.

Ousmane Diakité (links) ist der Chef im zentralen Mittelfeld. Claudio De Capitani/Freshfocus

Macht er so weiter, wird Quintillà bald vergessen sein. Diakités gute Leistung war eine der Überraschungen der ersten Runde: 20 Monate lang hatte ihn eine schwere Knieverletzung ausser Gefecht gesetzt. Auf dem Rückweg aus Lausanne feierten die neuen Teamkollegen den Geburtstag des Mittelfeldspielers mit einem Ständchen.

Auch Kempter ist ein Versprechen

St.Gallens neuer Aussenverteidiger Michael Kempter.

(Claudio De Capitani/Freshfocus)

Auch der 26-jährige Kempter, zuletzt bei Xamax in der Challenge League unter Vertrag, steigerte sich im Verlauf der Partie und fiel mit einigen starken Läufen auf. «Er hat sich nahtlos eingefügt», sagt Zeidler.

Etwas überraschend war, dass der Trainer zur Pause im Sturm einen Doppelwechsel vornahm. Er habe auch die beiden anderen Angreifer Kwadwo Duah und Fabian Schubert in einem Ernstkampf sehen wollen, so Zeidler.

Zudem hätten Besio und Boris Babic den Gegner pausenlos attackiert und viele Bälle abgefangen, was Kraft koste. Der Trainer sagt:

«Ich war zufrieden mit ihnen. Für alle vier war es am Ende eine runde Sache. Es ist normal, dass man auch einmal zuschauen muss.»

Derzeit ist aber nicht davon auszugehen, dass diese Mannschaft so zusammen bleibt. Immer wahrscheinlicher wird, dass der 19-jährige Leonidas Stergiou St.Gallen in Richtung Genua verlässt.

Ob er am Sonntag in der Cupfinal-Revanche gegen Luzern nochmals für die Ostschweizer auflaufen wird, ist offen. Sein Abgang wäre ein herber Verlust, am Samstag lieferte der junge Verteidiger einmal mehr eine starke Leistung ab. Die kolportierte Ablösesumme von vier Millionen Euro würde den Abschiedsschmerz aber wohl etwas lindern.