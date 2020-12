Spitzenspiel Es wäre auch mehr dringelegen – der FC St.Gallen sichert sich in Basel ein verdientes 0:0 Der FC St.Gallen bleibt zum sechsten Mal in Folge unbesiegt. Die Ostschweizer sichern sich in Basel ein 0:0, obwohl aufgrund ihrer Chancen durchaus auch ein Sieg dringelegen wäre. Einige bange Minuten haben die Teams nach 35 Minuten zu überstehen, als Basels Verteidiger Raoul Petretta regungslos liegen bleibt. Das letzte Spiel vor der Winterpause bestreitet St.Gallen am Dienstag zu Hause gegen die Young Boys. Patricia Loher Aktualisiert 19.12.2020, 23.22 Uhr

St.Gallens Jordi Quintillà (links) gegen die Basler Silvan Widmer und Fabian Frei. Andy Müller/Freshfocus

Es ist ein unterhaltsames Spiel. St.Gallen hat zu Beginn Vorteile und müsste in Führung gehen. Die Basler kämpfen sich aber zurück, es entwickelt sich eine Partie, die auf beide Seiten kippen kann. Beide Teams forcieren die Offensive, was Spass macht. Spielnote: 5

In der Startphase bereitet St.Gallen dem FC Basel grosse Probleme. Schon nach eineinhalb Minuten vergeben die Ostschweizer durch Boubacar Traorè, der über den halben Platz gesprintet ist, eine gute Möglichkeit.

Die Gäste sind in der ersten halben Stunde das klar bessere Team und müssten eigentlich in Führung gehen. In der siebten Minute verpasst Lukas Görtler eine Chance knapp, wenig später geht ein Flachschuss von Basil Stillhart um wenige Zentimeter daneben.

Basel kann sich kaum einmal lösen aus der Umklammerung. Das 0:2 gegen die Young Boys scheint die Mannschaft von Trainer Ciriaco Sforza doch verunsichert zu haben.

St.Gallens Boris Babic (vorne) gegen Timm Klose und Luca Zuffi. Andy Müller/Freshfocus

St.Gallen presst stark und gewinnt viele Bälle zurück, was Basel offensichtlich nicht behagt. Die Ostschweizer dominieren, weil sie mutig auftreten und viel in ihr Spiel investieren. Es dauert bis in die 15. Minute, ehe der frühere Ligakrösus nach einem Fehler von Goalie Lawrence Ati Zigi zu einer ersten Möglichkeit kommt.

Basel findet danach besser ins Spiel, die beiden Teams bewegen sich auf Augenhöhe. Doch auch Arthur Cabral und Ricky van Wolfswinkel vergeben gute Chancen. St.Gallen verteidigt in Basels bester Phase stark, obwohl dem Team Leonidas Stergiou fehlt, der an Corona erkrankt ist und sich in Quarantäne befindet. Zudem muss Trainer Peter Zeidler auf Victor Ruiz verzichten, der ebenfalls Symptome zeigte und sich am Sonntag testen lässt. Traorè ersetzt den Spanier links im Mittelfeld.

Bange Minuten: Basels verletzter Raoul Petretta (verdeckt) wird medizinisch betreut. Georgios Kefalas/Keystone

Ein Schock dann nach 35 Minuten. Basels Raoul Petretta bleibt nach einem Kopfball regungslos liegen: Samariter und Notarzt eilen auf den Platz. Zehn Minuten muss Petretta behandelt werden. Dem 23-jährigen Verteidiger wird eine Halskrause umgelegt, behutsam auf eine Trage gelegt und abtransportiert. Noch ist ungewiss, wie schwer sich der Basler verletzt hat. Offenbar leidet Petretta an Nackenproblemen.

Nach der Pause entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Die beiden Teams schenken sich nichts, was die Begegnung unterhaltsam macht. Zweimal kann sich St.Gallen auf Zigi verlassen, der einmal gegen Edon Zhegrova klärt und dann auch eine Chance von Cabral pariert.

In der 58. Minute spielt sich Görtler schön durch über rechts. Am Elfmeterpunkt kommt Boris Babic freistehend zum Abschluss, doch Goalie Heinz Lindner lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über das Tor. Hier wäre für den FC St.Gallen definitiv etwas zu holen.

Basel rennt an, doch St.Gallen kommt weiter zu den besseren Chancen. In der 74. Minute zwingt der eingewechselte Thody Élie Youan Goalie Lindner zu einer Parade.

St.Gallen steckt nie auf und sucht weiter das Führungstor. Phasenweise treten die Gäste wieder sehr dominant und selbstbewusst auf. Kurz vor Schluss vergeben die Ostschweizer durch Görtler den Matchball. Sie haben aber auch Glück, als Basel in der 91. Minute nur den Pfosten trifft.

Am Dienstag empfängt St.Gallen im letzten Spiel vor der Winterpause die Young Boys. Die Berner spielten am Samstag im eigenen Stadion gegen Lugano nur 2:2. St.Gallens Rückstand auf den Leader beträgt fünf Punkte.

Lukas Görtler. Es ist beeindruckend, wie der Deutsche um jeden Ball kämpft. Görtler holt selbst aus vermeintlich aussichtslosen Situationen noch einen Vorteil heraus und ist überall anzutreffen. Sein genaues Zuspiel auf Babic hätte in der 58. Minute beinahe die Führung zur Folge gehabt.

Eigentlich fällt keiner ab. St.Gallen stellt an diesem Abend ein gut funktionierendes Kollektiv. Zu Beginn der zweiten Halbzeit unterlaufen aber Yannis Letard zwei Fehler, die dem Team fast den Rückstand eingebrockt hätten. Der Franzose fängt sich aber.

Fedayi San bleibt unauffällig, was ein gutes Zeichen ist.

Victor Ruiz gehört dem Aufgebot nicht an. Der Spanier hat offenbar leichte Symptome gezeigt und wird am Sonntag getestet. Ebenfalls nicht mit dabei ist Florian Kamberi, der noch nicht wie gewünscht in Form gekommen ist. Dafür wieder im Kader ist Kwadwo Duah, der sich zuletzt wegen eines positiven Coronafalls in seinem Umfeld in Quarantäne befand.

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Am wichtigsten ist, dass es Raoul Petretta bald wieder gut geht. Im Spiel haben wir heute viele Dinge so gemacht, wie wir uns das vorstellen. In der zweiten Halbzeit traten wir dominant auf und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass eine unserer Chancen reingeht. Eine Mannschaft wie Basel kann man nicht 90 Minuten im Griff haben, was der Pfostenschuss in der 91. Minute aufgezeigt hat.»

Ciriaco Sforza, Trainer FC Basel: «Es war ein gutes Spiel, das auch 2:2 oder 3:3 hätte enden können. Ich habe eine Reaktion gesehen auf die Niederlage gegen die Young Boys. Wir kämpften bis zum Schluss.»