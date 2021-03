Enttäuschung in der Romandie Ruhe bewahren trotz Niederlage in Lausanne: Der FC St. Gallen hofft auf die Wende nach der zweiwöchigen Pause Nach dem 3:4 in Lausanne steht der FC St.Gallen auf Platz acht. Alarmismus ist nicht angesagt - auch wenn der Abstand zum Abstiegs- und Barrageplatz nur noch sechs Punkte beträgt. Warum die zweiwöchige Nationalmannschaftspause Besserung bringen könnte. Ralf Streule 21.03.2021, 18.33 Uhr

Auch nach dem 3:4 in Lausanne hat Peter Zeidler seinen Humor und seine Freude an Sprachbildern nicht verloren. Nach dem Spiel am Samstagabend gab der St.Galler Trainer zu Protokoll, dass man nun die Ruhe nicht verlieren werde. Am Tag nach dem Spiel darauf angesprochen, will er den Satz nicht wiederholen. Und vergleicht die Situation mit jener von Kindern, die sich im dunklen Wald verlaufen, sich dabei immer wieder versichern, keine Angst zu haben – und dabei immer ängstlicher werden. Will heissen: Zuviel über die herrschende Ruhe zu sprechen, kann Unruhe auslösen.

Tatsächlich ist auch nach einer weiteren Niederlage nicht Alarmismus angesagt, noch hat sich das Team nicht tief im Wald verlaufen. Es gibt jene Momente, in denen viel Licht zu finden ist im St.Galler Spiel, wie nach der Pause in Lausanne, als die Ostschweizer trotz 1:3-Rücklage selbstbewusst spielten, den Gegner wie selbstverständlich dominierten und sich zurück zum 3:3 und ins Spiel kämpften.

Zeidler: «Können nicht zur Tagesordnung übergehen»

Schatten war in der Romandie aber ebenfalls genügend zu finden. Vor allem zu Beginn gelang Zeidlers Team wenig, Lausanne bedrängte die Ostschweizer so, wie diese es sonst in der Startphase mit dem Gegner zu tun pflegen.

Lausanne-Trainer Giorgio Contini erklärte hinterher, ebendiesen Plan gehabt zu haben: «Wir wollten St.Gallens Qualitäten im Keim ersticken, ihnen keinen Platz lassen. Das ist aber mit viel Aufwand verbunden – kaum nimmt man den Fuss vom Gaspedal, sind sie wieder da.» Was der ehemalige St.Galler Trainer damit zwischen den Zeilen ebenfalls anspricht: Auch St.Gallens Fussball ist mit extrem viel Aufwand verbunden. Wenn dann – wie nun passiert – in zwölf Spielen in Folge nur gerade zwei Siege und ein Sinkflug in der Tabelle herausschauen, ist dies umso ärgerlicher.

«Natürlich können wir nach vier Spielen mit nur einem Punkt nicht gleich zur Tagesordnung übergehen», sagt Zeidler. Und während er in den Spielen gegen Servette, Luzern oder die Young Boys stets auch einen Schritt nach vorne gesehen habe, sei dies in Lausanne für einmal nicht der Fall gewesen. «Wir verteidigten zu wenig konsequent.» So wie vor dem 2:0, als sich die Lausanner vor dem Strafraum unbedrängt den Ball zuspielen konnten. Oder beim 3:4, als ein Pass von Stjepan Kukuruzovic auf Toichi Suzuki die gesamte Abwehr aushebelte. Oder beim 1:3, als Ati Zigi einen Rückpass regelwidrig in die Hände nahm und die St.Galler Hintermannschaft beim fälligen Freistoss ungeordnet wirkte.

Dass die Automatismen am Samstag nicht immer funktionierten, mag auch mit zwei gewichtigen Ausfällen zu tun haben, auch wenn Zeidler diese Ausrede nicht bemühen will. Lukas Görtler fehlte mit einer Knöchel-, Betim Fazliji mit einer Innenbandverletzung. Beide holten die Blessuren im Spiel gegen die Young Boys. Dass sie schwer zu ersetzen sind, zeigte sich am Samstag. Tim Staubli und Yannis Letard brauchten einige Zeit, ihre Rolle zu finden.

Abnützungserscheinungen werden sichtbar

Es waren aber nicht nur sie, die am Samstag ihre Betriebstemperatur nicht erreichten. Auch Spieler wie Jordi Quintillà, Victor Ruiz oder Leonidas Stergiou kommen derzeit nicht auf ihr bestes Niveau. Und auch den Stürmern Jérémy Guillemenot und Kwadwo Duah schien am Samstag die mentale Frische zu fehlen. Sind es Abnützungserscheinungen nach den vielen Spielen seit Juni, fast ohne Pause? Zeidler stimmt teilweise bei. «Andere Teams haben die gleiche Ausgangslage, es soll keine Ausrede sein», sagt er. Aber gerade gegen ein Team wie Lausanne, das im September mit ausgeruhten Spielern aus Nizza verstärkt wurde, kann dies den Unterschied ausmachen. Lucas Da Cunha, Torschütze zum 1:0, ist einer von ihnen, ein anderer der 19-jährige Evann Guessand.

Wird Fazliji fit für ein Spiel gegen Ibrahimovic?

Die Nationalmannschaftspause kommt so gesehen für die St.Galler zum richtigen Zeitpunkt – und wird zur Lichtung im Wald. Zeidler zählt drei Punkte auf, die in diesen zwei Wochen von Bedeutung sein werden. Erstens hofft er darauf, dass angeschlagene Spieler wieder fit werden. Zwar wird die Zeit für Boris Babic, der an einer Muskelverletzung laboriert, und für Boubacar Traoré nach seinem Armbruch nicht für eine Rückkehr reichen. Görtler und Fazliji dürften bis in zwei Wochen aber wieder fit sein.

Fazliji wird sogar für den Kosovo zu den WM-Qualifikationsspielen einrücken. Möglich, dass er bis zum Spiel vom Sonntag gegen Schweden und Rückkehrer Zlatan Ibrahimovic wieder einsatzfähig ist. Zeidlers zweite Hoffnung ist, dass U-Nationalspieler wie Jérémy Guillemenot gesund und mit Erfolgserlebnissen ins Team zurückkehren. Zu guter Letzt gehe es für Spieler wie Euclides Cabral, Musah Nuhu oder Letard darum, näher zur Mannschaft zu rücken. «Sie werden im letzten Abschnitt der Saison immer wichtiger.»

Dieser Abschnitt beginnt am 3. April, mit dem Heimspiel gegen Zürich. Etwas Positives bleibt bis dahin: Der Abstand zum Abstiegs- und Barrageplatz beträgt sechs Punkte. Jener zum zweiten Platz nur deren fünf.