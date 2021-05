FCSG im Cupfinal: Wie die Niederlage zustandekam

Enttäuschung Cupfinal-Niederlage: Der FC St.Gallen ist an sich und dem Gegner zerbrochen Weil der FC St.Gallen sein Leistungsniveau nicht erreicht, verliert er gegen Luzern verdient 1:3. An dieser Erkenntnis ändern auch zwei strittige Entscheide des Schiedsrichters nichts. Christian Brägger 24.05.2021, 19.59 Uhr

St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi musste zweimal hinter sich greifen. Beim dritten Gegentor stand er nicht mehr auf dem Platz – er hatte sich verletzt auswechseln lassen müssen. Bild: Michel Canonica

Das Resultat liest sich nüchtern, es tönt im Berner Wankdorf auch so: 1:3 verliert der FC St.Gallen den Cupfinal gegen Luzern, das den dritten Cupsieg der Geschichte feiert. Doch so einfach ist es nicht, und die Bedeutungsschwere dieses Pfingstmontags offenbart sich um 16.51 Uhr, als die Gefühlswelten der Protagonisten diametral auseinander liegen.

Jubelnde Luzerner Spieler – und ein enttäuschter Miro Muheim. Bild: Michel Canonica

Dabei kommen beide aus der gleichen Ecke, sind im Schweizer Fussball Habenichtse; aus Ostschweizer Perspektive ist es auch deswegen der wichtigste Auftritt seit 21 Jahren und dem Gewinn der Meisterschaft.

Spannungsabbau nach dem Ligaerhalt?

In einer solchen Atmosphäre geht es also noch mehr darum, vieles richtig und wenig falsch zu machen, weil Nuancen wohl entscheiden. Doch dem FC St.Gallen gelingt ebendies überhaupt nicht, womöglich tut der Spannungsabbau nach dem Ligaerhalt das seine. Die in Bestbesetzung angetretene Mannschaft von Trainer Peter Zeidler beginnt zwar leicht besser, ein Distanzschuss von Nicolas Lüchinger ist eine erste Marke. Aber dann werden die Zentralschweizer munterer, drängen den Gegner zurück, spielen aggressiver, haben mehr Qualität. Dabei verwundert es, dass gerade die Leistungsträger Jordi Quintillà in seinem letzten Spiel für St.Gallen und Lukas Görtler ihr Rendement nicht erreichen.

Lawrence Ati Zigi: Note 4. Bei den Gegentoren praktisch ohne Chance. Rettet einmal stark. Muss nach einer Stunde verletzt raus.

Leonidas Stergiou: Note 4.5. An ihm liegt es nicht, dass die St. Galler in Schieflage geraten. Muss nach gut einer Stunde verletzt vom Platz.

Basil Stillhart: Note 4. Im Mittelfeld vor der Pause wenig inspiriert. Danach für Lüchinger in der Verteidigung besser im Spiel. Jordi Quintillà: Note 3. Ein verzogener Weitschuss, ein missglückter Freistoss. Bei seinem Abschiedsspiel kann er keine Akzente setzen.

Jérémy Guillemenot: Note 3.5. Er versucht sich nach der Pause ins Spiel zu kämpfen. Das gelingt ihm aber nur ansatzweise.

Victor Ruiz: Note 4.5. Der aktivste Mittelfeldspieler. Über ihn läuft fast jeder Angriff.

Lukas Görtler: Note 3.5. Mit weniger Einfluss aufs Spiel, als man es sich von ihm gewöhnt ist. Nach der Pause verbessert.

Lukas Watkowiak: Note 4.5. Kommt nach gut einer Stunde für Zigi und kassiert gleich das 1:3. Rettet danach einmal stark.

Thody Élie Youan: Note 5. Sehr guter Auftritt, der aktivste St. Galler, mit vielen starken Einzelaktionen. Miro Muheim: Note 2.5. Erstes Spiel nach seiner Verletzung – was er nicht verbergen kann. Agiert bei den Gegentoren zögerlich. Wirkt verunsichert.

Betim Fazliji: Note 4. Einige wenige Unsicherheiten, meist aber auf der Höhe seiner Aufgabe.

Nicolas Lüchinger: Note 3.5. Erzielt kurz nach Anpfiff per Weitschuss fast das 1:0. Kämpferisch stark. Defensiv macht ihm das Tempo aber zuweilen Probleme. Chukwubuike Junior Adamu, Note: 4. Ihn sieht man wenig – bis er mit dem 1:2 die St. Galler wieder ins Spiel bringt. Boris Babic: Kurz im Spiel, keine Bewertung.

Kwadwo Duah: Kurz im Spiel, keine Bewertung.

Euclides Cabral: Kurz im Spiel, keine Bewertung.

Das alles und der fehlende Tempo- wie Pressingfussball der Ostschweizer führen dazu, dass Luzern nach dem Doppelschlag durch Ibrahima Ndiaye und Jordy Wehrmann innert vier Minuten (27./31.) letztlich vorentscheidend 2:0 führt. Dabei sind es nun schon keine Nuancen mehr, die den Unterschied ausmachen, und es ist wohl symptomatisch für den St.Galler Auftritt, dass bei beiden herausgespielten Treffern Miro Muheim, der wegen seiner Oberschenkelverletzung lange fraglich war, einen Schritt zu spät kommt.

In der zweiten Halbzeit können die St.Galler nicht zulegen

Verloren ist bis dahin nichts, aber die Hypothek ist gross. Doch es spricht für den FC St.Gallen dieser Saison, dass er nie aufsteckt, kämpft. Noch vor der Pause kommt er nach Junior Adamus Treffer heran, schöpft Hoffnung. Diese zerbricht in der zweiten Halbzeit, als die Ostschweizer verletzungsbedingt zweimal (Zigi und Stergiou) wechseln müssen und nicht zulegen.

Vielmehr sind es 20 Minuten vor Schluss die Luzerner, die nach Pascal Schürpfs Treffer nach einem Konter mit beiden Händen an die Sandoz-Trophäe greifen. Und sie bis zum Schlusspfiff nicht mehr loslassen. Basil Stillhart sagt: «Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl. Aber Zweikampf, Passgenauigkeit, Cleverness – Luzern war einfach besser, und in der zweiten Halbzeit kam zu wenig von uns. Wir waren zu ängstlich.»

Ein enttäuschter Basil Stillhart. Bild: Freshfocus

Zwei umstrittene Strafraum-Szenen

Die Kräfteverhältnisse sind letztlich zu klar, als dass es etwas nützen würde, über Lionel Tschudi zu lamentieren; der Schiedsrichter hat dennoch Einfluss auf den Ausgang. Zweimal greift er nicht ein (auch der Videoschiedsrichter nicht), einmal in der Schlussphase bei Goalie Marius Müllers Aktion gegen Görtler. In der 52.Minute ist ein Penaltypfiff ebenfalls nicht falsch, als der beste St.Galler, Thody Élie Youan, im Sechzehner einen Zupfer spürt und hinfällt. Es wäre das mögliche 2:2 gewesen. Wäre. Vielleicht das nächste Mal.