Englische Wochen Von Adamu, Mentalität, Feuerwehr und Zigi: Was der FCSG aus dem Cupspiel nach Bern mitnehmen muss Die St.Galler haben vieles richtig gemacht am Donnerstag im Cup gegen die Young Boys. Diese Erkenntnisse nehmen sie mit ins «Rückspiel» vom Sonntag in Bern. Patricia Loher und Ralf Streule 09.04.2021, 20.06 Uhr

Torschütze Kwadwo Duah (rechts) bejubelt mit Thody Élie Youan das 2:0. Claudio Thoma/Freshfocus

Nach fünf Meisterschaftspartien ohne Sieg hat der FC St. Gallen im Cup-Achtelfinal ausgerechnet gegen die Young Boys ein Ausrufezeichen gesetzt und mit 4:1 gewonnen.

Zum ersten Mal seit dem 3:1 gegen Basel am 27. Februar ist es den Ostschweizern wieder gelungen, über 90 Minuten gut aufzutreten. Trainer Peter Zeidler sagt:

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen Urs Flüeler/Keystone

«In den entscheidenden Momenten machten wir vieles richtig.»

Und weiter: «Doch wir haben in der vergangenen Saison gelernt, was es heisst, gleich weiterzugehen.» Schon am Sonntag trifft St. Gallen auswärts erneut auf die Berner, ehe es am Mittwoch im Cup-Viertelfinal bei den Grasshoppers antritt und dann Luzern empfängt. «Es geht nun darum, frisch zu bleiben», so Zeidler.

Der Vorsprung auf den Barrageplatz beträgt noch vier Zähler, und am Sonntag spielen der FC Vaduz, der diesen Rang belegt, und das letztklassierte Sion gegeneinander.

Gut möglich, dass der Erfolg im Cup St.Gallen auch in der Meisterschaft den dringend nötigen Schwung verleiht. Fünf Erkenntnisse nach dem Sieg gegen die Young Boys und vor dem Start ins letzte Viertel dieser Meisterschaft.

Junior Adamu nach dem 1:0 gegen die Young Boys. Claudio Thoma/Freshfocus

Junior Adamu kann eine Entdeckung werden

Der 19-Jährige ist seit Februar leihweise in St. Gallen und glänzte am Donnerstag mit einem Tor und zwei Assists. Zudem führte seine Flanke zu einem Handspenalty.

Der in Nigeria geborene und in Graz aufgewachsene Adamu verfügt über das Potenzial, im Saisonschlussspurt die Lücke hinter dem besten Torschützen Kwadwo Duah zu schliessen. Weil er aus der Red-Bull-Schule stammt, hat er die Ideen des Trainers sofort verstanden. Deshalb wirkt der österreichische U21-Nationalspieler bestens in diese Mannschaft inte­griert.

Zudem harmonierten er und Duah am Donnerstag: Auf der einen Seite der wirblige Adamu, der die Aufmerksamkeit der Verteidigung auf sich zog, auf der anderen Seite Duah, den man oft länger nicht sah, der dann aber schnell einmal torgefährlich wurde. Adamu gehört bedauerlicherweise nicht dem FC St. Gallen: Er verfügt in Salzburg über einen Vertrag bis 2025 und dürfte im Sommer nach Österreich zurückkehren.

Miro Muheim (rechts) entwischt dem früheren Teamkollegen Silvan Hefti. Wenig später führt St.Gallen 1:0. Gian Ehrenzeller/Keystone

Die mentale Verfassung ist beeindruckend

Die St. Galler waren ohne Erfolgserlebnis ins Cupspiel gestiegen. In den vergangenen 13 Spielen in der Meisterschaft hatte es gerade einmal zwei Siege gegeben. Eine Cup-Niederlage gegen YB hätte ins Bild gepasst.

Umso erstaunlicher, wie selbstbewusst das Team in den schwierigen Cup-Achtelfinal stieg, mit starker Körpersprache und ohne Nervosität. Die mentale Frische zeigte sich in vielen Details – dem geschickten Lauf von Miro Muheim vor seinem Assist zum 1:0 oder Lukas Görtlers stark antizipierter Balleroberung vor dem 2:0.

Dass die Ostschweizer trotz Rückschlägen nicht verunsichert wirken, mag mit der Spielsicherheit von Akteuren wie Jordi Quintillà oder mit kämpferischen Vorbildern wie Görtler oder Nicolas Lüchinger zu tun haben. Aber vielleicht eben auch damit, dass das Team, wie von Zeidler erhofft, tatsächlich daran ist, zusammenzuwachsen. Die Ostschweizer dürften ein gutes psychologisches Polster haben, sollte es in der Meisterschaft im Abstiegskampf doch noch richtig eng werden.

Es muss nicht immer die Feuerwehr sein

Die Ostschweizer zogen auch gegen die Young Boys ihr Spiel durch: viele vertikale Pässe, viel Tempo, viel Druck auf den ballführenden Gegner. Und doch schien diesmal dieses Vorgehen weniger risikobehaftet als sonst. Das Zeidler-Pressing war, ob gewollt oder nicht, gefühlt etwas weniger hoch.

Und legten die St. Galler zuletzt in den Startphasen los wie die Feuerwehr, kann man diesmal zumindest von einem kontrollierten Feuerwehreinsatz sprechen – was sich auch auf den Kräftehaushalt und die Konzentration in der zweiten Hälfte auswirkte. Die Dosis zwischen Angriff und Vorsicht hat perfekt gestimmt. Gegen defensivere Teams wird diese wieder schwieriger zu finden sein.

Goalie Lawrence Ati Zigi beim Aufwärmen. Claudio Thoma/Freshfocus

St. Gallen braucht Zigi in Hochform

Nebst Adamu war auch Goalie Lawrence Ati Zigi am Donnerstag in Bestform. Er bewahrte St. Gallen vor einem Rückstand, dann vor dem Ausgleich. Der 24-Jährige aus Ghana hatte es in den vergangenen Wochen nicht einfach. Nach einer starken Vorrunde – man erinnere sich an das 0:0 im November in Bern – unterliefen ihm zuletzt einige Missgeschicke. Das Cup-Spiel hat gezeigt: St. Gallen braucht einen starken Goalie Zigi, um in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Victor Ruiz ist wieder in Form. Gian Ehrenzeller/Keystone

Victor Ruiz ist ein guter Zehner

Der Spanier blüht nach einem Formtief wieder auf. Er wirkt frischer, spielfreudiger und ist ein sicherer Penaltyschütze. Vor allem auf der Position hinter den Spitzen kommen seine technischen Fähigkeiten zum Tragen. Allerdings hält Trainer Zeidler auch von Basil Stillhart viel. Der Thurgauer interpretiert die Rolle des Regisseurs jedoch anders als Ruiz. Es wird spannend sein, mitzuverfolgen, auf wen Zeidler im Saisonschlussspurt setzt.