Energie im Sport Von Notfallplänen, reduziertem Flutlicht, Trainings bei Tag und der Angst im Eishockey – wie Ostschweizer Sportklubs auf die drohende Energiekrise reagieren Die Ostschweizer Sportklubs müssen Strom sparen und haben bereits erste Massnahmen umgesetzt. Was Spitzensportvereine in St.Gallen und im Thurgau alles unternehmen, um den Energieverbrauch zu senken und weshalb es grosse Unterschiede zwischen den Sportarten gibt – unsere Umfrage. Patricia Loher Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Der FC St.Gallen, im Bild mit Captain Lukas Görtler, erarbeitet einen Notfallplan für den Fall, dass der Strom tatsächlich knapp werden sollte. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Weil der Schweiz ein Energiemangel droht, haben die Behörden die Bevölkerung aufgerufen, Strom zu sparen. Einen Beitrag leisten muss auch der Sport.

So hat beispielsweise die Swiss Football League (SFL) die Klubs aufgefordert, ebenfalls Sparmassnahmen umzusetzen. Wie gehen Ostschweizer Vereine mit der drohenden Energiekrise um? Wie sparen sie Strom, auch wenn sie bloss Mieter sind? Und: Sind sie vorbereitet, sollte die Energie plötzlich knapp werden?

Der FC St.Gallen wird im Kybunpark die Dauer der Platzbeleuchtung vor und nach dem Spiel künftig auf ein «zweckmässiges Minimum» reduzieren. Bild: Imago Images

Beim Super-League-Klub hat eine Projektgruppe eine Aufgaben- und Massnahmenliste erarbeitet. Unter anderem sollen Strom-Einsparpotenziale im Kybunpark erkannt sowie Sofortmassnahmen umgesetzt werden, wie der FC St.Gallen schreibt.

Zu den Aufgaben der Projektgruppe gehört, Raumtemperaturen im Stadion zu Nutzungs- und Nichtnutzungszeiten zu definieren. Kurzfristig wird der Klub die Dauer der Spielfeldbeleuchtung vor und nach der Partie auf ein zweckmässiges Minimum reduzieren, was natürlich abhängig ist von Licht- und Wetterverhältnissen. Zudem werden die Aussen- und Innenbeleuchtungen eingeschränkt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sensibilisiert, Geräte und Lichter auszuschalten.

Und was, wenn der Strom tatsächlich knapp werden sollte? «Die Erarbeitung eines Notfallplans erfolgt durch eine interne Kerngruppe in den kommenden Wochen», so der FC St.Gallen weiter. Zudem sei man regelmässig mit der SFL und anderen Klubs in Kontakt, um Synergien und Wissen auszutauschen.

Wils Coach Brunello Iacopetta (hinten) leitet eine Übungseinheit. Bild: Ralph Ribi

«Betreffend Stadion halten wir die Vorgaben der SFL ein. Hier ist die Stadt Wil als Eigentümerin Ansprechpartnerin», so Wils Medienchef David Hugi. Bezüglich der Lichtstärke liege man bereits heute unter den Empfehlungen der Liga. Zudem wurde in Wil beschlossen, dass das «Volllicht» erst 15 Minuten vor Spielbeginn eingeschaltet wird.

Der Challenge-League-Leader hat bereits einige Sofortmassnahmen umgesetzt. So werden die Geschäftsstelle und die Business-Räume auf ein Minimum beheizt, werden die Business-Räume nicht genutzt, wird gar nicht geheizt. Hugi weiter:

«Zudem trainieren wir, wenn immer möglich, tagsüber, damit wir kein Flutlicht anschalten müssen.»

Geprüft wird zudem, ob die Nachwuchsteams ihre Übungseinheiten am Abend bei minimaler Lichtstufe abhalten können. «Die Gesundheit der Spieler steht aber im Vordergrund», schreibt der Medienchef weiter.

Der FC Wil verfügt aktuell über keinen Notfallplan. «Wir nehmen die Dinge, wie sie kommen. Corona hat uns Flexibilität gelernt», so Hugi. Und weiter: «Wir orientieren uns primär an den Vorgaben der Liga bezüglich Spielbetrieb und werden dort selbst aktiv, wo wir den Profibetrieb nicht gefährden.»

Die Kühlanlage für die Eisaufbereitung ist ein Sorgenkind, trotzdem hofft der HC Thurgau – im Bild mit Janik Loosli (rechts) – die Zeit gut zu überstehen. Bild: Mario Gaccioli

«Wir können Massnahmen in Büro- und Meetingräumlichkeiten umsetzen, wie es Private oder andere Firmen auch tun. Wenn es um den grössten ‹Energiefresser› im Eishockey geht – die Kühlanlage für die Eisaufbereitung – sind uns aber die Hände gebunden», so Yves Möri, der Chief Operating Officer des Swiss-League-Klubs Thurgau.

Der Verein ist Mieter der Eishalle Güttingersreuti, welche der Stadt Weinfelden gehört. «Wir sind natürlich froh, wenn das Eis die Saison über bestehen bleibt», so Möri weiter.

Der HC Thurgau hat bereits früher auf Effizienz gesetzt. Die Räumlichkeiten werden nur geheizt, wenn Anlässe stattfinden, elektrische Geräte werden ebenso komplett ausgeschaltet, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Wie intensiv beschäftigt sich der HC Thurgau mit dem Szenario, dass der Strom tatsächlich knapp werden könnte? Laut Möri hängt dieses Damoklesschwert tatsächlich über dem Eishockey. Er sagt:

«Wir setzen Massnahmen um, wenn es aber um die Durchführung der Meisterschaft, respektive das Bereitstellen der dafür notwendigen Eis-Infrastruktur geht, sind wir von anderen Organen abhängig.»

Man könne nur aufzeigen, «welche Wertschöpfung der Sport und das Eishockey generieren und was für Auswirkungen ein Ausfall der Spiele hätte». Notfallszenarien hat der Klub noch keine ausgearbeitet.

Die Kreuzlinger NLA-Handballerin Stefanie Schalko (rechts) in einem Vorbereitungsspiel gegen die Arbonerin Sandra Gmür in der Sporthalle Egelsee. Bild: Mario Gaccioli

Bei Hallensportarten handelt es sich um «Low-Level»-Verbraucher, was bedeutet, dass der Energiebedarf hier gering ist. «Wir benötigen weder Eis noch eine Flutlichtanlage», sagt Patrick Müller, Präsident des Handballklubs Kreuzlingen, der sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen in der NLA vertreten ist. «Die Möglichkeiten, Energie zu sparen, sind gering. Dennoch möchten auch wir unseren Beitrag dazu leisten.»

Die Halleneigentümer hätten mehr Optionen und setzten diese laut Müller in Kreuzlingen auch um. «In der Sporthalle Egelsee zum Beispiel hat die Schulgemeinde angekündigt, die Temperatur um drei bis vier Grad zu senken.» Zudem wurden Beleuchtungsmittel kurzfristig durch energiesparende LED-Leuchtmittel ersetzt.

Müller sagt:

«Aktuell beschäftigen sich vor allem der Handballverband und auch die Ligakonferenz mit möglichen Einschränkungen im Herbst/Winter und allfälligen Auswirkungen auf den Spielbetrieb.»

Weitergehende Massnahmen seitens Verein sind nicht angedacht und laut Müller auch nur schwer möglich.

Die Ausgangslage der Handballabteilung von St.Otmar ist ähnlich wie diejenige in Kreuzlingen. Barbara Jungclaus, die Medienverantwortliche von St.Otmar, schreibt: «Für uns ist es schwierig als Verein Strom zu sparen, da wir ja eigentlich nirgends selbstbestimmt sind. In den Hallen sind wir Gast der Stadt und auch die Verpflegung während der Spiele der ersten Mannschaft liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich.»

St.Otmars Ariel Pietrasik (zweiter von links) und Benjamin Geisser im Spiel gegen Suhr Aarau. Bild: Michel Canonica

Auf diesen Gebieten sei St.Otmar also darauf angewiesen, dass andere ihre Hausaufgaben machten. «Wir sind uns der Verantwortung, die wir als Sportler und Sportverein tragen aber bewusst und das Ganze ist durchaus Gesprächsthema in unserem Verein», so Jungclaus.

Es könne vor allem im Kleinen ein Beitrag geleistet werden: Hallen optimal nutzen und je nach Halle nach Benutzung alle Lichter löschen, Lichter in den Garderoben während und nach dem Training löschen, Duschzeit reduzieren, «und allgemein unsere Sportler, vor allem auch die Junioren, für das Thema sensibilisieren».

Fahrten zu Auswärtsspielen werden beim Nachwuchs häufig mit dem Zug unternommen, dies war aber auch schon in vergangenen Jahren der Fall.

Die Handballabteilung des LC Brühl hält sich beim Energiesparen eng an die Empfehlungen von Stadt und Kanton. «Da wir ausschliesslich in Sportstätten aktiv sind, die kommunal betrieben werden, werden wir Massnahmen und Vorgaben der lokalen und kantonalen Stellen, die zum Gemeinwohl beitragen, sicher mittragen», so Matthias Schlageter, Marketing- und Medienchef des früheren Schweizer Serienmeisters LC Brühl.

Die Brühlerin Laurentia Wolff. Bild: Michel Canonica

Der St.Galler Klub setzt, unabhängig von der derzeitigen Entwicklung, schon seit vielen Jahren darauf, dass «wir zu Auswärtsspielen gemeinsam in Kleinbussen fahren und es so vermeiden, mit vielen Einzelautos die Umwelt unnötigerweise zu schädigen». Daran werde ob der jüngsten Entwicklungen erst recht festgehalten, schreibt Schlageter.

