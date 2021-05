Endspurt Görtler, Zigi und die Fans: Elf Gründe, weshalb der FC St.Gallen nicht absteigt Der Abstiegskampf zehrt an den Nerven. Elf Gründe, weshalb der

FC St.Gallen heute einen Schritt in Richtung Ligaerhalt macht. Patricia Loher und Christian Brägger 15.05.2021, 05.00 Uhr

Der Vorkämpfer: Lukas Görtler. Ennio Leanza / KEYSTONE

Die Frage mag zu diesem Zeitpunkt etwas überraschen, aber: Was ist der Anspruch des FC St.Gallen in der Super League? Gewiss nicht, ein Spitzenteam zu sein. Aber sicher auch nicht, so lange im Abstiegskampf festzustecken. Sondern: im Minimum im gesicherten Mittelfeld zu agieren. Weshalb es nun heute ab 20.30 Uhr zu Hause gegen Lausanne umso mehr gilt, sich endlich aus der Bredouille zu befreien. St.Gallen kann es schaffen, und hierfür gibt es Gründe. Elf, um genau zu sein. Elf – im Fussball eine magische Zahl.

In der Vorsaison war er noch der «Glücks-Betim»: Jedes Mal, wenn der Rebsteiner zum Einsatz kam, verlor der FC St.Gallen zumindest nicht und gewann meistens – ehe die Serie am 19.Juni in Thun unerwartet riss. In dieser Saison ist Fazliji etablierte Stammkraft, mehr noch, er ist jetzt ein Eckpfeiler des Teams. Der 22-Jährige hat als Innenverteidiger an Ausstrahlung gewonnen, an Mut und Sicherheit, und vor allem an Robustheit. Manchmal war es gar so, dass man mehr von Fazliji sprach als von Leonidas Stergiou, dem kongenialen Partner. In Zürich fehlte Fazliji rotgesperrt, was Trainer Peter Zeidler zu unglücklichen Rotationen verleitete. Gegen Lausanne kehrt der Verteidiger zurück.

Eine sichere Bank in der Verteidigung: Betim Fazliji. Marc Schumacher / freshfocus

An der Mentalität der jungen Mannschaft gibt es nichts zu kritisieren. Sie steckt nie auf, was besonders in Zürich augenfällig war, als die St.Galler nach einem 0:2 zur Pause noch ein 2:2 erreichten. Die Ostschweizer verloren in diesem Jahr 11 von 21 Meisterschaftspartien, eine über 90 Minuten schwache Leistung unterlief ihnen aber bloss einmal, bei der 1:2-Niederlage in Vaduz. Das Team scheint zu funktionieren. Trainer Zeidler sagt:

«In Zürich kassierten wir in der 47. Minute das 0:2. Eine Mannschaft mit Problemen kehrt nicht so stark zurück, wie wir es taten.»

Dem Publikumsliebling unterliefen nach der Winterpause einige Fehler, die untypisch waren für ihn. Nur hat er der Mannschaft insgesamt mehr Punkte gerettet, als sie die wenigen Missgeschicke gekostet haben. Nun pariert der 24-jährige Ghanaer wieder so stark und spektakulär wie früher, auch wenn das 0:1 in Zürich haltbar war. Trotzdem: Ein Goalie wie Zigi ist für jede Mannschaft Gold wert. Auf ihn ist Verlass, auch im Abstiegskampf. Otto Pfister, der oft auf dem afrikanischen Kontinent gearbeitet hat, sagte einst, eine Stärke der afrikanischen Fussballer sei, dass sie nichts aus der Ruhe bringe – weder eine Niederlage noch ein Gegentor.

«Sie flippen nie aus, weil sie mental stark sind.»

Die Ruhe in Person: Lawrence Ati Zigi. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Lukas Görtler bewies in Zürich einmal mehr, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Wie sie sich an ihm orientieren, ja aufrichten kann. Seine Akkus schienen in Hälfte eins leer, und ein Zürcher Journalist bemerkte, der Deutsche würde gar nicht rundlaufen, wirke sehr über dem körperlichen Limit. Aber Görtler wäre nicht Görtler, würde er nicht durchbeissen – und sei es bis zum Umfallen. Natürlich mögen ihn die Gegner nicht so sehr, weil bei ihm eine gewisse Theatralik hinzukommt. Doch der 26-jährige Mittelfeldmotor teilt auch aus – und er weiss mit Basil Stillhart einen mentalen Zwilling und ein fussballerisches Pendant an seiner Seite, das ebenfalls wichtige Tore erzielt. Das Duo ist eine grosse Stütze für St.Gallen, auch wegen seiner Routine, und gerade in Situationen wie jetzt.

In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» sagte Peter Zeidler, seine Spieler hätten im Cup-Halbfinal gegen Servette die autonom geschützten Kraftreserven angezapft. Und somit höhere Kräfte produziert, als mit reiner Willensleistung abzurufen sind. Diese Schwelle der Kraftproduktion kann durch starke Emotionen wie etwa Wut, Angst und Lust nach oben verschoben, oder durch sportliches Training erreicht werden. Als Paradebeispiel hierfür steht Hälfte zwei in Zürich – wer solche Spezialkräfte unbewusst aus sich herausholen kann, der braucht sich drei Tage später nicht zu fürchten. Zumal das Ende in Sicht ist, denn allzu oft sind solche Kraftreserven nicht verfügbar.

Der Spanier war in der vergangenen Saison eine der Entdeckungen der Super League: Er erzielte 13 Tore und lieferte 5 Vorlagen. Und in dieser Meisterschaft? Da stehen bloss noch zwei Treffer und vier Assists zu Buche. Trotzdem hat der ehemalige Junior des FC Barcelona den FC St.Gallen als Sprungbrett genutzt, Klub und Spieler haben sich einiges zu verdanken. Quintillà, ein reflektierter und intelligenter Fussballer, wird alles daransetzen, St.Gallen nicht als Absteiger verlassen zu müssen und den Klub wenige Tage später zum Cupsieg zu führen. Im März gab St.Gallen bekannt, dass der Captain den Vertrag nach drei Jahren nicht verlängert. Offenbar hat der 27-Jährige beim FC Basel unterschrieben, offiziell kommuniziert wurde der Wechsel bis anhin aber nicht.

Ihn brauchts im Abstiegskampf: Captain und Lenker im Mittelfeld, Jordi Quintilla. Claudio Thoma / freshfocus

Trainerlegende Kurt Jara sagte einmal: «Wer sich auf andere Teams verlassen muss, ist selbst der Verlassene.» St.Gallen braucht keine Schützenhilfe von anderen Teams, um die Liga halten zu können. Es muss nicht darauf hoffen, dass die Gegner von Vaduz, Sion und Zürich noch Vollgas geben. Es kann auf sich schauen und sich selbst Sorge tragen – psychologisch ist das ein grosses Plus. Zum Beispiel wusste Peter Zeidler am Mittwoch nach dem Schlusspfiff zwar, dass Sion gegen Luzern 1:1 gespielt hatte, aber wie die Torfolge war und wie die Geschichte des Spiels – ein glücklicher Punkt für die Walliser –, brauchte ihn nicht zu interessieren. Entsprechend haderte St.Gallens Coach auch nicht, sondern sagte:

«Wir schauen nur auf uns.»

St.Gallen hat mit Lausanne noch eine Rechnung offen. Am 20. März erwischten die Ostschweizer im neuen Stade de la Tuilière einen schlechten Start: Nach einer Viertelstunde stand es 2:0 für die Waadtländer, nach 35 Minuten 3:1. Doch St.Gallen erkämpfte sich bis zur 65. Minute ein 3:3, ehe es zu wenig achtsam umging mit dem Unentschieden und in der 73. Minute noch das 3:4 kassierte. Die Saisonbilanz gegen das Team von Giorgio Contini ist aber ausgeglichen: Der einen Niederlage stehen ein 2:2 im Kybunpark und ein 1:0-Auswärtserfolg gegenüber.

St.Gallens Lage in der Meisterschaft ist schon seit Wochen heikel. Doch Zeidler wirkt, zumindest vor und nach den Partien, nie nervös oder angespannt. «Das ist nicht gespielt. Ich lasse nur positive Gedanken zu. Das ist auch meine Rolle in diesem Klub», sagt der 58-Jährige. Natürlich stehe man vor grossen Herausforderungen.

«Aber wie vor jeder Prüfung ist es auch bei uns so: Weil wir gut vorbereitet sind, freuen wir uns auf diese Aufgaben. Jetzt kommt der Moment, wo die Punkte in der Tabelle zusammengezählt werden.»

Denkt positiv: FCSG-Coach Peter Zeidler Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Vaduz spielt noch zu Hause gegen Servette und dann auswärts im möglichen Showdown gegen Zürich. Sion tritt noch in Lugano an und dann zu Hause gegen Basel. Zürich fährt jetzt ans Rheinknie, und dann kommt eben Vaduz. Und St.Gallen? Nach Lausanne folgt der Auftritt in Genf. Jedes der genannten Teams steckt in dieser komischen Liga entweder im Abstiegskampf oder sucht noch den Weg in die Conference League. Heisst: Alle geben Vollgas. Und vielleicht fällt heute schon eine Vorentscheidung. Wobei zu sagen ist, dass Basel und Lausanne formstark sind, während dies auf Lugano und Servette gewiss nicht zutrifft.

Es kam zu keinen wütenden Fanprotesten, wohl vor allem deshalb, weil die Mannschaft den Anhängern nie das Gefühl gegeben hat, nicht alles zu versuchen. Die ausgesperrten Fans fielen vielmehr mit aufmunternden Botschaften auf, die sie auf Banner pinselten. Vor der Heimpartie gegen Vaduz hätten sie den Spielern Spalier stehen wollen, doch der Klub mahnte, diesem Aufruf nicht Folge zu leisten, weil es in dieser Pandemie noch immer gelte, Menschenansammlungen zu vermeiden. Zweimal durften zuletzt wieder 100 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion, was den Lärmpegel schon deutlich erhöhte. Lukas Görtler sagte nach dem 2:2 in Zürich:

«Wir haben uns nach dem 0:2 vorgenommen, uns für den Verein und die Fans zu zerreissen.»

Ein erster Schritt in Richtung Ligaerhalt sollte also gegen Lausanne zu schaffen sein. Das zweite Ziel, der Cupfinal, ist gerade sekundär. Es liegt nun an St.Gallen, die letzten wegweisenden Meisterschaftstage ruhig anzugehen. Gründe gibt es genug, weshalb dieses Team in der Super League bleiben kann.

Zigi; Lüchinger, Stergiou, Fazliji, Traorè; Görtler, Quintillà, Stillhart; Ruiz; Adamu, Duah.