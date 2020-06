Reportage Endlich lässt der FC St.Gallen wieder Nähe zu – ein Augenschein im Trainingslager in Bad Ragaz Lange ist es ruhig geblieben um den Leader der Super League. Die Spieler Lukas Görtler und Silvan Hefti sowie der Sportchef Alain Sutter erzählen nun, was im FC St.Gallen bewegt. Offen ist weiterhin die Verlängerung des Leihvertrags von Ermedin Demirovic bis zum neuen Saisonende. Und Yannis Letard ist verletzt. Christian Brägger 06.06.2020, 05.00 Uhr

Trainingseinblick: Silvan Hefti nimmt den Ball an, Lawrence Ati Zigi (links) und Lukas Görtler (rechts) staunen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Wenn in zwei Wochen der FC St.Gallen als Leader in den Ligabetrieb zurückkehrt, hat er erstmals seit langem etwas zu verlieren: den Tabellenplatz. Umso weitsichtiger und gewissenhafter bereitet er sich auf seine Aufgaben vor, die intensiver kaum sein könnten mit 13 Spielen innert 43 Tagen. Der Eindruck täuscht keineswegs. Als erster der Super-League-Clubs nahmen die Ostschweizer nach der Erlaubnis des Bundesrates das Training am 11.Mai wieder auf, seit vier Tagen weilt die Mannschaft bis Samstagmittag ziemlich spontan im Kurztrainingslager in Bad Ragaz, selbst die Spieler erfuhren davon erst vor dem Pfingstwochenende.

Verloren hat der FC St.Gallen gleichwohl etwas: seine gelebte und ihn auszeichnende Nahbarkeit, oder zumindest das hohe Mass davon. Zuletzt blieben Infos über den Verein spärlich, Ausnahmen bildeten Vertragsmeldungen wie Videos früherer Auftritte oder nach den Transfergerüchten Ermedin Demirovics Statement, seine Arbeit als Leihspieler sei noch nicht beendet. Zeigten sich früher indes die St.Galler auf den sozialen Kanälen bei Trainings oder im Kraftraum, fehlen heute diese Bilder wie die Gespräche mit den Spielern.

Und so ist es am Freitagmittag in Bad Ragaz doch ein spezieller Moment, als der FC St.Gallen nach dem Morgentraining einen Augenschein– einer Audienz gleich – auf dem Sportplatz Ri-Au gewährt. Es ist ein wenig ein Tappen im Dunkeln, eine Art Blind Date, da man nicht weiss, ob etwas Unvorhergesehenes passiert.

Silvan Hefti, Lawrence Ata Zigi und Lukas Görtler sind frohen Mutes im Trainingslager. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Spieler als Vorbilder für die Gesellschaft

Nichts dergleichen geschieht, bis auf die verkündete Knieblessur von Yannis Letard, die am 20.Juni für den Innenverteidiger den Auftakt in Sitten wohl verunmöglicht. Umso erfreulicher ist der Eindruck, den man nun bekommen darf, allen voran von den zur Verfügung stehenden Silvan Hefti, Lukas Görtler und Goalie Lawrence Ati Zigi, der sich während des Lockdown mit Trainings und Musah Nuhu im kleinen Garten fit hielt.

Bald einmal sagt Görtler, dieser Spieler mit Tiefsinn:

«Unser Rückzug hat nichts mit Nahbarkeit zu tun. Sondern mit der Vorsicht in diesen Zeiten. Corona hat alles verändert. Wir sind Vorbilder für die Gesellschaft und sollten nichts riskieren.»

Die Ruhe um den FC St.Gallen sei eben auch dem Umstand geschuldet, dass sensible Themen wie Kurzarbeit und der Lohnverzicht nicht an die Öffentlichkeit getragen wurden.

Coach Peter Zeidler führte mit den Spielern in Bad Ragaz tiefgründige Einzelgespräche, spürte ihre Freude auf die Rückkehr des Fussballs, auf das «Abenteuer», das da kommt. Jüngst erhielten sie freiwillig Beratungen für eine bessere Ernährung sowie optimale Regeneration, und am gestrigen Abschlussabend mussten sie in Gruppen Vorträge halten und eigene Partien oder Dortmund gegen die Bayern analysieren.

Görtler: «Der Kopf wird viel entscheiden»

Lukas Görtler Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Angst vor den kommenden Monaten hat Görtler keine, doch einer, der schon einmal mit einem Rennvelo aus dem vorigen Jahrhundert auf die Schwägalp hochfahren kann, braucht diese auch nicht zu haben. Obwohl, tief im Innern war beim Mittelfeldspieler das Gefühl schon da: Es kommt eine harte Zeit. Görtler sieht diese als grosse Herausforderung für den eigenen Körper, für die Jungen, und mit dem Blick aufs Grosse ganz grundsätzlich für die Zukunft des Vereins. «Viel wird der Kopf entscheiden, mentale Stärke ist gefragt. Das Wichtigste ist, dass wir auch nächste Saison für unseren Club spielen können, dass es ihm finanziell gutgeht. Da hilft es umso mehr, wenn wir erfolgreich sind.»

Captain Silvan Hefti Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

«Saison beenden, Saison weiterführen», Hefti hatte in den vergangenen Wochen manchmal den einen, dann wieder den anderen Gedanken. Heute ist er begeistert, dass es weitergeht, und dieses unterdessen dritte Trainingslager in Bad Ragaz sei gut für die Seele des Teams: «Es gehört fast zum Ritual für unsere Vorbereitungen.» Der Captain hat ein gutes Gefühl für den Rest der Saison, der offensive Fussballstil der Mannschaft werde beibehalten, sagt er, «und am 2. August ist die Saison fertig, schauen wir, was dann ist.» Also erzählt Görtler nochmals seinen Traum, den er im Schlaf oft hat:

«Wir siegen am 2. August in Bern 3:2. Gestern Nacht hat eine Frau unser drittes Tor erzielt.»

Sutter hat auslaufende Verträge verlängert

Eine mögliche St.Galler Partnerschaft mit RB Leipzig, die die «Bild» in den Raum stellte, schliesst Alain Sutter kategorisch aus, das sei niemals auch nur annähernd ein Thema gewesen, sagt der Sportchef. Und Zeidler: «Wir sind schon auch der FC St.Gallen, wir sind nicht nur der Kleine.» Für Sutter gab es während der Zwangspause aus anderen Gründen viel zu tun, inzwischen hat der Sportchef die auslaufenden Verträge mit Milan Vilotic, Moreno Costanzo, Alessandro Kräuchi und Nico Strübi bis zum neuen Ende der Saison verlängert. Mit den Leihspielern Demirovic und Axel Bakayoko ist man sich einig, hier fehlt das Einverständnis der Besitzervereine.

Sportchef Alain Sutter. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Sutter selbst ist froh um jede zusätzliche Woche der Vorbereitung, aus gesundheitlichen Gründen und für die Verarbeitung jener schwierigen, langen Zeit, in der man sich nicht gesehen hat. Für ihn ist diese letzte Phase der Meisterschaft mit den englischen Wochen ein willkommener Test.

«Irgendwann wollen wir zu jenen Vereinen gehören, die stets den Rhythmus haben und gehen können, jeden dritten Tag ein Spiel zu bestreiten.»

Dem Sportchef wird die Zukunft natürlich Einschränkungen bringen, nur schon der Finanzen wegen. Viele Auswirkungen sind nicht vorhersehbar, deshalb will er in manchen Themen flexibel bleiben. Verändert hat Sutter sein kritisches Denken hinsichtlich des Fussballspielens an sich, weil sich die Situation um Corona ins Positive verändert hat.

«Heute ist der Fussball absolut unbedenklich und man muss sich jetzt überlegen, so schnell wie möglich wieder einen gewissen Teil der Zuschauer ins Stadion zu lassen. Uns steht eine intensive Zeit bevor – ich freue mich auf solche extreme Situationen, das liebe ich.»

Der Countdown läuft.