Ehemalige FCSG-Spieler Ermedin Demirovic kommt in der Bundesliga langsam in Fahrt – Dejan Stojanovic sitzt in England mehrheitlich auf der Ersatzbank Der frühere St.Galler Ermedin Demirovic spürt in Freiburg Aufwind – im Gegensatz zu Dejan Stojanovic. Dem Ex-FCSG-Torhüter kam bei Middlesbrough ein Trainerwechsel ungelegen. Christian Brägger 01.12.2020, 05.00 Uhr

Ermedin Demirovic (links) kommt gegen Augsburg erstmals für seinen neuen Klub Freiburg von Beginn weg zum Einsatz. Stefan Puchner/DPA

Aller Anfang ist schwer. Diese Erfahrung musste Ermedin Demirovic in Freiburg machen. Der Leihspieler und Überflieger des FC St.Gallen in der vergangenen Saison startete verhalten unter seinem neuen Trainer Christian Streich, nach acht Runden totalisierte er fünf Teileinsätze und lediglich 23 Spielminuten in der Bundesliga.

Was gewiss daran lag, dass es nach dem Schritt von der Super League in die A-Klasse des Fussballs grundsätzlich viel Angewöhnungszeit braucht.

Vor allem kam dem deutschen Stürmer mit bosnischen Wurzeln ungelegen, dass wegen Corona die Spielzeiten 2019/20 beider Ligen nicht annähernd zeitgleich ausklangen; während die Deutschen Ende Juni in die Sommerferien gehen durften, spielte Demirovic mit den Ostschweizern bis Anfang August.

Streich: «Eingewechselt zu werden, ist in der Bundesliga schon ein Erfolg»

Streich sagte jüngst gegenüber deutschen Medien: «Immerhin kommt er als Joker zum Zug. Auch eingewechselt zu werden, ist in der Bundesliga nicht so ohne. Das ist auch schon ein Erfolg.» Streich attestiert grossen Lernwillen.

Weil sich der 55-Jährige über die zuletzt schlechten Auftritte seiner Mannschaft – ein einziger Sieg zum Bundesligaauftakt – ziemlich ärgerte und etwas verändern wollte, kam Demirovic am vergangenen Samstag zum ersehnten Startelfdébut.

Schöne Zeiten in St.Gallen: Ermedin Demirovic und Cedric Itten (vorne) bildeten vergangene Saison eines der besten Sturmduos in der Super League. Beide haben die Ostschweiz verlassen. Eddy Risch/Keystone

Der ­«Kicker» gab nach dem 1:1 in Augsburg die eher bescheidene Note 4, doch Streich lobte seinen 22-jährigen Schützling: Wochen wirklich wesentlich verbessert gezeigt. Und ich bin jetzt auch nicht überrascht gewesen, dass er aus meiner Sicht eine wirklich gute Partie gemacht hat.»

Demirovic, der mit der Freundin etwas ausserhalb der Stadt wohnt, kommt langsam auf Kurs, spürt das auch selbst:

«Ich fühle mich zusehends besser hier in Freiburg als noch bei der Ankunft. Mein Starteinsatz freute mich sehr, darauf kann ich aufbauen, mehr aber nicht. Ich will und werde weiterhin das Bestmögliche herausholen.»

Auch für das bosnische A-Nationalteam hatte der Wechsel in die Bundesliga Gewicht. Demirovic kam seinem grossen Traum näher und wurde erstmals aufgeboten, Mitte November nach Sarajevo für den Test gegen den Iran, den die Bosnier verloren.

Demirovic erstmals in der A-Nationalmannschaft

Zum Einsatz gelangte er im Sturm allerdings nicht, und vor den Spielen in der Nations League gegen Holland und Italien musste er abreisen; Freiburg hatte seinen Nationalspielern die Freigabe nur für eine Begegnung gegeben, um wegen der Pandemie in Deutschland eine drohende Quarantäne zu vermeiden.

Demirovic schätzt Streich sehr und sagt, er könne sehr viel von ihm lernen. Während der Kulttrainer – die Konstante und das Gewissen im SC Freiburg schlechthin – St.Gallens früheren Spieler weiterhin besser machen will, würde in der bosnischen Nationalmannschaft fortan ein neuer, noch zu findender Coach warten: Dusan Bajevic wurde jüngst nach dem Abstieg aus der Topliga A der Nations League und dem Nichterreichen der EM-Endrunde 2021 nach dem verlorenem Playoff-Halbfinal gegen Nordirland entlassen.

Dejan Stojanovic im Einsatz mit Middlesbrough. Richard Sellers/www.imago-images.de

Zwischenzeitlich hatte Stojanovic die Nase vorne

Nach dem Transfer in der letzten Winterpause und einer ­Phase der Akklimatisierung war auch Dejan Stojanovic langsam in Fahrt gekommen. Der Goalie stritt sich bei Middlesbrough in der Championship mit Aynsley Pears um die Nummer eins, und im letzten Saisonviertel der vergangenen Saison hatte Stojanovic die Nase vorne.

Die Resultate des Klubs im hinteren Mittelfeld wurden mit ihm im Tor besser, dennoch wurde, um der Abstiegsgefahr entgegenzuwirken, Trainer Jonathan Woodgate entlassen und durch den 71-jährigen Neil Warnock ersetzt; der Verlust des Mentors sollte Stojanovic, der dreimal ins Team der Runde gewählt wurde, zum Nachteil gereichen.

Während Pears im Oktober das Weite suchte und bei Blackburn fand, reichte es Stojanovic in der aktuellen Spielzeit lediglich zu einem Einsatz im zweitrangigen EFL Cup. Warnock, der auf der Insel über 15 verschiedene Klubs in unterschiedlichen Ligen trainiert hat, setzte ausschliesslich auf den neuen Goalie Marcus Bettinelli, den er unbedingt in seinem Team wollte und erst einen Tag vor Saisonbeginn von Fulham ausleihen liess.

Bitter für Stojanovic war die Tatsache, dass der Trainer das Leibchen mit der Nummer eins auch dann noch nicht vergab, als von Bettinellis Zuzug nicht annähernd die Rede war. Der Grund laut den britischen Medien: Der Coach ist vom Vorarlberger nicht überzeugt und will zwischen den Pfosten einen Torhüter, der seine Vorderleute viel lauter dirigiert.

Kommt nochmals Bewegung in die Goaliefrage?

Stojanovic, der im Vorort Darlington 25 Fahrminuten von Middlesbrough entfernt wohnt, sitzt derweil im Klub zwar meist auf der Bank, befriedigend ist die Situation nicht.

Bewegung in der Goaliesache könnte es im Januar geben, weil Bettinelli meist gute Leistungen zeigt (man spielt jetzt auch viel defensiver), Fulham eine Rückrufklausel ­besitzt und den im Sommer ­auslaufenden Kontrakt doch noch mit einem Verkauf zu etwas Geld machen könnte. Stojanovic sagt:

«Fussball ist nicht immer einfach. Ich versuche, positiv zu bleiben, und schaue nach vorne.»