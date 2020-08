«Ein Verlustgeschäft wird es für uns so oder so»: Was FC-St. Gallen-Präsident Matthias Hüppi von der teilweisen Lockerung für Spiele ab Oktober hält Die vom Bund beschlossene Öffnung für Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen stimmt FC-St. Gallen-Präsident Matthias Hüppi verhalten optimistisch. Seine leise Hoffnung: «Ab Oktober sollen die fast 10'000 Saisonabonnenten ins Stadion dürfen.» Ein hehres Ziel, wie er selber zugibt. Ralf Streule 13.08.2020, 05.00 Uhr

«Jeder Schritt, der Perspektiven eröffnet, freut uns», sagt Matthias Hüppi. Eine etwas frühere Lockerung hätte er aber begrüsst. Claudio De Capitani / freshfocus

Matthias Hüppi weilt in einem Kurzurlaub in den Bergen, keinem richtigen aber, wie er sagt. Schliesslich stehen im Schweizer Fussball in diesen Tagen grosse Entscheidungen an, gestern jener des Bundes zu Grossveranstaltungen - und damit zur künftigen Auslastung der Stadien im Schweizer Fussball. «Der heutige Tag wird uns sicher nicht von den Sorgen befreien», sagte der Klub-Präsident gestern Nachmittag, nachdem die neusten Beschlüsse von Alain Berset und Co. verkündet waren.

Ab Oktober entscheidet der Kanton

Wie erwartet wird im Schweizer Fussball nicht so schnell Normalität einkehren. Der Bundesrat hat zwar beschlossen, ab dem 1. Oktober eine gewisse Lockerung für Grossveranstaltungen über 1000 Personen einzuführen. Ab dann entscheiden die Kantone, unter welchen Bedingungen und mit welchen Schutzkonzepten Anlässe durchgeführt werden dürfen. Normalität bedeutet das aber nicht: Ob die halbe Stadionkapazität genutzt werden darf, ob weniger oder mehr, ist weitgehend offen - und liegt in der Hand der kantonalen Behörden. Hüppi nimmt es in einer ersten Reaktion dennoch positiv auf: «Jeder Schritt, der Perspektiven eröffnet, freut uns.»

Hüppi: «Ich hatte mir eine frühere Lösung erhofft»

Hüppi sagt aber auch: «Insgeheim hatte ich mir eine frühere Lösung erhofft.» Er macht schon länger keinen Hehl daraus: Er tut sich schwer mit der Idee, dass in jedem Stadion - egal wie gross es ist - dieselbe 1000er-Beschränkung galt und im September noch gelten soll. Ihm sei bewusst, dass die Verantwortung der Politik in Coronazeiten riesig ist. Auf der anderen Seite stehe der Klub, der im September voraussichtlich zwei weitere Heimspiele mit 1000 Zuschauern austragen muss und so weitere hohe Verluste einfährt. Der Klub werde zudem gewissermassen gebremst, schliesslich sei ein Schutzkonzept erarbeitet worden, das bereits zum Saisonstart am 12./13. September bereit gewesen wäre.

Man dürfe sich in einer Sache nicht täuschen lassen, betont Hüppi mehrmals: «Auch ab Oktober werden die Spiele die Ausgaben nicht decken. Ein Verlustgeschäft wird das Ganze für uns so oder so.» Wenn der Kanton im Kybunpark eine Auslastung von 50 Prozent erlauben sollte - was eine vage Annahme ist -, dürften gut 8000 Personen ins Stadion. Dies bei einem Zuschauerdurchschnitt von rund 14'000 in den vergangenen Jahren - und der Vermutung, dass aufgrund der aktuellen Erfolge sogar noch weit mehr ins Stadion gekommen wären.

Hüppis Wunsch, alle Abonnenten ins Stadion zu lassen

Fast 10'000 Saisonabos hat der Klub für kommende Saison bereits verkaufen können - eine Rekordzahl. In diesem Zusammenhang bedauert Hüppi vor allem eines: Dass der Schwung des jüngsten Erfolges nur beschränkt mitgenommen werden könne. «Mein Wunsch wäre es, immerhin diese Personen, die unserem Klub Vertrauen schenken und ein Saisonabonnement gekauft haben, ins Stadion lassen zu können.» Wie realistisch dieses Szenario ist, könne er nicht sagen, so Hüppi.

Sollten es erwartungsgemäss weniger sein, die Zugang zum Stadion erhalten, wäre der Koordinationsaufwand riesig. Wer darf ins Stadion, wer muss verzichten? Gerade im Ticketing-Bereich müsse sich der Klub auf schwierige Wochen einstellen. Ganz grundsätzlich spricht Hüppi vom grossen Mehraufwand, welcher das «hochkomplexe» Schutzkonzept mit sich bringe. Dabei gehe es nicht nur die Verteilung der Zuschauer im Stadion, sondern um die An- und Abreise, die gut koordiniert sein müsse, um Catering-Fragen, ums Contact-Tracing. In diesen Bereichen seien Klubmitarbeiter in den vergangenen Wochen zu eigentlichen Experten geworden.

«Wir haben Luft, dank der Solidarität der Zuschauer»

Eine weitere Frage stellt sich Hüppi: Wie lange geht es, bis in der Super League wieder von Wettbewerbsverzerrung die Rede ist, sollten die Kantone stark variierende Bewilligungen aussprechen? Gut möglich immerhin, dass im Kanton St. Gallen, wo die Corona-Fallzahlen zuletzt überschaubar waren, die Behörden etwas mehr Spielraum haben werden als andernorts. Jedenfalls hat der FC St. Gallen bereits in den vergangenen Wochen das Gespräch gesucht mit den kantonalen Ämtern, um das Schutzkonzept in enger Kooperation aufgleisen zu können, sagt Hüppi.

Choreografie der St. Galler Fans beim ausverkauften Spiel am 23.Februar 2020 gegen die Young Boys. Solche Bilder wird es in naher Zukunft nicht geben. Claudio Thoma / freshfocus

Egal welche Regelung im Kybunpark ab Oktober gelten wird: Über Monate hinaus wäre sie für Hüppi schwer vorstellbar. Gerade die Fanszene leide. «Stehplätze können wir wohl für lange Zeit vergessen.» Der Fanblock werde fehlen. Und wie lange könnte der Klub unter diesen Vorzeichen überleben? Hüppi sagt: «Wir haben Luft, dank der Solidarität der Zuschauer und auch dank der erfolgreichen Saison.»