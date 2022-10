Super League «Schwer wegzustecken»: FCSG-Spieler Jordi Quintillà nach dem Verletzungsschock und dem Punkt gegen Servette Der FC St.Gallen ringt Servette ein 1:1 ab, verliert aber Julian von Moos und Emmanuel Latte Lath. Es scheint möglich, dass für die letzten drei Meisterschaftsspiele vor der WM in Kater nach Fabian Schubert zwei weitere formstarke Stürmer ausfallen. Patricia Loher Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Isaac Schmidt (links) erzielt in der 53. Minute das 1:1. Nachher wäre noch mehr möglich gewesen für die St.Galler. Bild: Carsten Harz/Freshfocus (St. Gallen, 23. Oktober 2022)

Eigentlich war es kein schlechter Nachmittag. Das 1:1 gegen ein starkes Servette durfte sich sehen lassen, auch wenn die St.Galler unterdessen seit sechs Partien ohne Sieg sind.

Es war allerdings auch höchst Unerfreuliches passiert in diesem zweiten Olma-Match. Julian von Moos, der eben erst einen Muskelfaserriss auskuriert hatte und sechs Wochen ausgefallen war, zog sich nach seiner Einwechslung möglicherweise dieselbe Verletzung noch einmal zu.

Kurz davor hatte er mit einem Konter-Zuspiel auf Isaac Schmidt noch den Ausgleich vorbereitet. Doch wenige Minuten später begleiteten ihn die Betreuer vom Feld.

St.Gallens Julian von Moos muss verletzt das Feld verlassen. Bild: Christian Merz/Keystone

Der 21-jährige Thurgauer, der St.Gallen am Mittwoch in der Schlussphase in Luzern mit seinem Tor noch das 3:3 gesichert hatte, war am Boden zerstört. Zeidler sprach hinterher davon, dass von Moos wohl drei Wochen ausfalle, was bedeuten könnte, dass für ihn dieses Jahr gelaufen ist.

Schwere Schulterverletzung bei Latte Lath?

Wegen der WM in Katar pausiert die Meisterschaft ab dem 12. November bis 22. Januar. Ebenfalls schwer verletzt hat sich in den letzten Minuten Emmanuel Latte Lath. Der 23-jährige Ivorer, auch er in der Zentralschweiz noch Torschütze, fiel nach einem Foul auf die Schulter und musste ins Spital gebracht werden.

St.Gallens Emmanuel Latte Lath bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Vorne: Servettes Gael Clichy. Bild: Christian Merz/Keystone

Die genauen Diagnosen stehen zwar noch aus. Aber es scheint möglich, dass die St.Galler nach Fabian Schubert länger auf zwei weitere Stürmer verzichten müssen. «Das ist es, was uns im Moment am meisten beschäftigt», sagte Trainer Peter Zeidler nach der Partie. Dies alles sei schwer wegzustecken, sagte der Spanier Jordi Quintillà:

St.Gallens Jordi Quintillà. Bild: Christian Merz/Keystone

«Wir haben zwei wichtige Spieler verloren.»

Der FC St.Gallen erspielte sich am Sonntag zum dritten Mal in Folge einen Punkt. Es war nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten ein gerechtes Resultat. Servette zeigte 45 Minuten lang auf, dass es nicht bloss zufällig den zweiten Platz belegt und dabei ragten Miroslav Stevanovic und Patrick Pflücke noch heraus.

Goalie Zigi mit einer starken Leistung

St.Gallen, in dieser Phase mit zu vielen Ballverlusten, durfte sich bei Lawrence Ati Zigi bedanken: Der Goalie reagierte mehrmals stark. Allerdings gingen die Gäste durch den früheren St.Galler Dereck Kutesa kurz vor der Pause dann doch dem Spielverlauf entsprechend in Führung.

Die zweite Halbzeit indes gehörte St.Gallen. Der Ausgleich in der 53. Minute nach einem Doppelpass von Isaac Schmidt mit Lukas Görtler und einem abgefälschten Abschluss des Waadtländers war verdient.

St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi pariert einen Schuss von Servettes Dereck Kutesa. Bild: Christian Merz/Keystone

Servette war wenige Minuten nach Wiederanpfiff zwar zu einer guten Möglichkeit gekommen, die Zigi in Corner gelenkt hatte. Danach gelang den Genfern aber fast gar nichts mehr. St.Gallen setzte alles auf eine Karte.

Es zeigte sich, dass den Gastgebern eigentlich nicht viel fehlt, um den Spitzenteams wieder näher zu kommen. Seit der Verletzung von Schubert am 4. September beim 2:1-Erfolg gegen die Young Boys haben die Ostschweizer den Anschluss an den zweiten Platz auch wegen teils unglücklicher Niederlagen verloren.

Görtler: «Es wäre mehr dringelegen»

Die St.Galler wirkten nach der Pause auch in der Defensive sehr stabil, obwohl Zeidler die Verteidigung erneut umgestellt hatte. «Die zweite Halbzeit gehörte komplett uns», sagte Captain Görtler.

«Da war so viel Power, Energie, Mut und guter Fussball.»

Als Mannschaft habe man jeden Konter verteidigt. Er fühle sich aber so la la, «weil wie schon einige Male in den vergangenen Wochen mehr dringelegen wäre».

Zu allzu vielen aussichtsreichen Chancen kam sein Team nach der Pause trotz Powerfussball und grosser Überlegenheit aber nicht, weil auch die Gäste stark verteidigten. Es hätte wohl einen Geistesblitz gebraucht, um wieder einmal ein Spiel zu gewinnen.

Der eingewechselte Patrick Sutter hatte eine gute Möglichkeit, Ricardo Alves auch. Die Krönung wäre gewesen, wenn Jordi Quintillà in der 87. Minute mit einem Abschluss aus grosser Distanz den herausgeeilten Jérémy Frick düpiert hätte. Doch der Genfer Torhüter beeilte sich und behändigte den Ball, der sich gefährlich senkte und wohl gepasst hätte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen