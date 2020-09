Ein starker Rückhalt, neue Hoffnungsträger im Sturm und erneut viele junge Wilde – das ist die Mannschaft des FC St.Gallen für die kommende Saison Am Sonntag startet der FC St.Gallen gegen Sion in die Saison 2020/21. Der Vizemeister muss drei gewichtige Abgänge verkraften. Wir zeigen auf, wie sich das Team nun präsentiert. Texte: Patricia Loher und Christian Brägger, Grafik: Stefan Bogner 17.09.2020, 05.00 Uhr

Lawrence Ati Zigi Benjamin Manser

Stammspieler: Lawrence Ati Zigi

Der 23-jährige Goalie war in den Vorbereitungsspielen St.Gallens bester Akteur. Zigi hatte mehr zu tun, als ihm lieb sein konnte. Auf den Ghanaer, der seit dem vergangenen Winter für die Ostschweizer spielt, ist auch in der neuen Saison Verlass.

Lukas Watkowiak, Nummer zwei. Gian Ehrenzeller/Keystone

Ersatz: Lukas Watkowiak

Der 1,97 m grosse Deutsche ersetzt Jonathan Klinsmann als Nummer zwei. Klinsmann hat seinen Vertrag in St.Gallen nach nur einem Jahr aufgelöst. Bei seinen Teileinsätzen in den Vorbereitungsspielen hinterliess der 24-jährige Watkowiak einen sicheren Eindruck. Er kam vom deutschen 2.-Bundesligaklub Wehen Wiesbaden.

Alessandro Kräuchi Marc Schumacher/Freshfocus

Stammspieler: Alessandro Kräuchi

Nach dem Abgang von Silvan Hefti zu den Young Boys dürfte der FC St. Gallen mit Alessandro Kräuchi als Rechtsverteidiger in die Saison starten. Das 22-jährige Eigengewächs muss nun beweisen, dass es in absehbarer Zeit die grosse Lücke schliessen kann, die der Captain Hefti hinterlassen hat.

Vincent Rüfli

Benjamin Manser

Ersatz: Vincent Rüfli

Der 32-jährige Genfer war vor allem nach den Lockdown ein sicherer Wert und steigerte sich von Teileinsatz zu Teileinsatz. Möglich, dass er Kräuchi fordert. Wegen körperlicher Beschwerden verlief die Vorbereitung für den 32-jährigen Routinier, der vor einem Jahr aus Paris nach St.Gallen kam, allerdings nicht reibungslos.

Leonidas Stergiou Marc Schumacher/Freshfocus

Stammspieler: Leonidas Stergiou

Er stammt aus dem eigenen Nachwuchs und ist St.Gallens Leuchtturm. Dass die Ostschweizer im Juni seinen Vertrag bis 2024 verlängern konnten, war ein Coup. Mit gerade einmal 18 Jahren ist Stergiou in der Innenverteidigung unbestritten, abgeklärt, mindestens 2,5 Millionen Euro wert (eigentlich ja viel mehr). Noch Fragen?



Adonis Ajeti Andy Müller/Freshfocus

Ersatz: Adonis Ajeti

Der 23-jährige Zwillingsbruder von Albian Ajeti ist ein Phantom. Schon lange hier, aber oft verletzt und ohne Einsatz. Sehen wir ihn noch? Sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. In den Testspielen dieser Vorbereitung setzte Zeidler in der Innenverteidigung einige Male auf den Basler.

Betim Fazliji www.imago-images.de

Stammspieler: Betim Fazliji

Der Nimbus «mit-Betim-gewinnen-wir-immer» ist zwar weg. Aber es bleibt, dass der fröhliche Rheintaler (fast) alles auf (fast) jeder Position kann. Allerdings war die Vorbereitung des 21-Jährigen beeinträchtigt, nachdem er sich im Testspiel gegen Austria Lustenau verletzt hatte.

Yannis Letard Benjamin Manser

Ersatz: Yannis Letard

Der Franzose spielte bis zur Coronapause stark. Letard gehörte zu den vielbeachteten Neuentdeckungen in der Super League. Er konnte nach dem Lockdown aber nicht verbergen, dass er vor St.Gallen in tieferen Ligen gespielt hat und wirkte oft unsicher. Legt der 22-jährige Innenverteidiger zu?

Miro Muheim Gian Ehrenzeller/Keystone

Stammspieler: Miro Muheim

Der 22-jährige Zürcher ist einer der besten Linksverteidiger der Liga. Offensiv stark, defensiv zuverlässig. Der FC St. Gallen müsste den 2021 auslaufenden Vertrag mit dem Abwehrspieler dringend verlängern. Allerdings dürften Muheims Leistungen auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben sein.

Fabio Solimando Marc Schumacher/Freshfocus



Ersatz: Fabio Solimando

Der 18-jährige Verteidiger aus dem Toggenburg kam in den Vorbereitungsspielen immer mal wieder zum Einsatz. Dabei erwies sich Solimando als bissiger Zweikämpfer, obwohl es natürlich schwierig ist, Muheim zu ersetzen. Ob es für Solimando in dieser Saison zum Super-League-Début reicht?

Lukas Görtler Gian Ehrenzeller/Keystone

Stammspieler: Lukas Görtler

Der Deutsche ist in St. Gallen nebst Goalie Zigi der Publikumsliebling. Nun fehlt dem Mann mit dem grossen Kämpferherzen aber Silvan Hefti, mit dem Görtler prächtig harmoniert hat. Der 26-Jährige, der auf die vergangene Saison aus Utrecht in die Ostschweiz gewechselt hat, wird das jedoch wegstecken.

Kwadwo Duah Gian Ehrenzeller/Keystone

Ersatz: Kwadwo Duah

Der frühere Wiler hat das Potenzial, sich zu einem guten Super-League-Spieler zu entwickeln. Mit zwölf Toren war der 23-Jährige – zusammen mit Valon Fazliu – in der vergangenen Saison bester Wiler Torschütze. Offenbar zeigten auch andere Super-League-Klubs Interesse, aber Duah wollte unbedingt nach St.Gallen wechseln.

Jordi Quintillà Benjamin Manser

Stammspieler: Jordi Quintillà

Der Spanier, welcher einst unter Pep Guardiola mit Spielern wie Lionel Messi und Andres Iniesta trainierte, hat vergangene Saison gross aufgetrumpft. Auf seine Spielintelligenz und starken Freistösse hofft St.Gallen auch in der neuen Meisterschaft. Doch bleibt der 26-Jährige? Sein Vertrag läuft in einem Jahr aus.

Tim Staubli

Ralph Ribi

Ersatz: Tim Staubli

Der 20-Jährige aus Buchs war ein in der vergangenen Saison ein zuverlässiger Back-up, trotzdem scheint er noch Luft nach oben zu haben. Offensichtlich war, dass mit der Spielpraxis auch sein Selbstvertrauen grösser wurde. Staubli ist auf verschiedenen Positionen einsetzbar.

Basil Stillhart Andy Müller/Freshfocus

Stammspieler: Basil Stillhart

Der «Schnauzer» aus Sirnach wird eine Bereicherung sein für St. Gallen. Als Typ neben dem Platz und als Spieler auf dem Rasen, auf dem er bis auf Goalie oder Stürmer alles spielen kann. Der 26-jährige Stillhart, gross geworden beim FC Wil, wechselte von Absteiger Thun zum FC St.Gallen.

Victor Ruiz

Benjamin Manser

Ersatz: Victor Ruiz

Der Spanier wäre Fixstarter, hatte in der Vorbereitung aber körperliche Probleme. Gut möglich, dass der 26-Jährige zu Saisonbeginn nicht gesetzt sein wird. Ruiz ist vor etwas mehr als eineinhalb Jahren aus der vierthöchsten spanischen Liga nach St.Gallen gekommen und hat in der vergangenen Saison stark aufgespielt.

Florian Kamberi Benjamin Manser

Stammspieler: Florian Kamberi

Der Stürmer tritt ein schweres Erbe an: Er muss mithelfen, die 33 Tore von Itten und Demirovic zu kompensieren. Natürlich weiss der 25-Jährige um die Vorgeschichte. Wichtig wird sein, dass er trotzdem befreit aufspielen kann. In Schottland hat Kamberi überzeugt. Doch: Wie stark ist die schottische Liga?

Boubacar Traorè Benjamin Manser

Ersatz: Boubacar Traorè

Das Potenzial des Senegalesen ist nach der Vorbereitung nur schwer einzuschätzen. Traorè gilt als schneller Flügelspieler. Der 23-Jährige wechselte nach Jugendjahren beim FC Turin in die maltesische, albanische und in die israelische Liga, bevor er in St.Gallen unterschrieb.

Jérémy Guillemenot Benjamin Manser

Stammspieler: Jérémy Guillemenot

Der 22-Jährige legte Ende der vergangenen Saison nochmals zu. Hinter den Spitzen ist der Schweizer U21-Nationalspieler unbestritten, ungewiss ist, was sein umtriebiger Berater daraus machen will. Allerdings hat der Genfer seinen Vertrag in St.Gallen erst kürzlich bis 2023 verlängert.

André Ribeiro Benjamin Manser

Ersatz: André Ribeiro

Nach der Zwangspause wegen des Coronavirus zeigte André Ribeiro einige vielversprechende Ansätze. Nun wäre es für ihn aber an der Zeit für den definitiven Durchbruch. Vor allem vor dem Tor muss der 23-jährige Portugiese effizienter werden, will er der Startformation näher kommen.

Thody Élie Youan Benjamin Manser

Stammspieler: Thody Élie Youan

Auf die 21-jährige Leihgabe aus Nantes ist man in St.Gallen besonders gespannt. Ist es den Verantwortlichen wie zuletzt bei Demirovic erneut gelungen, eine Perle zu finden? Das Potenzial ist wohl vorhanden: Youan war immerhin französischer Nachwuchs-Internationaler.

Boris Babic Gian Ehrenzeller/Keystone

Ersatz: Boris Babic

Kommt der 22-Jährige aus Walenstadt nach dem Kreuzbandriss wieder in Form, wird er dazu beitragen, das Sturmduo Demirovic/Itten vergessen zu machen. Allerdings dürfte es doch noch ein Weilchen dauern, bis Babic wieder in einem Ernstkampf zum Einsatz kommt. Erst kürzlich stieg er ins Mannschaftstraining ein.

Peter Zeidler Benjamin Manser

Peter Zeidler

Der 58-Jährige hat mit St.Gallen die Liga aufgemischt. Die «Sportbild» bezeichnete ihn als «Deutschlands grösste Trainersensation». Dass der Klub Spieler verlieren würde, war absehbar. Nun dürfte Zeidler vor allem eines beschäftigen: Wie schnell verstehen die Neuen, wie er spielen will?