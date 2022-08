Rorschach-Goldach gegen FCSG: Familie Morina sind Gegner beim Cup

Cupspiel Die Eltern arbeiten für den FC St.Gallen, der Sohn spielt für den FC Rorschach-Goldach: Familie Morina tritt im Cupspiel gegeneinander an St.Gallen gegen Rorschach-Goldach: Für Familie Morina aus Rorschach ist das Cupspiel vom Sonntag eine spezielle Begegnung. Die Eltern sind beim FCSG angestellt, der Sohn kickt für die Gegner. Für den Cuphit zwischen den beiden Teams muss das enge Verhältnis der Familie eine Auszeit nehmen. Christian Brägger Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Adrian Morina (links) mit den Eltern im Espenmoos – am Sonntag sind sie hier ab 16 Uhr «Gegner». Bilder: Donato Caspari

Der Cup schreibt eigene Geschichten, auch dafür ist er da. Manchmal schon bei der Auslosung – wie bei der Familie Morina. Seit Jahren ist das Ehepaar für den FC St.Gallen tätig, hegt und pflegt das Material für alle Teams, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Das Schicksal wollte es, dass der Arbeitgeber in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cup auf den FC Rorschach-Goldach trifft. Ausgerechnet. Denn dort in der ersten Mannschaft spielt Adrian, der 27-jährige Sohn, wahlweise als linker Flügel oder Zehner.

Antonella und Ismet Morina sind im FC St.Gallen zwei gute Seelen und helfen überall, wo sie gebraucht werden. Die Italienerin aus Apulien wuchs in Rorschach auf, absolvierte das KV und die Ausbildung zur Dolmetscherin. Ismet ist Kosovo-Albaner, er arbeitete als Saisonnier in Bernhardzell und verlegte Unterlagsböden, längst bevor der Krieg in der Heimat ausbrach. Als sich die junge Frau und der junge Mann Ende der 1980er-Jahre erstmals über den Weg liefen, war es um beide geschehen. «Es war Liebe auf den ersten Blick», sagt Antonella. Schnell wurde im Süden des Belpaese traditionell und im grossen Stil geheiratet – allein das Hochzeitsmenü bestand aus 16 Gängen –, damit das Pärchen zusammenwohnen durften. Bald kam Tochter Luana zur Welt, kurz darauf Adrian.

Der Sohn hatte das Talent vom Vater – und hörte auf

Der 27-jährige Adrian Morina (links) spielt beim FC Rorschach-Goldach. Bild: Donato Caspari

Der Filius hatte nur den Fussball im Kopf, lebte so seinen Bewegungsdrang aus. «Er war ein Talent», sagt Ismet. Damit stand Adrian seinem Vater in nichts nach, der es als 17-jähriger Stürmer in die zweithöchste kosovarische Liga geschafft hatte. Ehe er sich das Kreuzband riss und aufhören musste. Doch die Kontakte blieben. Einmal ging das so weit, dass Zvonimir Boban, die kroatische Fussballlegende, Ismets Sohn für ein Foto «nervös auf seinen zitternden Armen» hielt.

Zu dieser Zeit war der Bub bereits Junior beim FC Rorschach, wo es der Papa nach der Verletzung auch noch ein Jahr lang versucht hatte. Von der U11 bis in die U14 spielte Adrian bei den Junioren des FC St.Gallen, es folgte der Abstecher zur Rheintal-Bodensee-Auswahl und zog den Schritt nach Bregenz in die Fussballakademie Vorarlberg-Mehrerau nach sich. Altach wurde der Stammverein, die Hoffnung auf ein Leben im Fussball war gross. Doch dann kam der junge Rechtsfuss eines Tages nach Hause und sagte: «Ich höre auf.» Von heute auf morgen. Adrian hatte schlicht keine Lust mehr, Dinge wie KV-Lehre und Ausgang wurden wichtig.

Dem Sohn fehlte der Biss

Ismet reibt sich an diesem frühen Abend auf der Espenmoostribüne den kahlen Kopf, kann es noch immer nicht verstehen: «Du warst einfach zu faul und hast viel zu früh aufgegeben.» Antonella entgegnet: «Nein, nicht zu faul. Ihm fehlte der Biss.» Adrian bestätigt: «Mehr oder weniger stimmt das schon.»

Bei den Morinas herrscht pure Harmonie. Bild: Donato Caspari

Was nach Konflikten tönen mag, ist bei den Morinas das Gegenteil, sprich: pure Harmonie. So kennen sie auch keine kulturellen oder religiösen Hindernisse, stets wurden die Eheleute allen Richtungen gerecht. «Ismet ist nicht praktizierender Moslem, ich bin nicht praktizierende Katholikin, letztlich geht es um die Werte», sagt die Mutter.

Einer dieser gemeinsamen Werte ist der FC St.Gallen, die glühende Liebe zum Klub. Sie lebt auch Adrian. Da hat es in der Familie nur noch ein bisschen Platz für Juventus. Ismet besuchte vor Jahren sogar ein Trainingslager in der Türkei, als er noch Schweisser von Heizkörpern war. Nur um bei seinem FC St.Gallen zu sein. Und so leben er und seine Frau längst ihr Hobby, im Kybunpark beginnt das schon mit der Frühstückszubereitung für die Belegschaft. Später mit dem Bereitstellen der Trainingsutensilien, Pumpen der Bälle, Bedrucken der Trikots. Und ohnehin befinden sich die drei Industrie-Waschmaschinen wie die zwei riesigen Tumbler beinahe im Dauereinsatz.

Geschätzt von Spielern und Staff

Die Spieler und der Staff schätzen sehr, was das Paar für sie tut. Über die Jahre sind mit den Profis enge Freundschaften entstanden. Antonella sagt:

«Manchmal helfen wir ihnen auch bei einem Umzug – oder wir müssen sie trösten.»

Isaac Schmidt beispielsweise suchte nach seiner roten Karte gegen Zürich unmittelbar den Waschraum auf: um zu reden.

Adrian, der noch bei den Eltern wohnt, liess nach dem Rückzug von Altach den Fussball etwas schleifen. Er schloss sich wieder Rorschach an, das alsbald mit Goldach fusionierte, bereiste Südamerika und Australien. Und arbeitet heute für die Froneri-Gruppe.

Für das Spiel gegen den FC St.Gallen hat er sich viel vorgenommen, eine Trumpfkarte sei der Teamspirit. Die erste Mannschaft des FC Rorschach-Goldach gilt als positiv verrückt, als eine, die hin und wieder gemeinsam über die Stränge schlägt. Im Vorjahr traf sie im Cup auf Basel, Adrian wurde eingewechselt und spielte gegen Michael Lang. Gegen St.Gallen hofft er nun auf einen Starteinsatz, auch wenn er erst vor kurzem eine Trainingswoche verpasste und mit Freunden in Ibiza war, weil er das Monate im Voraus gebucht hatte. Während die Mutter nicht anders kann, als ihrem Sohn die Daumen zu drücken, sagt Ismet:

«Adrian soll ein Tor schiessen, aber ich bin für den FC St.Gallen. Ich habe das in mir drin. Wir kommen zu hundert Prozent wieder in den Cupfinal, und dann holen wir den Pott.»

Die erste Mannschaft des FC Rorschach-Goldach gilt als positiv verrückt, als eine, die hin und wieder gemeinsam über die Stränge schlägt. Archivbild: Michel Canonica

Dank Trickshot-Video in deutscher Sportsendung

«Die ganze Mannschaft fuhr im Mai mit dem Extrazug an den Cupfinal. Wir waren alle wütend, dass wir mit leeren Händen heimkehren mussten. Diese Wut wollen wir am Sonntag auf dem Platz zeigen», sagt Adrian. Und aufgepasst. Der Amateurfussballer hat geschafft, was wohl kein St.Galler jemals erreichen wird; als 18-Jähriger war er Gast im «aktuellen Sportstudio» des ZDF in Mainz, nachdem er sich mit einem spektakulären Trickshot-Video beworben hatte. Gegner beim Torwandschiessen war kein Geringerer als Jürgen Klopp, das Duell endete wohl nur deshalb 1:1, weil sich der Kulttrainer eingeschossen hatte. Jedenfalls verbrachte die Familie mit dem unterhaltsamen Klopp den halben Tag, und Ismet rauchte auch die eine oder andere Zigarette mit ihm.

Es ist spät geworden im Espenmoos, fast 19 Uhr. Die Morinas müssen zurück in den Kybunpark, es sind nochmals Trainingskleider zu waschen. Der FC St.Gallen entschädige für viel, sagt Antonella. Und:

«Wir sind als Familie stark. Da kann uns ein Spiel nicht entzweien.»

