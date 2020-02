«Wir hätten den Sieg verdient gehabt»: YB gleicht in der Nachspielzeit zum 3:3 aus – St.Galler sind nach umstrittenem Penalty-Entscheid enttäuscht

Auch nach dem Direktduell zwischen St.Gallen und YB führt kein Team die Super League klar an. Die Espen und die Berner trennen sich nach einem umkämpften Spiel 3:3. Auch wenn der FC St.Gallen damit an der Tabellenspitze bleibt, fühlt sich das Unentschieden wegen eines umstrittenen Penaltyentscheids in der Nachspielzeit ein bisschen wie eine Niederlage an.