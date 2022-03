FCSG: Wie im hitzigen Spiel gegen Sion Punkte verloren gingen

1:1 gegen Sion Rangeleien, vergebener Penalty, VAR-Fragen: Wie der FC St.Gallen im hitzigen Durcheinander gegen den FC Sion zwei Punkte liegenliess In einem umkämpften Spiel voller Geschichten und Gehässigkeiten spielt der FC St.Gallen gegen Sion 1:1. Was war da los bei den Rangeleien? «Damit halten wir uns nicht auf», sagt Trainer Peter Zeidler. Das Team sei nun bereit für die Partie gegen den Leader. Ralf Streule Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bastien Toma (rechts) vergibt die Chance zum 2:1 für St.Gallen. Der Walliser Goalie Kevin Fickentscher hält den Penalty des ehemaligen Sitteners.

Womit beginnen? Nach einem Spiel, das so viele Geschichten erzählt und das in der Schlussphase förmlich in den Emotionen zu ersticken drohte? Vielleicht bei den aus St.Galler Sicht erfreulichen Nachrichten. Wieder haben die Ostschweizer einen Gegner dominiert, zumindest was die Torschussbilanz (22:6) oder die Eckballstatistik (7:2) angeht.

Und noch immer sind sie 2022 ungeschlagen, noch immer belegen sie in der Jahrestabelle hinter dem FC Zürich den zweiten Platz.

Grosse Freude darüber wollte bei Trainer Peter Zeidler und den anderen St.Gallern nicht aufkommen. Weil sie zum zweiten Mal in dieser Woche an einem Sieg geschnuppert, diesen aber zum zweiten Mal vergeben haben. 2:2 gegen Basel nach 2:0-Führung, nun das 1:1 gegen Sion, ebenfalls nach einer Führung. Ergibt: gefühlte vier verlorene Punkte. Tatsächlich waren es am Ende des Tages Vater und Sohn Constantin, die noch lange nach dem Spiel unten vor der Sion-Spielerbank einen Punkt beklatschten, den ihr Team gewissermassen aus einem grossen Durcheinander gerettet hatte.

Ereignisloser Beginn, hektisches Ende

Das unübersichtliche Ende hatte sich zu Beginn des Spiels nicht abgezeichnet. Vielmehr drohte für einmal eine Partie im Kybunpark spektakelfrei über die Bühne zu gehen. St.Gallen kam trotz offensiver Grundtaktik nicht zu vielen Torchancen, und wenn, dann fast ausschliesslich über die linke Seite, wo Isaac Schmidt ein gutes Tempo vorgab.

Verteidiger Isaac Schmidt (rechts) war immer wieder mit Vorstössen gefährlich. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Dennoch: Im Grossen und Ganzen verhakte man sich mit den Wallisern im Mittelfeld. Die einzige Auffälligkeit war in dieser Phase das Trikot der St.Galler, die für einmal in Schwarz antraten – mit Spezialtrikots aus recyceltem Polyester, mit dem sie auf Nachhaltigkeit aufmerksam machen wollen – und mit dem Shirtverkauf das Bergwaldprojekt in Grabs unterstützen. Farbe in die Partie brachte dies nicht. Zeidler sagte später:

«Es war offensichtlich, dass wir zunächst nicht die Frische hatten, die wir für unser Spiel brauchen.»

Vielleicht hatte es ja mit fehlender Frische zu tun, dass sich Kwadwo Duah früh mit muskulären Problemen verabschieden musste. Für ihn kam Fabian Schubert, ein zuletzt Geschonter und damit Frischer, was sich bald schon auswirkte. Immer wieder war er bei St.Galler Angriffen Zwischenstation. Und dann sogar Endstation. Als der Pausenpfiff bevorstand, traf er präzis per Kopf nach einem Eckball.

Perfektes Timing: Fabian Schubert trifft zum 1:0. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

«Er hat sich das verdient», sagte Zeidler. Der Trainer wird im Nachgang aber auch mitbekommen haben, dass es eigentlich keinen Corner hätte geben dürfen. Schmidt war bei der vorangegangenen Aktion zuletzt am Ball gewesen. Es war eine glückliche Pausenführung – die aber die Sittener anstachelte. Vielleicht war es ebenjene Situation, die die Nerven blank legte – wie Zeidler später vermutete.

St.Galler Jubel um Torschütze Fabian Schubert und Eckball-Assistgeber Victor Ruiz. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Toma vergibt Penalty gegen sein ehemaliges Team

Zunächst aber behielten die Walliser einen kühlen Kopf. Ihr Anschlusstor war schön anzusehen, nach einem Steilpass traf Filip Stojilkovic, der ehemalige Wiler, zum 1:1. Die Verteidigung wurde zu leicht ausgehebelt. Und Goalie Ati Zigi – er im weinroten Recycling-Dress – hätte vermutlich auf ein frühes Herauslaufen verzichten sollen.

Die St.Galler aber konnten reagieren und hatten, angetrieben von gut 15000 Zuschauern, nach dem Gegentor ihre beste Phase. Wiederum nach einem Eckball kamen sie zu ihrer grössten Möglichkeit nach der Pause. Fazliji wurde im Strafraum zurückgehalten, Schiedsrichter Urs Schnyder entschied auf Penalty. Es war ein hartes Verdikt, und eines, das vom VAR überprüft und für richtig befunden wurde. Bastien Toma wartete gefühlte fünf Minuten, bis er endlich antreten durfte.

St. Gallens Bastien Toma lässt aus elf Metern die grosse Chance zum 2:1 aus. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Vielleicht hatte die Wartezeit den ehemaligen Sion-Spieler verunsichert. Sein Versuch war zu wenig überzeugend, Kevin Fickentscher hielt. «Der Goalie hat Toma wohl zu gut gekannt», sagte Zeidler hinterher mit einem Augenzwinkern. Dass ausgerechnet Toma antrat gegen sein ehemaliges Team, hatte damit zu tun, dass die anderen vorgesehenen Penaltyschützen bereits auf der Bank sassen: Duah wie auch Victor Ruiz, der zuvor ausgewechselt worden war. Zeidler stellte klar:

«Toma war im Training immer ein sehr sicherer Schütze.»

Vielmehr stand nach dem Spiel etwas anderes im Raum: Waren da nicht mehrere Sion-Spieler zu früh in den Strafraum gerannt? Hätte nicht der VAR reagieren müssen? «Damit wollen wir uns nicht aufhalten», sagte Zeidler.

Der Teppich war jedenfalls ausgelegt für jene hektische Schlussphase, in der niemand mehr zu wissen schien, wer eigentlich was zum Durcheinander beigetragen hatte. Alessio Besio hatte nach einem harten Zweikampf vor der FC-Sion-Bank offenbar etwas zu hören bekommen von Barthélémy Constantin. Dieser war es zumindest, der vom Schiedsrichter die gelbe Karte gezeigt bekam, als sich die Rangeleien unter den Spielern gelegt hatte.

Rangelei am Spielfeldrand vor der Bank des FC Sion. In der Mitte die beiden Trainer Peter Zeidler und Paolo Tramezzani. Christian Merz / KEYSTONE

Involviert waren fast alle, und Fazlijis Aussage am Ende des Spiels steht wohl für viele andere:

«Nachdem ich zweimal angerempelt wurde, habe ich mich halt zur Wehr gesetzt. Ich bin ja nicht mehr fünfzehn.»

Captain Betim Fazlji. Claudio Thoma / freshfocus

Zur Beruhigung der Gemüter trug auch nicht bei, dass sich Patrick Sutter etwas später eine gelb-rote Karte abholte. Die Gehässigkeiten schienen nach der Partie aber schnell erledigt. Das Team sei nun bereit für das Spiel gegen den «Meister», sagte Zeidler am Ende etwas verfrüht. Die Ostschweizer treten am Samstag beim Leader Zürich an.

Patrick Sutter wird nach der zweiten gelben Karte in der Nachspielzeit vom Platz verwiesen. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Abend in Schwarz: Enttäuschte St.Galler Spieler nach dem Schlusspfiff. Christian Merz / KEYSTONE

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen