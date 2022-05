FCSG: Das Potpourri zur Sommerpause

Nach der Saison Zigi als Dauerbrenner, der Heimspiel-Zuschauerrekord und ein nervöser Uli Forte: Die Zahlen und Anekdoten zur FCSG-Sommerpause Der FC St.Gallen hat eine aufregende Saison hinter sich. Ein paar Zahlen und Anekdoten – und ein Ausblick. Christian Brägger, Patricia Loher 2 Kommentare 25.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Gallens Publikumsliebling Lawrence Ati Zigi hat alle

36 Meisterschaftsspiele über die volle Distanz bestritten. Bild: Andy Müller/Freshfocus (St.Gallen, 22. Mai 2022)

Fünfter Platz, zweitbeste Saison seit 2012/13, verlorener Cupfinal, in der Rückrunde eine Zeit lang die Übermannschaft, Goalie Zigi als Dauerbrenner in der Meisterschaft, Kwadwo Duah mit den meisten Pflichtspieleinsätzen. Die am Sonntag zu Ende gegangene Spielzeit hatte spannende Geschichten rund um den FC St.Gallen parat, es fanden sich viele Antworten auf offene Fragen, wobei: In Sommerpausen gibt es ja auch immer neue davon. Wir bilanzieren und blicken voraus.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler Bild: Andy Müller/Freshfocus

Gleich der Trainer selbst ist für diese verantwortlich. Peter Zeidler flirtet mit dem FC Augsburg. Das kann man dem 59-Jährigen grundsätzlich nicht übelnehmen, nicht nach diesen vier erfolgreichen Jahren in der Ostschweiz. Obwohl es auch beim FC St.Gallen weiterhin viel zu tun gäbe, das System nochmals verfeinern, zum Beispiel, oder eine Mannschaft mit Ambitionen zusammenstellen.

Klar ist: Zeidlers Weggang wäre sportlich und menschlich ein herber Verlust. Der neue Coach müsste jedenfalls die Pressingausrichtung St.Gallens übernehmen, zumal das Kader dafür zusammengestellt ist und die offensive Spielanlage auch auf den Nachwuchsstufen praktiziert wird.

Eine Ablösesumme für Zeidler wäre gewiss zu bezahlen, derzeit gibt es aus Augsburg keine Neuigkeiten, aber so viel steht fest: Es ist nicht mehr jener Klub, der einst mit Marwin Hitz im Tor viel Ruhe ausstrahlte und etwas Bereicherndes hatte – Machtkämpfe kannte man damals nur vom Hörensagen.

Patrick Sutter (rechts) Bild: Andy Müller/Freshfocus

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun machte es der FC St.Gallen offiziell. Patrick Sutter erhält einen neuen Vertrag für zwei Jahre, der alte war zum Saisonende ausgelaufen. Der 23-jährige Rheinecker hat sich in dieser Saison in die Stammformation als wahlweise rechter oder linker Verteidiger gekämpft, und im Cupfinal war er der beste Feldspieler der Ostschweizer. «Sutti», wie ihn die Mitspieler nennen, ist damit das beste Beispiel für den einen Leitsatz: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oder den anderen: Gut Ding will Weile haben.

Mit dem 2:2 im Heimspiel gegen den FC Basel am 10. April hat der FC St.Gallen in Sachen Ungeschlagenheit einen Klub-Rekord seit der Gründung der Super League im Jahr 2003 aufgestellt. Elfmal in Folge hatten die Ostschweizer keine Niederlage mehr kassiert: Sieben Siege und vier Unentschieden standen damals zu Buche. Eine Woche später folgte aber gleich die 2:3-Niederlage in Luzern.

Dank des 4:0-Erfolgs am Sonntag gegen Lausanne stockten die St.Galler ihr Rückrunden-Punktekonto auf 34 Zähler auf – das sind in einer zweiten Saisonhälfte so viele Punkte wie noch nie. Zudem trafen die St.Galler in der Liga 20-mal in Folge, das ist zumindest rekordverdächtig für die Ostschweizer.

Letztes Spiel im fast voll besetzten Stadion: St.Gallens Leonidas Stergiou (links) gegen Lausannes Trae Coyle. Bild: Christian Merz/Keystone

279'257 Fans besuchten insgesamt die 18 St.Galler Heimspiele. Mit einem Durchschnitt von 15'514 Zuschauern belegen die Ostschweizer hinter den Young Boys sowie Basel und noch vor Meister Zürich den dritten Rang. Dieser hohe Durchschnitt ist ein Klubrekord für St.Gallen. Die Fans anerkannten den grossen Unterhaltungswert der Ostschweizer Spielweise und kamen in Scharen. Das an sich bedeutungslose Heimspiel gegen Lausanne besuchten 17'121 Fans. In Sachen Stadion-Auslastung führt der FC St.Gallen die Tabelle gar an, wie «FM1 Today» kürzlich errechnete: Der Kybunpark war zu 82,25 Prozent ausgelastet, das Berner Wankdorf zu 79,76 Prozent.

Yverdon-Trainer Uli Forte (links) mit Aarau-Coach Stephan Keller. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Die Geschichte ist so überliefert, und ein Schmankerl der psychologischen Tricks, die gerade auch Cupspiele bringen können. Uli Forte, Trainer von Halbfinalgegner Yverdon, brachte anfänglich doch tatsächlich nur zehn Spieler aufs Matchblatt. Die St.Galler bemerkten den «Fauxpas», und Forte musste den elften Yverdon-Akteur auf dem Spielerbogen dann doch eintragen. Die Geschichte lässt nun ein paar Interpretationen zu: Forte war zu nervös oder zerstreut, Forte wollte zu zehnt gegen den Oberklassigen gewinnen, oder: Forte wollte St.Gallen und dessen Trainer Zeidler aus dem Konzept bringen. Nun denn, nicht gelungen.

Eine der Enttäuschungen in der ersten Saisonhälfte war Thody Élie Youan. Zum Ende der Vorsaison hatten die St.Galler noch die Kaufoption gezogen und den Spieler mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Dann aber wurde in dieser Meisterschaft schnell offensichtlich, dass der 23-Jährige das Spielsystem der Ostschweizer nicht (mehr) mittragen mochte und oft sehr eigensinnig agierte.

St.Gallens Sportchef Alain Sutter zog die Konsequenzen und lieh Youan nach Mechelen aus, wo der Franzose dann gleich ein denkwürdiges Interview gab: «Ich war der beste Spieler in St.Gallen», sagte er. In Belgien aber kam Youan nur zu vier Teileinsätzen und auf insgesamt 34 Einsatzminuten, ein Tor erzielte er nicht. In St.Gallen besitzt «der Beste» noch einen Vertrag bis 2024 und dürfte nun zurückkehren – zumindest vorerst, wie ebenfalls Florian Kamberi und Lorenzo Gonzalez.

St.Gallens Jérémy Guillemenot kassiert im September auswärts bei Servette bereits in der dritten Minuten eine rote Karte. Sein Team unterliegt schliesslich mit 1:5. Urs Lindt/Freshfocus

St.Gallens Kriechgang in der Vorrunde ist auch daran festzumachen, dass das Team viel zu viele rote und gelb-rote Karten kassierte. Insgesamt schickten die Schiedsrichter in dieser Saison sieben St.Galler frühzeitig vom Platz: fünfmal in der Vorrunde (Youan, Guillemenot, Fazliji, Cabral, Stillhart) und noch zweimal in der Rückrunde (Quintillà, Sutter). Das ist für die vergangene Meisterschaft ein unrühmlicher Rekord.

St.Gallens Captain Görtler wurde hinter Olivier Custodio vom FC Lugano am zweitmeisten verwarnt. Während Custodio 13 gelbe Karten kassierte, waren es bei Görtler in der Meisterschaft deren 12. Görtler belegt diesen Platz aber nicht alleine: Vincent Sasso von Servette wurde ebenso oft verwarnt.

Geht Kwadwo Duah (links, im Cupfinal gegen Luganos Fabio Daprelà) nach Deutschland? Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Neben den sieben bekannten Abgängen (Cabral, Lungoyi, Toma, Jankewitz, Abaz, Diarrassouba, Clément) könnte die Zukunft in St.Gallen für Boris Babic und Alessandro Kräuchi schwierig werden. Beide waren lange verletzt. Der Vertrag des 23-jährigen Kräuchi, der sich im März 2021 eine schwere Knieverletzung zugezogen hat, läuft ebenso wie der Kontrakt des 24-jährigen Babic in einem Jahr aus.

Einiges deutet zudem auf einen Abgang von Stürmer Kwadwo Duah (nach Deutschland?) hin. Der 25-Jährige ist mit 15 Treffern in 33 Spielen der drittbeste Torschütze und ein Aufsteiger in dieser Super-League-Saison. Der Berner, der vor zwei Jahren vom FC Wil nach St.Gallen kam, hat vor allem nach der Winterpause mit einer überraschenden Leistungsexplosion auf sich aufmerksam gemacht. Gratis wäre Duah nicht, sein Vertrag in St.Gallen hat sich automatisch um ein Jahr bis 2023 verlängert.

Begehrt dürfte zudem Leonidas Stergiou sein. Auch der 20-Jährige könnte die Heimat verlassen, falls ein Angebot auf den Tisch flattert, das für beide Seiten passt. Stergious Vertrag läuft noch bis Sommer 2024. Und vermutlich geht er dann ja als Schweizer A-Nationalspieler.

Trainer Zeidler macht irgendwann ab nächster Woche Veloferien in der Nähe von Saint-Tropez. Die Spieler sind bereits jetzt schon ans Meer oder in die Heimat geflogen, die Erholung wird guttun, und vielleicht werden sie während des Sonnenbads auch nochmals daran denken: Wie es gewesen wäre mit dem Cuppokal in der Hand in einer Stadt, die völlig aus dem Häuschen ist.

Das Training nehmen die Ostschweizer in der Woche vor dem «Traum-Mätsch» gegen den FC Urnäsch wieder auf, mit welchem sie am 19. Juni ihre Testspielserie starten. Die Meisterschaft beginnt dann am 16./17. Juli und dauert vorerst bis zum 12./13. November, ehe sie für die eine Woche später startende WM in Katar unterbrochen wird. Es wird im St.Galler Team gewiss bald neue Gesichter geben, wie immer. Möglich, dass der eine oder andere aus Salzburg kommt.

2 Kommentare Alle Kommentare anzeigen