Ein Penalty zwingt St.Gallen in die Knie: Wie Peter Zeidlers Team Athen dominierte – und trotzdem ausschied Der FC St.Gallen ist beim 0:1 gegen Athen lange die bessere Mannschaft. Ein harter Penaltypfiff bedeutet das Aus. Trainer Peter Zeidler sprach in einer ersten Reaktion von einer bitteren Erfahrung. Ralf Streule 24.09.2020, 23.35 Uhr

Diskussionen nach dem Schlusspfiff: St.Gallen-Trainer Peter Zeidler und Lukas Görtler bei den Unparteiischen. Bild: Keystone

Regen, leere Sitze – so geisterhaft und trostlos war es nicht einmal in den letzten Super-League-Spielen zu- und hergegangen, als wenigstens 700 Zuschauer Stimmung machten. Ein einsames Klatschen rechts hinten bei der Bekanntgabe der Startaufstellungen, sonst nur das Trommeln der Tropfen auf dem Stadiondach. Europa-League-Qualifikation? Echt?

Am Ende ist aber doch noch etwas akustisches Feuer drin, Freudenschreie der Spieler des AEK Athen und wütende Stimmen von St.Gallern, die das 0:1 nicht akzeptieren können – zumal es in der 71. Minute nach einem wohl falsch gepfiffenen Foulpenalty zustande gekommen war. Es ist ein bitteres Ausscheiden für die St.Galler, da sie in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft gewesen waren.

Lawrence Ati Zigi: Note 4,5. In der ersten Halbzeit nur einmal wirklich geprüft. Pariert den Foulelfmeter sensationell, beim Nachschuss reagieren seine Mitspieler aber zu spät.



Alessandro Kräuchi: Note 4,5. Traut sich zu Beginn viel zu. Schaltet sich immer wieder mit Läufen in die Offensive ein. In der zweiten Halbzeit unauffälliger.

Leonidas Stergiou: Note 5. Sehr abgeklärt gegen seine «zweite Heimat», das Stellungsspiel ist bis auf eine Ausnahme top. Versucht beim Konter zum Foulpenalty zu retten, was zu retten ist. Und bringt den Gegenspieler unglücklich zu Fall.



Miro Muheim: Note 4. Nicht immer so sattelfest. Erhält in der zweiten Halbzeit mehr Räume, um sich in den Angriff einzuschalten.



Betim Fazliji: Note 4,5. Umsichtig, steht seinem Partner in der Innenverteidigung in fast nichts nach. Beim Konter zum Gegentor steht auch er nicht gut.

Basil Stillhart: Note 4. Beginnt gut hinter den Spitzen, taucht dann aber ab. Spielt wohl lieber eine Spur defensiver.

Jordi Quintillà: Note 4,5. Agiert etwas weiter hinten als gewohnt, holt Bälle, bringt Ruhe. Und verliert den Ball zum 0:1.

Victor Ruiz: Note 3,5. Ruiz versucht das Spiel oft schnell zu machen, dennoch bleibt er meist unsichtbar. Er ist noch nicht in Form.

Lukas Görtler: Note 4. Physisch präsent, spielerisch nicht so auffällig. Steigt bisweilen hart ein, wird verwarnt und sieht nach Spielschluss die rote Karte.

Jérémy Guillemenot: Note 4,5. Läuft viel, hat in der ersten Halbzeit zwei Chancen. Nach der Pause hat er dann fast keine Aktionen mehr.

Kwadwo Duah: Note 4,5. Vergibt in der 37. Minute die Grosschance zur Führung. Bewegt sich gut in die freien Räume, noch fehlt aber etwas.



André Ribeiro: Note 3,5. Kommt für Stillhart, kann auch nichts mehr bewegen.



Thody Élie Youan: Note 4. Kommt für Ruiz, hat noch eine Möglichkeit auf dem Fuss.

Florian Kamberi: Note 3,5. Kommt in der 62. Minute für Duah. Ihm fehlt die Bindung.





St.Gallen im Abschluss zu ungenau

Gänzlich ohne Nervosität waren sie in diese Partie gegangen, die für viele Akteure in Peter Zeidlers Team europäische Premiere war. Zielstrebig suchten sie von Beginn an den Weg in den Strafraum des AEK Athen. Unsicherheiten waren zu Beginn eher bei den Griechen auszumachen, die als Favoriten in diese Partie gegangen waren. St.Gallen war ballsicher und die Neuen wie Basil Stillhart und Kwadwo Duah fügten sich schnell ins Pressingspiel ein, weit besser als noch am Sonntag in der Meisterschaft gegen Sion. Alessandro Kräuchi mit einem Vorstoss über rechts brachte früh Gefahr, eine Flanke von Stillhart ebenfalls. Die grösste Möglichkeit der ersten Halbzeit aber vergab Duah, der alleine auf den griechischen Goalie Panagiotis Tsintotas zulaufen konnte, aber zuwenig präzis abschloss.

Eigentlich wartete man nur auf eines: Dass die Griechen irgendwann zu ihrem Spiel finden würden. Nach einer halben Stunde war es zumindest teilweise soweit, die Athener wurden gefährlicher mit ihren Vorstössen. Ein Kopfball durch Marko Livaja nach einem Freistoss brachte zum ersten Mal Gefahr vor das St.Galler Tor, ein Weitschuss von André Simões ein zweites Mal. Es kündigte kurz vor der Pause an: Im Kybunpark könnte für die St.Galler eine schwierige zweite Halbzeit anstehen.

St.Galler Pressing verliert nach der Pause an Druck

Die grosse Kehrtwende zugunsten der Griechen aber zeichnete sich zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht ab. Die erste Möglichkeit nach der Pause eröffnete sich den St.Gallern. Der Weitschuss von Stillhart war aber zu wenig gefährlich, landete in den Händen des Goalies. Auf der anderen Seite hatte AEK Athen nun den einen oder anderen Vorstoss, der vielversprechend aussah – und bei Eckbällen, Flanken und Freistössen kamen sie mit Kopfballversuchen dem Führungstor nahe, einmal rettete Leonidas Stergiou erst im letzten Moment vor zwei heranstürmenden Griechen.

Was kurzzeitig aus St.Galler Sicht aber mehr beunruhigte: Ihr Pressing schien je länger je weniger druckvoll. Was Trainer Zeidler an der Seitenlinie mit Klatschen und Gestikulieren wieder ins Lot zu bringen versuchte.

Zigi hält – und muss sich doch bezwingen lassen

Doch das Unheil kam doch noch. Als ein Grieche enteilte, schien Stergiou das Laufduell zwar zu gewinnen, behalf sich am Ende aber mit einem Foul im Strafraum – einem angeblichen Foul, es war ein harter, wohl falscher Entscheid. Den Penalty versenkte Nelson Oliveira erst im Nachschuss. St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi hatte den Versuch aus elf Metern zunächst bravourös abgewehrt.

Das entscheidende Tor: Lawrence Ati Zigi musste sich von Nelson Oliveira im zweiten Versuch bezwingen lassen. Bild: Keystone

Trotz Doppelwechsel mit André Ribeiro für Stillhart und Thody Élie Youan für Victor Ruiz fanden die Ostschweizer danach nicht ins Spiel zurück. Zwar hatte Youan seine Chance, Florian Kamberi ebenfalls. Doch zeigte sich nun die Spielstärke und Abgeklärtheit der Athener.

Das St.Galler Ausscheiden ist bitter, zumal es einen harten Penaltypfiff brauchte, um die Ostschweizer in die Knie zu zwingen. Wie vor zwei Jahren, als St.Gallen an Sarpsborg scheiterte, bedeutet der erste europäische Gegner damit bereits Endstation. Für AEK hingegen geht es kommende Woche weiter gegen den VfL Wolfsburg. Eine Mannschaft, welche die St.Galler gerne selber empfangen hätten. Cheftrainer Peter Zeidler sagte nach der Partie:

«Wir haben so von Europa geträumt - bitter, dass wir als Zweiter der Liga nun nur ein europäisches Spiel hatten.»

FC St.Gallen – AEK Athen 0:1 (0:0)

Kybunpark, keine Zuschauer;

Schiedsrichter: Hernandez/ESP

Tor: 71. Oliveira (Penalty-Nachschuss) 0:1.

FC St.Gallen: Zigi, Kräuchi, Stergiou, Fazliji, Muheim, Quintillà, Görtler, Ruiz (74. Ribeiro), Stillhart (74. Youan), Guillemenot, Duah (62. Kamberi)

AEK Athen: Tsintotas, Chigrinskiys, Insua, Svarnas, Vasilantonopoulos, Krsticic, Simoes, Mantalos, Livaja (90. Schachow), Ansarifard (68. Garcia), Oliveira

Verwarnungen: 31. Muheim, 35. Liaja, 45. Mantalos, 50. Krsticica, 51. Fazliji (alle Foul)

Bemerkungen: St.Gallen ohne Gonzalez und Lüchinger (beide verletzt) und Babic (rekonvaleszent). Athen ohne Helder (suspendiert). – Rote Karte gegen Görtler nach Spielschluss.