Nach der Niederlage Ein paar Cupfinal-Scherben: Geschichten rund um den FC St.Gallen, die in Erinnerung bleiben werden Auch wenn das grosse Fest in Bern mit fast 20’000 St.Gallerinnen und St.Gallern in einem Kater endete: Von diesem Cupfinal-Tag bleiben viele Erinnerungen und Geschichten hängen. Wir kehren die Scherben eines grossen Tags zusammen – und erzählen vom Hadern, vom Feiern trotz allem, von unerwarteten SMS und einer überraschenden Matchstatistik. Ralf Streule, Christian Brägger, Patricia Loher Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Tom Werner

Das Filmchen im Zeitraffer ist der eindrücklichste Beweis für die grünweisse Fan-Schwemme in Bern: Das Video zeigt während einer Minute im Schnelldurchlauf Tausende St.Gallerinnen und St.Galler, die in Richtung Stadion strömen:

Video: Leserreporter

Aber es ist eben nicht nur die Masse, die viele Fans an diesem Tag beeindruckt. Viele von ihnen sprechen danach vom lautesten und emotionalsten Stadionerlebnis, das sie in der Schweiz je hatten. Von Begegnungen mit alten Bekannten, vom Fest mit Familie, Kind, Kegel oder Kollegen. Trotz Niederlage ging das Ganze (mit kleinen Ausnahmen wie dem halben Platzsturm) friedlich über die Bühne.

Die Fankurve ist kreativ, mit Choreografie im Stadion – und auf dem Fanmarsch mit der hübschen Anspielung auf ein Transparent von 1969, als man Gegner Bellinzona besiegte («St.Gallens Wunderstürmer schlagen die Tessiner Würmer!!»):

Alessandro Della Valle/Keystone

Ullstein Bild

Auch die Luganesi halten mit 9000 Fans farbenfroh und laut dagegen. Es ist ein Freudenfest – und Werbung für den zuletzt angekratzten Cupfinal.

Eine wahre Stimmenexplosion, wie man sie in Schweizer Stadien selten bis nie hört, ist dann der St.Galler Ausgleich in der 21. Minute. Wetten, hier im Wankdorf hat’s auch bei YB-Meisterfeiern nie lauter gekracht? Es war ein Müsterchen dafür, was bei einem Sieg... aber nein, besser nicht daran denken.

Am Montagmorgen meldete der FC St.Gallen: Der Fanshop bleibt heute geschlossen. Nach den anstrengenden Wochen verständlich. Vielleicht wollte der Klub ja mögliche Retouren oder Umtauschaktionen umgehen. Oder er nutzte den Tag, um den Cupfinal für 2023 vorzubereiten. Eine Artikelidee für den Fanshop? FCSG-Aspirin, für den Kater danach.

Natürlich kriechen sie aus allen Ecken hervor, die Haderer, die ihre Erklärung für die Niederlage haben (und es schon vorher wussten). Eine paar Stichworte:

Der Trainer wechselt zu spät

Die Spieler sind schlecht eingestellt

Der Präsident ist zu euphorisch

Die Leistungsträger sind zu wenig druckresistent

Ja, und auch die lokale Presse ist schuld, schliesslich thematisierte man die Goaliefrage und verunsicherte damit das ganze Team. Zudem berichtete man viel zu euphorisch. Wobei in anderen Jahren zu negative Vorberichterstattung auch schon als Grund für den Misserfolg des Teams angebracht wurde.

Wer von «Pech» spricht, liegt ebenso falsch. «Fehlendes Glück» lässt man durchgehen, siehe dreifach unglückliches Verteidigen vor dem 1:2. Am besten aber liegt man wohl, wenn man schlicht das starke Spiel der Luganesi betont. Von einem schlechten St.Galler Tag spricht. Und auf gar keinen Fall vom Cupfinal-Fluch. Wer diesen nämlich immer wieder betont, beschwört ihn herauf. Besser nie mehr von «Cupfinal» reden. Nächstes Jahr schreiben wir: St.Gallen steht wieder im «du-weisst-schon-was». Oder: Im Dings.

Es war Gesprächsthema unter den Fans und selbstverständlich auch eine Diskussion in den Medien: Ist es richtig, just im Cupfinal auf den formstarken Lawrence Ati Zigi zu verzichten? Und man fragte sich, wie Lukas Watkowiak, St.Gallens Cuptorhüter, mit all dem umgehen würde. Der 26-jährige Deutsche hat am Sonntag die Antwort gegeben: Mit einigen starken Reflexen bewahrte er sein Team vor einer noch höheren Niederlage.

Lukas Watkowiak Gian Ehrenzeller/Keystone

Watkowiak schrieb an diesem denkwürdigen Nachmittag eine der wenigen positiven St.Galler Geschichten – ebenso wie Patrick Sutter. Nach anfänglicher Nervosität steigerte sich der junge Mann aus Rheineck und holte den Freistoss heraus, der zum 1:1 führte.

Der 23-Jährige, der auch schon an Brühl und Winterthur ausgeliehen war, hat einen steilen Aufstieg hinter sich und darf sich nun Cupfinal-Teilnehmer nennen. So einen Meilenstein dürfte aus dem Städtli mit den 3400 Einwohnern noch kein anderer Fussballer erreicht haben.

Patrick Sutter (links) gegen Luganos Zan Celar. Alessandro Della Valle/Keystone

Natürlich war die Presse auch am Cupfinal. Der Tagesanzeiger schreibt, beim FC St.Gallen sei nicht einer auf dem Platz gestanden, der wirklich überzeugte. Und das 1:2 habe im Mark erschüttert. Die NZZ sagt: «Allein die Tessiner Reaktionen auf der Medientribüne deuten an, dass es hier um eine Art Selbstbehauptung geht, eine Auflehnung der besonderen Art. Hier sind wir, hier ist der Kanton Tessin, hier ist Lugano.»

Blick in die Tessiner Fankurve im Wankdorf. Bild: Freshfocus

Diese Worte hätten sich bei einem anderen Spielausgang eins zu eins auf den FC St.Gallen legen lassen. Zudem schreibt die NZZ: «Vielleicht achtet Hüppi bei nächster Gelegenheit darauf, weniger aufzuladen und mehr zu temperieren. Viel Gefühl kann gut sein. Zu viel Gefühl sich ins Gegenteil kehren.»

Aber ganz ohne Gefühl geht es halt auch nicht. Und sowieso: Mehr Antizipieren wie Hüppi es nach dem Spiel tat, kann man gar nicht – als der Mob drohte, die Tessiner Party zu sprengen. Auch verlieren will gelernt sein, nur muss man darin in Zukunft ja nicht unbedingt ein Meister sein.

Ein paar Chaoten versuchen Luganos Partiy zu sprengen, St.Gallens Präsident Matthias Hüppi hält dagegen. Ralph Ribi

Es hätte ein rauschendes Fest werden sollen. Die Stadt war parat, WC-Häuschen wurden aufgestellt, Abfallkübel und Zapfhahnen ebenso. Doch dann, kurz vor 16 Uhr, war klar, dass das Fest abgeblasen wird. 1:4. Da gibt es kaum einen Grund, zu feiern. Könnte man meinen. Vor und in der Südbar ist es um 22.30 Uhr noch brechend voll.

Der Frust wird weggesungen und weggetanzt, der FC St.Gallen trotz der Niederlage im Cupfinal lautstark besungen. Dann und wann erhellen Pyros die Nacht. Im Falle eines St.Galler Cupsiegs hatte die Stadt eine Freinacht in den Innenräumen der Restaurants bewilligt. Daraus wird nun nichts. Ob er das schade finde, wird der Barkeeper gefragt: «Isch wiä gliich», antwortet er. Er weiss: Es wäre eine wahnsinnig lange Nacht geworden.

Wenn die betagte Mutter am Sonntagmorgen in der Früh dieses SMS schreibt: «Ich wünsche einen spannenden Sonntag mit einem positiven Ergebnis. Hopp Sankt Gallen, Mami.» Dann steht Grosses an, denn die Mutter schreibt sonst nie ein SMS. Nie. Danach kam den ganzen Tag nichts mehr. Oftmals schauen sich ältere Leute ja solche Spiele erst im Replay-Modus an, wenn das positive Resultat bekannt ist. Wegen der Nerven. Die Nervosität schadet im Alter noch mehr. Für einmal konnte sich die Mutter die so kostbare Zeit einsparen.

Die Datenfirma «Instat» führt eine Rangliste aller Spieler des Cupfinals. Jeder Fussballer erhält Punkte anhand von zwölf Kriterien (Tore, Assists, Zweikampfquote, Schlüsselpässe etc.). Wenig überraschend stehen vier Luganesi zuoberst: Sandi Lovric, Zan Celar, Olivier Custodio, Mattia Bottani.

Nun zur Preisfrage: Wer war, statistisch gesehen, der beste St.Galler? Man würde es nicht erwarten: Matej Maglica. Er, der vor dem 1:2 den Ball vertändelte und so etwas wie eine tragische Figur des Spiels wurde. Er, der aber eben auch ein Tor erzielte und eine der besten St.Galler Zweikampfquoten erreichte.

St.Gallens Innenverteidiger Matej Maglica. Claudio De Capitani/Freshfocus

Was beweist, das Statistiker eben nicht alles sehen. Oder, umgekehrt: Statistiker sehen, was in den Emotionen untergeht.

Der FC Montlingen trägt seit einem halben Jahrhundert seine Heimspiele jeweils sonntags um 14 Uhr aus. Die Anspielzeit ist ihm heilig, nicht aber am Cupfinal-Sonntag. Da spielte der 2.-Liga-Klub, arg in Abstiegsnot, gegen Ruggell um 11.30 Uhr – und gewann 3:2.

Vielleicht muss St.Gallen den nächsten Cupfinal ebenfalls vorverlegen, weil es wieder so heiss ist. Oder man entscheidet sich für Fussball im Rheintal.

