Der FC St.Gallen ist dank eines Kraftaktes und Goalie Zigi wieder Leader – Trainer Peter Zeidler: «Dieses Unentschieden hat einen grossen Wert für uns» Der FC St.Gallen holt trotz einiger Probleme bei Servette einen Punkt – und ist wieder alleiniger Leader. Am nächsten Donnerstag im Heimspiel gegen Luzern müssen die Ostschweizer auf Ermedin Demirovic verzichten. Der Stürmer kassiert in der Schlussphase die gelb-rote Karte. Patricia Loher aus Genf 13.07.2020, 05.00 Uhr

Goalie Lawrence Ati Zigi bewahrt St.Gallen mehrmals vor Gegentreffern, beim 1:1 durch Miroslav Stevanovic steht er aber nicht optimal. Bild: Pascal MulMüller/Freshfocus

Fünf Tage waren die St.Galler unterwegs. Ihre Reise führte sie nach Lugano, dann über das Wallis bis nach Genf. Die Zeit war intensiv, der Rhythmus hoch. Doch der Aufwand hat sich gelohnt.

Nach dem 3:3 im Tessin und dem 1:1 gegen Servette ist St.Gallens junges Team wieder alleiniger Leader. Ein Punkt beträgt sein Vorsprung auf die Young Boys, Basel liegt sieben Zähler zurück. Das Überraschungsteam aus der Ostschweiz bleibt hartnäckig, profitiert von Patzern der favorisierten Gegner und erinnert je länger je mehr an die Meistermannschaft 2000.

In St.Gallen will man sechs Runden vor dem Saisonende nicht mutmassen, was die Coronafälle beim FC Zürich noch für Auswirkungen haben könnten auf diese Meisterschaft, die vor allem wegen des aufmüpfigen Aussenseiters aus St.Gallen derart spannend und manchmal auch spektakulär verläuft. Die Liga tagt wegen Corona am Montag, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Servette 90 Minuten auf Augenhöhe

Das 1:1 gegen Servette war für die St.Galler ein hartes Stück Arbeit. Sie bekommen nun alle paar Tage zu spüren, was es heisst, ein gejagtes Team zu sein. Ein Team, gegen das jede Mannschaft alle Register zieht, um es zu besiegen.

Vincent Rüfli bejubelt mit Jordi Quintillà sein erstes Tor für den FC St.Gallen Pascal Muller/Freshfocus

Servette jedenfalls begegnete dem Gast während 90 Minuten auf Augenhöhe. Die Romands waren sogar deutlich besser im Spiel, als eben auch passierte, was nur einer Mannschaft passiert, die erfolgreich und selbstbewusst unterwegs ist. In der 18. Minute zog Vincent Rüfli aus 25 Metern ab und brachte St.Gallen aus dem Nichts mit einem Prachts­tor in Führung.

Servette macht zu wenig aus seiner Überlegenheit

St.Gallen war Servette in der Startphase nur hinterhergelaufen, produzierte viele Fehler und fand kaum ins Spiel. Das Glück der Gäste war es, dass die Genfer aus ihrer Überlegenheit zu wenig machten, dass es ihnen kaum einmal gelang, die Ostschweizer permanent unter Druck zu setzen.

Einer von St.Gallens Pluspunkten in diesem Schlussspurt um den Meistertitel ist der Torhüter Lawrence Ati Zigi. Der 23-jährige Ghanaer intervenierte – wie schon beim 2:1-Auswärtssieg gegen Xamax – viermal ganz stark gegen gefährlich anstürmende Genfer. Diese Reflexe machen zu einem grossen Teil wett, dass Zigi beim Gegentor in der 61. Minute durch Miroslav Stevanovic eine weniger gute Figur abgab, als er zu früh aus dem Tor geeilt war.

Abwehr wieder stabiler

Ein positives Signal sandten derweil auch die Ostschweizer Abwehr sowie die zweite Garde. Die Verteidigung schien im Stade de Genève weniger anfällig zu sein als noch beim 3:3 in Lugano – und das, obwohl der Captain Silvan Hefti gesperrt zuschauen musste.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Pascal Muller/Freshfocus

Doch sowohl Alessandro Kräuchi als auch Rüfli, der den ebenfalls gelb-gesperrten Lukas Görtler ersetzte, machten ihre Sache gut. «Sie beide gehören zu jenen Spielern, die eine tolle Leistung abgeliefert haben», sagte St.Gallens Trainer Peter Zeidler.

Obwohl die Partie insgesamt harzig verlief für sein Team, war der 57-jährige Deutsche zufrieden, «teilweise sogar sehr zufrieden in Bezug auf das, was wir punkto Konzentration und Taktik abgerufen haben.» Und weiter:

«Dieses Unentschieden hat einen grossen Wert für uns».

Zumal offensichtlich war, dass St.Gallens Mannschaft im zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen bei hohen Temperaturen ihre letzten Kraftreserven anzapfen musste.

Gelb-rote Karte für Demirovic

Nach der schwierigen Startphase kämpfte sich St.Gallen in dieses Spiel. Die Gäste lösten sich nun besser aus der Dauerumklammerung der Genfer, trotzdem zwang Servette die Ostschweizer weiter zu vielen Fehlern. Servette zog seine aggressive Taktik durch, schaltete schnell um und scheute sich auch nicht davor, hart einzusteigen.

Servettes Trainer Alain Geiger ist gesperrt und muss auf der Tribüne Platz nehmen. Martial Trezzini/Keystone

Damit tat sich vor allem die Offensivabteilung St.Gallens schwer. Die Stürmer Cedric Itten und Ermedin Demirovic erhielten kaum brauchbare Bälle, den Rhythmus fanden sie beide nicht. Zudem war ein Wermutstropfen, dass Demirovic in der Schlussphase nach einer Verwarnung wegen Reklamierens wenig später wegen eines Fouls mit der gelb-roten Karte vom Platz musste und nun am nächsten Donnerstag im Heimspiel gegen Luzern zuschauen muss.

Görtler und Hefti wollen unbedingt dabei sein

Die zweite Halbzeit war nach dem Ausgleich ein Hin und Her. Servette wirkte auch in jener Phase einen Tick agiler und gedankenschneller. Wenn die St.Galler dem Ball mehr Sorge getragen hätten, wäre die Schlussphase wohl etwas einfacher geworden. Sie hätten weniger leiden müssen. So sagte Zeidler:

«Meine Mannschaft hat ein Kompliment verdient dafür, wie sie durchgehalten hat.»

Mehr als ein Punkt gegen ein gutes Servette lag für St.Gallen am Sonntag nicht drin. Doch Zeidler sagte, die fünftägige Reise durch die Schweiz habe seine Mannschaft noch näher zusammenrücken lassen.

So sei es der ausdrückliche Wunsch von Hefti und Görtler gewesen, trotz ihrer Sperren mit nach Genf zu kommen. «Sie hätten es ja auch vorziehen können, an den Bodensee zu gehen. Doch sie haben mir die Frage, ob sie in Genf mit dabei sein werden, fast schon übelgenommen».