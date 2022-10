Olma-Match Von einem halben Kater, der Frage nach einem Wurm und späten Gegentoren: Der FC St.Gallen nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge Der FC St.Gallen muss gegen Lugano so wie schon in Basel und Bern ein spätes Gegentor hinnehmen. Die Ostschweizer warten unterdessen seit mehr als einem Monat auf einen Meisterschaftssieg und sind im engen Mittelfeld der Tabelle angekommen. Trotzdem will Trainer Peter Zeidler nichts davon wissen, dass in seinem Team der Wurm drin ist. Patricia Loher Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luganos Milton Valenzuela (links) zieht an St.Gallens Patrick Sutter vorbei. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Es war der erste Olma-Match und eigentlich schien alles angerichtet für ein Volksfest auch im Westen der Start.

Doch nach 90 Minuten leerte sich der Kybunpark schnell. Die Enttäuschung stand den Zuschauerinnen und Zuschauern ins Gesicht geschrieben.

Zum dritten Mal nacheinander hatten die St.Galler ein spätes Gegentor kassiert und Punkte leichtfertig verspielt. Nach der Partie erzählte Trainer Peter Zeidler, dass ihn einige Fans gefragt hätten, ob denn nun der Wurm drin sei in seinem Team. Die Antwort des Deutschen:

«Der Wurm? Nein, vielmehr haben wir eine Serie gebrochen.»

Natürlich kann man das als Trainer so sehen nach zuvor drei Meisterschaftsniederlagen in Folge. Aber eine Tatsache ist eben auch, dass die St.Galler seit unterdessen vier Partien ohne Sieg dastehen und späte Gegentreffer immer weitaus ärgerlicher sind als andere Gegentore.

Die Verantwortlichen werden sich fragen müssen, ob es ein Zufall ist, dass das Team zuletzt stets in der Schlussphase noch von seinem Weg in Richtung eines Punktes oder Sieges abgekommen ist.

Keine übermächtigen Gegner

In Basel und Bern waren die Gegner nicht übermächtig, Lugano war es auch nicht. Den Tessinern reichten die Einwechslungen von Mattia Bottani und Zan Celar sowie eine gute Schlussphase, um aus dem Kybunpark doch noch etwas mitzunehmen.

In der 83. Minute flankte der ebenfalls eingewechselte Maren Haile-Selassie und Celar stand in der Mitte frei, wo er unbedrängt das 1:1 erzielen konnte. St.Gallen war in der Folge geschockt und deshalb konfus. Vier Minuten später wären die Gastgeber beinahe in Rückstand geraten, hätte Goalie Lawrence Ati Zigi nicht stark pariert.

Lukas Görtler in Luzern gesperrt

«Es haben uns ein paar Minuten gefehlt», so Zeidler, der anfügte:

«Wir konnten unser Tempo bei diesen hohen Temperaturen nicht durchziehen und haben Konterchancen ausgelassen.»

Bezüglich der hinter den Young Boys engen Tabelle hätte den St.Gallern ein Sieg gutgetan. Vor dem Spiel vom Mittwoch in Luzern – Captain Lukas Görtler wird nach der vierten Verwarnung gesperrt zuschauen müssen – sind sie auf Platz vier abgerutscht.

St.Gallens Basil Stillhart (rechts) im Zweikampf mit Luganos Uran Bislimi. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Innenverteidiger Basil Stillhart sagte nach dem ersten St.Galler Unentschieden dieser Saison:

«Wir hatten nie richtig Zugriff auf dieses Spiel.»

Sie hätten insgesamt gut verteidigt, doch seien ihnen auch zu viele Fehlpässe unterlaufen. Stillhart hatte nach seiner Sperre zusammen mit Albert Vallci den Vorzug erhalten gegenüber Leonidas Stergiou und Matej Maglica.

St.Gallens Chadrac Akolo erzielt in der neunten Minute das 1:0. Es ist das dritte Saisontor für den 27-Jährigen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Begonnen hatten die Ostschweizer die Partie zufriedenstellend. Sie waren besser als Lugano, variierten das Tempo und gingen in der neunten Minute durch Chadrac Akolo nach einem schönen Doppelpass von Daouda Guindo mit Görtler in Führung.

Luganos Trainer Mattia Croci-Torti sagte:

«St.Gallen dominierte, so wie immer. St.Gallen hat viel Energie, dazu darf ich Zeidler gratulieren.»

Die Tessiner, die den Ostschweizern im Mai im Cupfinal eine bittere 1:4-Niederlage zugefügt hatten, fanden erst Mitte der ersten Halbzeit etwas besser ins Spiel: Ausser einem Weitschuss von Renato Steffen hatten sie nach 45 Minuten aber nichts vorzuweisen.

Als sich Lugano steigerte, weil die St.Galler das Tempo nicht hochhalten konnten, gelang es den Gastgebern trotzdem, den einen oder anderen Ball stark zurückzuerobern und gut umzuschalten. Nur schaute aus diesen im Ansatz guten Aktionen dann zu wenig heraus.

St.Gallen strebte das 2:0 weniger vehement an als in früheren Spielen, für Ostschweizer Verhältnisse verlief die erste Halbzeit gar unspektakulär.

St.Gallens Grégory Karlen (links) gegen Luganos Allan Arigoni. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Karlen tut sich schwer hinter den Spitzen

Weiterhin noch nicht adäquat ersetzt ist der verletzte Fabian Schubert. Grégory Karlen tat sich zum zweiten Mal in Folge schwer hinter den Spitzen. Der 27-jährige Walliser kam während 45 Minuten nur auf 13 Ballaktionen und wurde zur Pause so wie der offenbar nicht ganz fitte Stürmer Jérémy Guilemenot ausgewechselt.

Zum Vergleich: Goalie Zigi hatte während der ersten Halbzeit gut 20 Aktionen.

Der Start in die zweite Halbzeit mit dem jungen Randy Schneider für Karlen verlief dann wieder besser: Akolo, Isaac Schmidt und auch Görtler kamen zu guten Möglichkeiten.

Nur ging nach gut 60 Minuten sichtlich ein Ruck durch Luganos Mannschaft, als Bottani und Celar den Platz betraten. Noch schafften es die Gäste nicht, St.Gallens schnelle Umschaltmomente zu unterbinden. Die Ostschweizer erspielten sich zwischen der 68. und 74. Minute drei hochkarätige Möglichkeiten, um das Spiel zu entscheiden.

St.Gallens gute Chancen

Vorerst versprang Akolo ein Ball aus guter Position, dann ging ein Abschluss von Schneider knapp am Pfosten vorbei, ehe Julian von Moos freistehend aus halbrechter Position die beste St.Galler Möglichkeit dieser zweiten Halbzeit verpasste. Der 21-jährige Thurgauer stand nach seiner Verletzung nur 22 Minuten auf dem Feld, war aber für die meisten Abschlüsse verantwortlich: Von Moos zog viermal ab.

Nur wurde es am Ende eben bestraft, dass St.Gallen die Chancen nicht nutzte. Die Olma-Woche beginnt also mit einem halben Kater. Doch es gibt während dieser speziellen St.Galler Tage noch zwei weitere Chancen, um wieder in Feststimmung zu kommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen