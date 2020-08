Ein FCSG-Tandem in Fahrt – Silvan Hefti und Lukas Görtler und die Wucht über rechts: «Wir können uns immer aufeinander verlassen» Neuzugang Lukas Görtler und Captain Silvan Hefti bildeten in der vergangenen Saison ein gut harmonierendes Duo. Doch vor einem Jahr prallten zwei Welten aufeinander. Patricia Loher 06.08.2020, 18.00 Uhr

St.Gallens Lukas Görtler (Mitte) im letzten Saisonspiel bei den Young Boys. Links: Teamkollege Silvan Hefti. Peter Klaunzer/Keystone

Tranquillo Barnetta? Rücktritt. Majeed Ashimeru? Zurück zu Salzburg. Vincent Sierro? Zu den Young Boys. Der FC St.Gallen verlor vor einem Jahr fast sein ganzes Mittelfeld plus die Identifikationsfigur. Man stellte sich die Frage: Kann das gut gehen?

Doch da waren ja noch Jordi Quintillà und Victor Ruiz. Und dann kam Lukas Görtler.

Zwei Welten prallen aufeinander

Auf St.Gallens rechter Seiten prallten zwei Welten aufeinander. Da der damals 21-jährige Aussenverteidiger Silvan Hefti aus Goldach, im Nachwuchs des FC St.Gallen behutsam aufgebaut, ehemaliger Banklehrling, kein Lautsprecher und doch feste Grösse sowie anerkannter Captain.

Lukas Görtler nach seiner Ankunft in St.Gallen. Urs Bucher

Dort der 25-jährige Görtler, ein Mann der deutlichen Worte, bis im Alter von 20 Jahren Informatikkaufmann, ohne die heutzutage klassische Ausbildung in einer Fussballakademie im Sack und doch mit einer schönen Karriere bei Bayern München II in der Regionalliga, Kaiserslautern in der 2. Bundesliga und Utrecht in der höchsten Liga der Niederlande.

Die Aussicht auf einen Stammplatz

Görtler, der in der Meistersaison 2014/15 für die Bayern zu einem Bundesliga-Teileinsatz gekommen war, wurde als Leaderfigur geholt. Trainer Peter Zeidler hatte den Mittelfeldspieler aus Bamberg schon länger auf dem Zettel gehabt.

In Utrecht liessen sie Görtler nicht gerne gehen, nachdem er zum Saisonende und im Liga-­Playoff um die Europa-League- Plätze regelmässig gut gespielt hatte. Doch die Aussicht auf einen Stammplatz war in der Schweiz besser als in den Niederlanden.

Vaterfigur und Königstransfer

St.Gallen zeigte sich sogar bereit, für den Deutschen eine Ablösesumme zu bezahlen: Laut Transfermarkt.ch überwiesen die Ostschweizer eine halbe Million Franken nach Utrecht. Die Investition hat sich gelohnt.

Für junge Spieler ist Görtler eine Vaterfigur, für Zeidler der «Königstransfer». Unvergessen bleibt sein Kopfballtor in der Nachspielzeit zum vermeintlichen 3:2-Sieg am 23. Februar gegen die Young Boys.

Der Mittelfeldspieler war an jenem Tag überragend, dabei hatte er in der Partie davor einen Schlag auf den Oberschenkel kassiert und konnte vor dem Spitzenspiel kaum trainieren.

Görtler verpasste in der vergangenen Saison zwei Spiele: Zweimal war er gesperrt, aber nie verletzt. Unterdessen ist er einer der Publikumslieblinge im Kybunpark. Kürzlich sagte er gegenüber «Welovefootball»:

«Ich kann mir vorstellen, lange in St.Gallen zu bleiben.»

Sein Vertrag läuft bis 2022.

Dass der FC St.Gallen nach Anfangsschwierigkeiten sowie dem Cup-Out in Winterthur ab September derart auftrumpfte und im Februar erstmals seit siebeneinhalb Jahren auf den Leaderthron kletterte, hatte auch mit Hefti und Görtler zu tun.

Sie harmonierten je länger desto besser. Ging der eine in die Offensive, sicherte der andere ab. Sie gehörten zu jenen Spielern im Team, die pro Partie am meisten Kilometer abspulten.

Schon im Oktober hatte Görtler gesagt: «Ich laufe so viel es geht und will wichtige Wege machen, die vielleicht der Fan nicht so sieht. Ich versuche zum Beispiel, Silvan Hefti zu helfen und ihn zu entlasten.»

Silvan Hefti im Juni im Trainingslager in Bad Ragaz.

Claudio Thoma/Freshfocus

Sein Teamkollege bekomme dadurch mehr Freiheiten auf dem Weg nach vorne. «Für Silvan ist es auch ein gutes Gefühl, wenn er ins Eins-gegen-Eins geht und weiss, dass ich gleich nachkomme.»

Hefti hat sich im vergangenen Jahr noch einmal stark entwickelt und weiter an Ausstrahlung gewonnen. Der frühere Nachwuchs-Internationale überzeugte mit Dynamik und Zweikampfstärke. Er sagt:

«Ich denke auch, dass ich noch einmal einen Schritt gemacht habe.»

Hefti war ebenfalls ein Dauerläufer: Der 22-Jährige hat bloss ein Spiel wegen einer Verletzung verpasst, dabei war die Belastung nach dem Corona-Unterbruch hoch. «Wir haben das genossen. Als Fussballer absolviert man am liebsten Spiele», so Hefti.

Görtler und Hefti gehen zusammen zum Trainer

Hefti ist kein Mann der grossen Worte. Manchmal unterstützt ihn Görtler, wenn es darum geht, beim Trainer Anliegen vorzubringen. Als Zeidler im vergangenen Winter bereits am 29. Dezember wieder mit dem Training beginnen wollte, sprachen beide beim Coach vor.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Sven Thomann/reshfocus

Zeidler liess sich davon überzeugen, dass ein Start am 2. Januar reicht. Görtler argumentierte, dass sie in der Ferienzeit viele Läufe absolvieren würden.

Hefti und Görtler haben gemein, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Während der Captain in Immobilien investiert, beschäftigt sich Görtler mit Naturwissenschaften und Glücksforschung. Weil er sich wegen des Klimawandels Sorgen macht, ernährt er sich vegetarisch.

Über Hefti sagte Görtler einst: «Es gab in meiner Karriere keinen anderen Teamkollegen, mit dem ich mich auf dem Rasen so gut verstanden habe. Nicht unbedingt vom Spielen her, aber unsere Mentalitäten passen einfach.» Und weiter:

«Wir können uns immer aufeinander verlassen.»

Mit Silvan habe er privat am meisten Kontakt, er interessiere sich für viele Dinge neben dem Fussball. «Wir waren ja gemeinsam an einer HSG-Vorlesung über Albert Einsteins Relativitätstheorie. Auch unterhalte ich mich mit ihm oft darüber, wie man das Geld anlegt.» Nicht, um mehrfacher Millionär zu werden, «sondern aus dem Interesse, selbst die Finanzen zu managen».