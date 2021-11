FCSG: Wie die St.Galler dem FC Basel ein Bein stellen

Sieg gegen den Leader Wie der FC St.Gallen dem FC Basel ein Bein stellt – und Erinnerungen aufkommen lässt Ein bisschen «Glück des Tüchtigen», ein Ati Zigi in Höchstform, eine solidarisch spielende Mannschaft - und fertig sind die Zutaten für einen weiteren Sieg im St.Jakob-Park. Nach dem 1:0 werden Erinnerungen an eine grosse Saison wach. Gibt es jetzt einen «Lauf»? Ralf Streule aus Basel Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

St.Gallens Torschütze Thody Élie Youan: Er traf schon gegen die Young Boys zum 1:0.

Man nennt es gerne «Lucky Punch», wenn ein Team zum Ende einer Partie trifft. Der glückliche Schlag. St.Gallen hat es in dieser Saison schon zweimal erlebt, dass dem Gegner ein solcher gelang. Nun aber, im Spiel gegen Basel, sieht es anders aus. Man schreibt die 87. Minute, als sich die Spieler des FC St.Gallen an der Eckfahne vor den mitgereisten Fans in den Armen liegen. Élie Youan hat nach einem Corner per Kopf getroffen. Die Basler Kurve ist geschockt. Und auf der St.Galler Trainerbank wird derart gejubelt, dass einem Teambetreuer im Freudentaumel ein unglücklicher Schlag zuteilwird. Ein blaues Auge ist die Folge der überschäumenden Feierszenen. Aber er trägt es mit Fassung. Aus Basel nimmt er gerne ein blaues Auge mit nach Hause, wenn dafür drei Punkte mitreisen.

Élie Youan trifft in Mitten von Baslern das entscheidende Tor. Marc Schumacher / freshfocus

Ein weiterer «Schritt aus dem Loch»?

Aus St.Galler Sicht waren die Feierlichkeiten in den Schlussminuten ein Déjà-vu. Vor knapp zwei Jahren hatte André Ribeiro für die St.Galler auf derselben Seite den Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielt. 2:1 hiess es damals, und das Tor war ähnlich ausgiebig gefeiert worden. Es war damals der Start zum Höhenflug in der aussergewöhnlichen Vizemeistersaison. Diesmal ist es: zumindest ein grosser Schritt aus einem «Loch», wie es an der Pressekonferenz nach dem Spiel formuliert wurde. Trainer Peter Zeidler blieb zurückhaltend. «In dieser Liga kann es bis zum Schluss eng bleiben, weil es den Relegationsplatz neun gibt.»

Lawrence Ati Zigi, Tor: Note 6. Rettet nach zehn Minuten zweimal stark gegen Kasami – für den weiteren Spielverlauf extrem wichtige Taten. Fischt auch nach der Pause jeden Ball. Musah Nuhu, Verteidigung: Note 5. Ja, er ist zurück, grätscht Bälle ab, ist kopfballstark – und gesteht Torschützenleader Arthur Cabral kaum eine Chance zu. Basil Stillhart, Verteidigung: Note 4.5. Nach der Pause einige unkonzentrierte Minuten. Sonst aber umsichtig und wach, bildet mit Nuhu eine starke Innenverteidigung. Jérémy Guillemenot: Note 4.5. Kommt, als St. Gallen vor allem Defensivarbeit zu verrichten hat. Arbeitet gut mit. Victor Ruiz, Mittelfeld: Note 4.5. Er kämpft sich nach seiner Einwechslung ins Spiel, hat einige gute Aktionen – und tritt den starken entscheidenden Corner. Kwadwo Duah, Sturm: Note 4.5. Oft an gefährlichen Angriffen beteiligt. Zweimal fehlt die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Euclides Cabral, Verteidigung: Note 5. Wiederum ein gutes Spiel des Portugiesen. Starke Vorstösse, gutes Zweikampfverhalten. Lukas Görtler, Mittelfeld: Note 4.5. Vorzeige-Kämpfer wie immer – scheint gegen Basel besonders heiss zu sein. Kennt sich mit psychologischen Spielchen aus. Thody Élie Youan, Mittelfeld: Note 5.5. Auch er kämpft und wirbelt. Trifft aber lange nicht – bis in der 87. Minute. Ein goldener Treffer! Betim Fazliji, Mittelfeld: Note 5.5. Hat weniger Platz, um sich vor der Abwehr zu entfalten als noch gegen YB – aber wieder mit starkem Auftritt. Boubacar Traore, Verteidigung: Note 4.5. Weniger auffällig als gegen YB. Aber solid in der Defensive und mit viel Laufarbeit. Alessio Besio, Sturm: Note 4.5. Bringt Physis in der Schlussphase. Deckt Ball gut ab – aber ohne entscheidende Aktionen. Isaac Schmidt, Mittelfeld: Note 4.5. Aufopfernde Leistung im Mittelfeld. Steilpässe finden aber zu selten einen Abnehmer. Pech beim Pfostenschuss.

Salifou Diarrassouba, Mittelfeld: Note 4.5. Rennt, presst, stört – und findet meist Anspielstationen. Körperlich Nachteile im Zweikampf.

Bevor man sich in allzu frühen Rechnereien verliert, bleibt etwas anderes hängen an diesem Abend in Basel. Der FC St.Gallen hat es innerhalb von einer Woche geschafft, von einem gefühlten Abstiegskandidaten ohne Selbstvertrauen zu einem funktionierenden Team zu wachsen. Zu einem Team, das jene Tugenden auf den Platz bringt, welche es damals so weit brachten. «Das Glück des Tüchtigen» musste Zeidler zwar wieder bemühen, wie bereits beim Sieg gegen die Young Boys vor einer Woche. Basel hatte schliesslich einmal den Pfosten und zweimal die Latte getroffen.

Alles in allem war der St.Galler Sieg aber dennoch nicht ganz unverdient gewesen. Zumal das Torschuss-Verhältnis am Ende 23 zu 11 aus ihrer Sicht lautete. Und zumal auch sie in einem attraktiven Schlagabtausch zu vielen Chancen und zwei Pfostenschüssen gekommen waren. Und eigentlich hatte man einzig die Abschlussschwäche der St.Galler bemängeln wollen – bis eben Youan diese Diskussion müssig machte.

Vor dem Spiel scheint St. Gallen-Trainer Peter Zeidler noch skeptisch zu sein. Marc Schumacher / freshfocus Noch vor Anpfiff wird Valentin Stocker für sein 400. Pflichtspiel für den FCB geehrt. Marc Schumacher / freshfocus Die Muttenzerkurve gratuliert dem Captain mit einem Feuerwerk. Marc Schumacher / freshfocus Das Spiel braucht keine Anlaufzeit. Arthur Cabral sucht bereits früh die Offensive. Marc Schumacher / freshfocus Valentin Stocker ist nur mit einem Foulspiel aufzuhalten. Marc Schumacher / freshfocus Die Fans der St. Galler lassen schwarzen Rauch aufsteigen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Immer wieder versucht Liam Millar auf der linken Seite, an seinen Gegenspieler vorbei zu dribbeln. Georgios Kefalas / KEYSTONE Doch auch im FCB-Strafraum wird es gefährlich. Gleich zwei Mal treffen die Ostschweizer den Pfosten. Marc Schumacher / freshfocus Andy Pelmard ist teilweise dauerbeschäftigt. Nicht immer kann er die pfeilschnellen Espen aufhalten. Marc Schumacher / freshfocus In dieser Szene vergibt Elie Youan eine St. Galler Topchance. Marc Schumacher / freshfocus Auch Raoul Petretta muss sich strecken, um den Ball zu erreichen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Nach der Pause ist der FC Basel häufiger in der Offensive anzutreffen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Doch auch St. Gallen bleibt mit Gegenangriffen gefährlich. Marc Schumacher / freshfocus Peter Zeidler ist mehrmals an der Seitenlinie ausser sich. Marc Schumacher / freshfocus Dan Ndoye versucht sich durchzusetzen. Doch die Lücke in der Abwehr der Gäste findet er nur selten. Marc Schumacher / freshfocus Nasser Djiga verursacht mit einem groben Patzer in der zweiten Hälfte die grösste Chance für St. Gallen. Marc Schumacher / freshfocus Pajtim Kasami trifft gegen St. Gallen zwei Mal nur das Torgehäuse. Georgios Kefalas / KEYSTONE Kurz vor Spielende dann der Schock: Elie Youan kommt nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball... Marc Schumacher / freshfocus ... und bezwingt Heinz Lindner im Tor. Georgios Kefalas / KEYSTONE Der FC St. Gallen bejubelt den Siegtreffer. Denn beim 1:0 bleibt es. Marc Schumacher / freshfocus Patrick Rahmen war schon vor einer Woche gegen den FCZ unter Druck. Jetzt sieht es nicht anders aus. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Ostschweizer waren nach einer Viertelstunde richtig stark ins Spiel gekommen. Bis zur Pause schafften sie es immer wieder, Basel mit ihrem Pressing vor Probleme zu stellen. Mit den gleichen elf Spielern, die bereits gegen YB begonnen hatten, kamen die Ostschweizer zu guten Möglichkeiten. Öfters als die Berner eine Woche zuvor aber schafften es die Basler, sich aus kniffligen Situationen zu lösen und selber gefährlich zu werden. Und so war es St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi, der die ersten grossen Aktionen aus Ostschweizer Sicht zeigen musste. Zehn Minuten waren gespielt, als Pajtim Kasami doppelt am Torhüter scheiterte – zunächst wischte Zigi dem alleine auf ihn zulaufenden Basler den Ball vom Fuss, kurz darauf lenkte er dessen Schuss spektakulär an den Pfosten.

Ohnehin, Zigi: Für ihn wurde es zu einem der erfolgreichsten Abende im Dress der St.Galler. Auch nach der Pause parierte er mehrere Versuche der Basler mirakulös – und war somit der Hauptgrund dafür, dass St.Gallen erstmals in dieser Saison zu null spielte.

Schwierige Momente in der zweiten Halbzeit

Mitverantwortlich dafür war aber auch die Innenverteidigung mit Basil Stillhart und Musah Nuhu, die dem Torschützenleader Arthur Cabral kaum einmal eine Chance zugestanden. Dies sei wohl einer der Schlüssel gewesen, fand Zeidler am Ende.

Ein anderer war, dass die St.Galler mit ihrer frühen Störarbeit immer wieder zu Chancen kamen. Die aber abwechselnd von Kwadwo Duah oder Youan vergeben wurden.

Komplizierter wurde es nach der Pause. Nun schienen die Basler zu ihrem Spiel gefunden zu haben, schnürten die St.Galler über längere Zeit ein, während Zeidlers Team zeitweise mit dem Tempo überfordert schien, aber sich immerhin mit Gegenstössen versuchte. Tatsächlich schien nun Ousmane Diakité im Mittelfeld zu fehlen – er, der gegen YB nach der Pause viel Frische und Physis ins Spiel gebracht hatte, nun aber angeschlagen ist. Die Basler Ausbeute aus dieser Phase: zwei Lattenschüsse und ein von Zigi parierter Freistoss von Valentin Stocker – der an diesem Abend sein 400. Spiel für Basel bestritt.

Der Jubel nach dem Schlusspfiff. Marc Schumacher / freshfocus

St.Gallens Treffer kam schliesslich, «als keiner damit rechnete», wie Görtler am Ende mit einem breiten Lachen zu Protokoll gab. Und Zeidler sagte: «Es macht immer Spass in Basel, wir waren heiss auf das Spiel.» Was ihn besonders freute: dass sein Team für einmal die Eckbälle gut verteidigte. Und endlich nach einem Eckball wieder einmal traf. Es ist dies ein weiterer Kritikpunkt der vergangenen Tage, welchen die St.Galler weggewischt haben.

Basel hingegen, das nach dem 3:3 gegen Zürich abermals in der Schlussphase Punkte vergab und YB weiter heranrücken lässt, kommt trotz Leaderposition arg unter Druck – zumindest Trainer Patrick Rahmen. Er fand, sein Team habe «gegen einen starken FC St.Gallen» verloren. «Ein bisschen hat die Spritzigkeit gefehlt, es soll aber keine Ausrede sein.»

St.Gallen seinerseits hofft, mit zuletzt drei Siegen aus vier Meisterschaftsspielen «einen Lauf» gestartet zu haben, wie Stillhart nach Abpfiff sagte. Die Ostschweizer stehen plötzlich auf Rang sechs. Wichtiger ist aber das gute Gefühl, das sie mit in die zweiwöchige Nationalmannschaftspause nehmen.