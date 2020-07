Spektakel, Tacklings und Penaltys: In diesen Bereichen bleibt der FC St. Gallen uneinholbar Erster Das mit dem St.Galler Meistertitel wird kompliziert. Die Saisonstatistik zeigt aber, dass die Ostschweizer in vielen Wertungen obenaus schwingen. Zeit, einen Blick auf diese Zahlen zu werfen. Ralf Streule 30.07.2020, 05.00 Uhr

Spektakel mit dem FC St. Gallen: Der Club war in dieser Saison Garant für viele Tore - aber auch für viele Gegentore. Urs Bucher

Die Ostschweizer Hoffnungen liegen auf dem FC Sion. Gewinnen die Walliser morgen gegen die Young Boys, und erledigen die St.Galler ihre Aufgabe gegen Xamax, wird es doch noch etwas mit der Finalissima um den Meistertitel am Montag in Bern. Die Chancen aber sind klein. Es ist deshalb an der Zeit, jene Zahlen zu erwähnen, die St.Gallen als nationale Spitze ausweisen. Zahlen, welche die St.Galler Saison bestens spiegeln.

Der Club hat gehalten, was er versprochen hat: Spektakel in praktisch jedem Spiel. Das ist nicht nur gefühlt so, es ist Schwarz auf Weiss zu lesen - was erzielte Tore, aber auch was Gegentore angeht. 72:53 lautet das Torverhältnis, 125 Tore sind das nach 34 Runden, also 3,7 pro Spiel. So hoch war der St.Galler Schnitt nie seit der Einführung der Super League 2003. Selbst in der Meistersaison 2000 gab es in den 36 Spielen mit St.Galler Beteiligung nur 114 Tore und Gegentore.

In der laufenden Saison spielten die St.Galler nur einmal 0:0, im Heimspiel gegen Basel. Das Torverhältnis steht für das St.Galler Spiel, das offensiv ausgerichtet, aber durch das hohe Anrennen auch anfällig auf Gegentore ist. Ligaweit ist St.Gallen in diesem Jahr Spitzenreiter, was die Gesamtzahl an Goals pro Spiel angeht. Mit dem kleinen Problem, dass Tore und Gegentore gleichmässiger verteilt sind als bei den Young Boys (76:40).

Das 3:3 gegen die Young Boys Ende Februar 2020 war der Inbegriff des St.Galler Spektakelspiels. Urs Bucher

Mit grossem Abstand führt der FC St.Gallen in dieser Saison die Rangliste der gelungenen Tacklings an. 477 Mal trennten die Ostschweizer ihre Gegner mit einem Grätschschritt fair vom Ball – 14 Mal pro Spiel. In dieser Rangliste auf dem zweiten Platz liegt Thun mit 370 Tacklings. YB liegt mit 334 fast zuhinterst. Was so zu interpretieren ist: Der Berner Spielstil lebt vom Ballbesitz, jener der St.Galler von der schnellen Rückeroberung des Balles. Der stärkste Tackler der St.Galler? Siehe Punkt 6.

Neun Penaltys durften die St.Galler in dieser Saison treten – mehr als jedes andere Team der Liga. Was wohl weniger an Schiedsrichtern mit St.Galler Flair liegt – Anhänger erinnern sich an einige zweifelhaft nicht gesprochene Elfmeter. Sondern vielmehr daran, dass St.Gallen oft das Spiel in der Offensive und im Strafraum sucht. Acht der neun Penaltys hat der FC St.Gallen verwertet. Nur gegen Lugano vergab Cedric Itten aus elf Metern. Der beste Schütze? Siehe Punkt 6.

St. Gallens Jordi Quintilla trifft am 16. Juli 2020 gegen Luzern zum 4:0 per Penalty. Ennio Leanza / KEYSTONE

25 Spieler haben die St.Galler in dieser Saison eingesetzt. Jedes andere Team kommt auf mehr. Auch das kann als Superlative gelesen werden, es spricht für Konstanz. Die Höchstzahl erreicht Zürich mit 43 Spielern. Was mit dem coronabedingten Einsatz der Zürcher U21 gegen Basel zu tun hat.

Mit 596 Abschlussversuchen ist der FC St.Gallen Ligabester, weit vor YB (551). Was ebenfalls für das St.Galler Spektakel spricht. Schlecht sieht diese Statistik für den FC Sion aus: Er zielte nur 400 Mal in Richtung gegnerisches Tor. Da gibt es Luft nach oben. Zum Beispiel am Freitag.

St. Gallens Silvan Hefti ist der erfolgreichste «Tackler» der Super League. Ennio Leanza / KEYSTONE

Die Webseite www.fbref.com, woher unsere Daten stammen, weist auch Einzelwertungen in verschiedenen Bereichen aus. St.Galler Spieler stehen in mehreren Wertungen zu oberst. Silvan Hefti führt jene der gewonnen Tacklings an (69), Leonidas Stergiou jene der abgefangenen oder erlaufenen Bälle (81).

Leonidas Stergiou: Kein Spieler der Liga fängt mehr Bälle ab. Claudio Thoma / freshfocus

Betim Fazliji hat am meisten Punkte pro absolvierter Partie gewonnenen (2,5). Niemand hat zudem mehr Penaltytore erzielt als Jordi Quintillà (6). Mit 3,5 Torschüssen pro 90 Minuten Einsatzzeit stehen zudem gleich zwei St.Galler zuoberst: Cedric Itten und Ermedin Demirovic.