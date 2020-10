Von unerfüllten Hoffnungen in Zürich, einem Anruf aus England und einer Leistungsexplosion – wie sich FCSG-Spieler Miro Muheim zu einem der besten Linksverteidiger der Schweiz entwickelt hat Miro Muheim hat sich einst selbst um ein Engagement in St.Gallen bemüht. Heute ist der 22-jährige Zürcher eines der prägenden Gesichter beim Super-League-Leader. Nicht wenige trauen ihm zu, dereinst den Sprung in die Nationalmannschaft zu schaffen. Am Samstag gastiert St.Gallen in Lugano. Patricia Loher 24.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Vertrag von Miro Muheim läuft noch bis Sommer 2021. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Es war im Trainingslager in Bad Ragaz vor etwas mehr als einem Jahr, als Coach Peter Zeidler und Sportchef Alain Sutter entschieden: Ab jetzt ist Miro Muheim linker Aussenverteidiger.

Noch zeichnete sich nicht ab, wie sich dieser Beschluss auswirken würde und was wenige Wochen später in der Karriere des Zürchers passieren sollte – die Leistungsexplosion, der begeisternde Steigerungslauf einer ganzen Mannschaft bis zum Vizemeistertitel.

Heute sagt der 22-jährige Muheim: «Natürlich träumt man davon.» Der Entscheid von damals, ihn vom Flügel- zum Abwehrspieler umzufunktionieren, ist jedenfalls für alle aufgegangen. Muheim:

«Ich habe mich von Spiel zu Spiel wohler gefühlt – was auch einfach war in dieser Mannschaft.»

Bald Schweizer Nationalspieler?

Unterdessen ist Muheim einer der besten Linksverteidiger der Super League, U21-Nationalspieler und ein prägendes Gesicht dieser jungen, weiter aufstrebenden St.Galler Mannschaft.

Nicht wenige trauen ihm zu, dereinst den Sprung in die Nationalmannschaft zu schaffen, sollte ein Generationenwechsel anstehen. Offensiv macht Muheim in der Schweiz kaum ein Verteidiger etwas vor, «und defensiv habe ich dazugelernt, auch wenn es weiter einiges zu verbessern gibt», sagt er.

Miro Muheim an einem Fotoshooting vor eineinhalb Jahren.

Benjamin Manser

Muheim ist mitverantwortlich dafür, dass der FC St.Gallen trotz der gewichtigen Abgänge im Sommer und der ersten zwei Gegentore der Saison in Luzern weiter eine beruhigende Grundstabilität ausstrahlt.

Alessandro Kräuchi, Leonidas Stergiou, Betim Fazliji sowie Muheim bilden eine spielstarke Verteidigung, die ein Durchschnittsalter von 20,75 aufweist.

Mit Kräuchi, dem Nachfolger von Silvan Hefti auf der anderen Abwehrseite, teilte er sich bis vor wenigen Wochen eine Wohnung in St.Gallens Innenstadt. Nun zieht Muheim nach Winterthur, weil die Freundin in Zürich arbeitet. «Wir haben uns in der Mitte getroffen», sagt er.

Muheim hoffte, beim FC Zürich bleiben zu können

Muheim, als Einzelkind einer Künstlerin und eines Anwalts im Kreis 5 der Stadt Zürich aufgewachsen, war Junior beim FC Industrie Turicum, ehe er zum FC Zürich wechselte.

Dort wären sie heute froh, auf einen wie ihn zählen zu können. Nur mochten die Zürcher ihrem Eigengewächs keinen Profivertrag unterbreiten, als er 2017 für ein halbes Jahr von Chelsea an den Stammklub ausgeliehen war und in der zweiten Mannschaft in der Promotion League spielte – auch dort als Aussenverteidiger.

Dabei hatte Muheim darauf gehofft, bleiben zu können. Trotzdem verspürt er heute keine Genugtuung:

«Ich konnte damals meine Bestleistung nicht erreichen, um für die erste Mannschaft in Frage zu kommen.»

Muheim ging zurück nach London. Chelsea hatte ihn als 16-Jährigen an einem Turnier in Ruggell entdeckt und nach England in die Nachwuchsakademie geholt.

Für Muheim, der dafür die Hochbauzeichner-Lehre abbrach, waren die vier Jahre fernab der Heimat eine Lebensschule. Eine Zeit lang lebte die Mutter bei ihm, danach fand der Sohn mit einigen anderen Nachwuchsfussballern Unterschlupf bei einer Gastfamilie.

Auf dem Platz eignete sich Muheim die englische Härte an. Und: «Bezüglich der Mentalität habe ich mir von den Engländern viel abgeschaut. Sie sind stark im Kopf, und jeder weiss, was es heisst, sich seinen Platz erkämpfen zu müssen.»

Miro Muheim und Sportchef Alain Sutter nach einem Training in der Woche vor er Partie in Lugano. Claudio Thoma/Freshfocus

Schwer verletzt – St.Gallen verlängert den Vertrag

Doch irgendwann wurde das Heimweh zu stark, und Muheim meldete sich Anfang 2018 beim FC St.Gallen. Dort war Giorgio Contini der Trainer und Alain Sutter eben Sportchef geworden.

Sutter und der Fussballer standen vor Muheims Wechsel nach England in regem Kontakt, ein Vertrauensverhältnis war aufgebaut. Der Zürcher hatte das Mentalcoaching-Angebot von Sutter genutzt, zudem arbeiteten sie gemeinsam an der Koordination. Muheim:

Miro Muheim nach seiner Vertragsunterzeichnung Anfang 2018. PD

«Ich fragte ihn, ob sie mich in St.Gallen gebrauchen könnten.»

Nach einem Probetraining erhielt er schliesslich einen Vertrag. Im Februar 2018 debütierte er für St.Gallen in einer Partie gegen die Young Boys, riss sich im März bei einem U21-Spiel aber das vordere Kreuzband im linken Knie.

Muheim hatte sich seinen neuen Vorgesetzten noch gar nicht so richtig präsentieren können, als die Welt für ihn zusammenbrach: Elf Monate musste er aussetzen und sich zurückkämpfen.

In jener Zeit verlängerte St.Gallen den Vertrag mit dem Spieler bis Sommer 2021. «Das war ein unglaublicher Motivationsschub», so Muheim. Sutter sei für ihn noch immer eine wichtige Vertrauensperson. Der Verteidiger sagt:

«Aber wir tauschen uns normal aus – so, wie es Sportchef und Spieler miteinander machen.»

Ein neuer Kontrakt ist noch nicht aufgesetzt. Muheim sagt: «Es gab Gespräche. Wir kamen überein, uns nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen. Aber ich schätze, was ich hier habe.» Vielmehr macht er sich Gedanken über die Entwicklung der St.Galler Mannschaft und wohin die Reise nun gehen wird:

«Wir können wieder so weit kommen wie vergangene Saison. Ganz bestimmt.»