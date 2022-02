6 Köpfe, 6 Antworten: Vor dem GC-Spiel des FC St.Gallen

FC St.Gallen Ein 5:1 – und allerorts Erleichterung: Sechs Köpfe liefern Antworten vor dem GC-Spiel Stahlberger, Görtler, Zeidler, Sutter, Hüppi, Contini – ein Potpourri an Personen mit Antworten zu Fragen über den FC St.Gallen. Christian Brägger Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Pandemie massnahmenmässig überstanden – und jetzt gegen GC wieder Vollgas im Kybunpark.

Form und Punkte, Teamgeist und Spielfreude – vieles ist im FC St.Gallen gerade im Lot. Das alles soll das Heimspiel gegen die Grasshoppers überdauern, die er am Sonntag ab 14.30 Uhr empfängt. Es ist ein Verfolgerduell um den Anschluss ans vordere Tabellenmittelfeld und eine Affiche, bei der es gilt: den Status als beste Rückrundenmannschaft zu bewahren. Dennoch gibt es da ein paar Fragen. Und Einschätzungen.

Kabarettist Manuel Stahlberger. Bild: Michel Canonica

Nicht nur im Osten der Schweiz ist Manuel Stahlbergers Lied «S’erscht Mol» Kult, in welchem er als Bub sein erstes Liveerlebnis mit dem FC St.Gallen Revue passieren lässt. 1983 war das, notabene gegen die Grasshoppers, das Spiel im Espenmoos endete 5:1. Bis heute ist der St.Galler Sänger den Grünweissen gewogen, ihn aber Fan zu nennen, aber übertrieben. Ins Stadion geht er nicht, letztmals im Kybunpark war er in der Saison 2012/13.

Einen fundierten Tipp könne er also nicht geben, sagt Stahlberger, er habe ja vom Fussball keine Ahnung, schaue sich jeweils aber die Zusammenfassungen an, wenn es ihn packe. Ihm ist demnach nicht entgangen, dass der FC St.Gallen in der Rückrunde zweimal 5:1 gewonnen hat bislang, deshalb: «Es wird wieder ein 5:1 geben, aus der Tradition heraus, das wäre dann das dritte Mal. Ein 5:1, ja, das wäre toll.» Tradition, GC, 5:1, mit dem Erlebnis von 1983 wäre es dann das vierte Mal, lacht Stahlberger, der einfach froh ist, dass es derzeit läuft. «Ich war im Prinzip auch im Herbst weit weg, aber zum Glück ist heute der Abstand auf die Abstiegsplätze viel grösser.»

FCSG-Sportchef Alain Sutter. Bild: Tobias Garcia

Alain Sutter hat im Winter reagiert, wie er es in seiner Wirkungszeit für die Ostschweizer noch nie getan hat. Sechs Neuzugänge hat es gegeben, womit der Konkurrenzkampf verschärft wurde, mit dem Ziel, eine Entwicklung zu initiieren. Der Sportchef holte Spieler mit Qualität, Toma, Jankewitz, Quintillà und wie sie alle heissen. Gepaart mit der bereits vorhandenen Qualität, die Sutter durchaus sah, wie er sagt, waren nun alle gezwungen, eine Schippe draufzulegen. Das machten dann die Neuzugänge wie die bereits länger im FC St.Gallen engagierten Akteure: Kwadwo Duah und Jérémy Guillemenot sind hierfür beste Beispiele, die jetzt regelmässiger skoren. Apropos Duah: Bei ihm gibt es eine Option, wonach sich der im Sommer auslaufende Vertrag nach einer gewissen Anzahl Spiele automatisch verlängert. Wenn sie nicht schon erfüllt ist, dürfte das eine Formsache sein.

Und selbst wenn die Testspiele nach der Winterpause darauf hindeuteten, dass es gut kommen könnte, hatte Sutter keine Erwartungshaltung, kein Gefühl. «Vorbereitung ist Vorbereitung, ableiten kann man daraus nichts. Weil sie nichts mit der Meisterschaft zu tun hat.» Der St.Galler Sportchef ist sehr erfreut über den Rückrundenstart mit zehn Punkten, aber richtig viel gibt er nicht darauf. «Wir sind immer noch hinten drin und brauchen weiter Punkte, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten.» Man wolle sich weiter verbessern, nicht nachlassen, doch die ersten Indizien für den weiteren positiven Verlauf seien gegeben. Sutter ist zu lange im Geschäft, als dass er nicht die Gleichung kennt: Abgerechnet wird am Ende der Saison. Heisst: Füsse weiter am Boden halten und nachhaltig unter Beweis stellen, dass der FC St.Gallen stabil ist.

FCSG-Präsident Matthias Hueppi. Bild: Michel Canonica

Der Fussballfan darf sich freuen. Ihn erwartet ein normaler Stadionbesuch, mit allem drum und dran und ohne Masken- wie Zertifikatspflicht oder andere Einschränkungen. In der Kurve wird jetzt auch wieder gestanden, für das GC-Spiel sind über 15000 Tickets verkauft. Nach zwei Jahren und jenem kultigen YB-Spiel also endlich «courant normal», der Kreis schliesst sich. Das freut alle, auch den Klubpräsidenten. Matthias Hüppi sagt: «Das berührt. Es ist ein Meilenstein, ein sehr gutes Gefühl, das sich verstärkt, weil wir die beiden schwierigen Jahre hervorragend gemeistert haben – auch weil wir die Situation akzeptierten. Jetzt geht es richtig los.»

Dazu passt, dass das Sportliche gerade mit den Begleiterscheinungen korrespondiert, wie auch die Saisonabos, die neu auf dem Stand von 10784 sind. Das ist Rekord, ein Plus seit Rückrundenbeginn von 500 – perfektes Timing sozusagen, und zwar an allen Orten. So mag Hüppi gar nicht weiter an die Millionen Franken denken, die der Klub verloren hat – wirtschaftlich ist der FC St.Gallen ohnehin stabil. «Wir stehen sogar noch besser da als vor der Pandemie. Vor allem, weil unsere Reihen noch mehr geschlossen wurden, wir gemeinsam durch diese Prüfung gingen. Es ist dieser Fakt, der mich so richtig durchschüttelt.» Die gelebte Solidarität im und um den Verein gebe Zusatzenergie, einen Mehrwert, von dem man lange zehren könne, sagt Hüppi. Er spürt die grünweisse Bewegung, die er sich stets erhoffte. Der 63-Jährige sagt: «Wir ticken anders als die meisten Schweizer Klubs, vor allem: Der Fan weiss immer, woran er bei und mit uns ist.» Da könnte man auch mal Lausanner oder Basler fragen.

Vor ein paar Wochen haben die Aktionäre Hüppi eine Vertragsverlängerung gegeben, bis 2026 wird er nun Präsident des FC St.Gallen sein. Und vielleicht hat er sich sogar eine kleine Prämie für den Cupsieg ausbedungen, wer weiss das schon. «Wir haben Stillschweigen vereinbart», sagt Hüppi mit einem Lachen.

FCSG-Captain Lukas Goertler. Bild: Michel Canonica

Auch der etwas erkältete Lukas Görtler hat nun eine ganz andere Wahrnehmung. Über ihn als Mittelfeldspieler, aber auch über sich selbst. Der Captain erkennt eine positive Dynamik, mehr Konsequenz in den Aktionen, es laufe viel besser, und es seien jetzt mehr Spieler da, die Verantwortung übernähmen. «Auch ich tue mich nun ein bisschen leichter, ich hatte ja durchaus meinen Anteil, dass es in der Vorrunde nicht gut lief.» Görtler hat in Sachen Skorerpunkte im Vergleich zur Vorrunde stark zugelegt, wenngleich sein Laufvermögen oder die Statistik der Passqualität, die zu Torchancen führt, gar nicht gross schlechter waren als beispielsweise in der Vizemeistersaison. Vielleicht habe ein Puzzleteil gefehlt, um in einen positiven Flow zu kommen, sagt er.

Vor allem Rückkehrer Jordi Quintillà ist dem Deutschen und dem FC St.Gallen eine grosse Stütze, der Spanier wirkt sehr integrativ und nimmt mit seinen Französischkenntnissen Einfluss auf die frankofone Fraktion. Görtler sagt: «Der grösste Fortschritt ist gewiss, dass wir ein richtiges Team geworden sind und das Gefüge besser ist. Es geht um den Verein, nicht um Einzelne.» Görtler sagt das zwar nicht, aber es ist wahrscheinlich, dass Thody Élie Youan bis zu seinem Weggang halt eben auch störte; als 100-m-Läufer war er zwar top, in der Staffel aber nicht zu gebrauchen.

FCSG-Trainer Peter Zeidler. Bild: Michel Canonica

0:4, 2:5, das sind die Resultate der Hinrunde gegen die Grasshoppers. Aber auch: Ihr Vorsprung ist in der Meisterschaft von sieben Punkten auf einen Zähler geschrumpft. Peter Zeidler sagt: «Die beiden Niederlagen hatten ihre eigene Geschichte, wir hatten die schnellen Stürmer jeweils nicht im Griff. Wir sind auch dieses Mal klarer Aussenseiter. Aber ich denke nicht, dass wir wieder untergehen.»

Alessio Besio wird am Sonntag gelbgesperrt fehlen; weil es unter der Woche ein paar Unwägbarkeiten gab und einige Trainingsabsenzen, wird die Mannschaft sowieso verändert aussehen. Nur schon wegen Quintillà. Der Spanier hat in Lugano die erste direkte rote Karte in seiner Zeit als Aktiver erhalten und verpasst mit zwei Spielsperren die Partien gegen die Grasshoppers und Basel. Der St.Galler Trainer ist also notgedrungen auf der Sechser-Position unter Zugzwang, er wird auf Betim Fazliji setzen und dieser nach der Verletzungspause erstmals in der Startformation stehen. Zeidler ist mit Servettes Alain Geiger der dienstälteste Trainer beider Schweizer Topligen, das sage viel aus über den Klub, über das Vertrauen, das auf allen Ebenen herrsche. Und: «Man merkt, wie schnell die Zeit vergeht.»

Und wie es halt so ist, wenn ein Trainer mit Intellekt gesegnet ist, muss sich Zeidler schliesslich an der Pressekonferenz vor dem GC-Spiel zum Ukraine-Krieg äussern. Der Konflikt mache ihn traurig, sagt der Deutsche, der auch eine klare Meinung zum Vertragsbruch Putins hat. Und er sagt: «So etwas kann man nicht verstehen.» Mit einigen Spielern wie Fabian Schubert hat Zeidler über den Krieg geredet, und immerhin ist er beruhigt, dass sein ehemaliger Spieler Boubacar Traorè, im Winter zum FK Metalist Charkiw gewechselt, derzeit im Senegal ist. Der frühere St.Galler Profi war dort wegen Visumsdingen, ehe man ihm beschied, nicht in die Ukraine zu reisen.

GCZ-Trainer Giorgio Contini Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Als Coach hat Giorgio Contini mehrfach seine Anpassungsfähigkeit bewiesen. Man könnte es auch so nennen: Der Meisterspieler des FC St.Gallen besitzt eine gewisse Resilienz. Der Trainer Contini weiss jedenfalls, wie man kurzfristig Erfolg hat, wie damals als Zeidler-Vorgänger im FC St.Gallen, und dabei war zu jener Zeit das Umfeld nicht mal ruhig. Er weiss, wie man aufsteigt und wie man nicht absteigt. Und er weiss, wie es ist, wenn Chemiekonzerne oder Chinesen bestimmen, oder was zu tun ist, wenn – wie bei Vaduz – wenig Geld vorhanden ist. Was er aber nicht weiss: Wie es ist, in Ruhe etwas zu entwickeln. Was vielleicht dereinst noch kommt.

Bei GC hat das Konzept Vorrang, der Klub gehört ja nicht Contini, weshalb es ihm letztlich schlicht um «die Qualität des Spiels und des Kaders geht», wie er sagt. Der 48-Jährige hat in all seinen Trainerjahren gelernt, das zu fokussieren, was er tatsächlich beeinflussen kann, und er hat gelernt, sich nicht wichtiger zu nehmen, als er ist. Nun sagt er vor dem Spiel gegen seine früheren Arbeitgeber: «Es ist ja nicht neu für mich, in der Ostschweiz Gast zu sein, schön, wenn es hier Stimmung hat und nach Fussball schmeckt.» Der FC St.Gallen sei schon in der Vorrunde gut gewesen, einfach nicht effizient, doch der Klub sei ruhig geblieben, was das beste Rezept sei. «Und heute strotzen die St.Galler vor Selbstvertrauen, die Bälle gehen einfach rein. Sie sind im Flow, wir nehmen sie so oder so ernst», sagt Contini. Sein Team hat zuletzt Selbstvertrauen geholt mit dem Last-Minute-Punkt gegen YB. Und der Trainer sagt: «Nach den Wechseln im Winter begannen wir wieder auf Feld eins, jetzt kommen wir langsam in Fahrt. Wir wollen in St.Gallen gewinnen.»

Mögliche FCSG-Formation: Zigi; Sutter, Stergiou, Stillhart, Schmidt; Görtler, Fazliji, Jankewitz; Toma; Duah, Guillemenot.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen