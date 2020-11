Trainer Peter Zeidler: «Wir haben Zigi heute gebraucht» – wie der junge Ghanaer dem FCSG beim Meister einen Punkt festhält Dank seines starken Goalies und mit Glück holt St.Gallen bei den Young Boys ein 0:0. Patricia Loher aus Bern 09.11.2020, 05.00 Uhr

St.Gallens Lebensversicherung: Goalie Lawrence Ati Zigi. Urs Lindt/Freshfocus

Als dieser intensive und aufreibende Arbeitstag im Wankdorf zu Ende war, hiess es vor allem: einmal tief durchatmen, bitte!

Ein 0:0 deutet oft auf Langeweile hin, das gestrige Resultat allerdings spiegelt den Spielverlauf zwischen dem Meister und dem Vizemeister bei weitem nicht. Die Young Boys und der FC St.Gallen hatten sich vor leeren Rängen ein temporeiches, attraktives Spitzenspiel geliefert.

Einer der besten Goalies der Super League

Dabei beklagten die Berner mehr Pech als die St.Galler, die sich vor allem auf ihren Torhüter Lawrence Ati Zigi verlassen konnten. Was der erst 23-jährige Ghanaer bei den Young Boys zeigte, verdient ein Sonderlob: In der ersten Halbzeit reagierte Zigi dreimal stark, vor allem die Parade nach einem Kopfball des freistehenden Christian Fassnacht schon in der neunten Minute war sehenswert.

In dieser Verfassung ist Zigi zweifellos einer der besten Torhüter der Super League und damit Lebensversicherung einer Mannschaft, die erst auf dem Weg ist, sich zu finden. Sein Trainer Peter Zeidler sagte:

«Wir hoffen, dass Zigi noch länger bei uns bleibt. Wir haben ihn heute gebraucht.»

Die Meisterschaft geht nun in die Länderspielpause. Zigi gehört erneut dem Aufgebot des ghanaischen Nationalteams an.

St.Gallen trat in Bern defensiver auf als vor einem Jahr, als es begeisterte, weil es marschierte und marschierte: «Aber am Schluss stand es damals 3:4. Das wollten wir heute vermeiden», sagte Zeidler. Also ging sein Team weniger Risiken ein – wohl auch im Bewusstsein, dass es der Mannschaft beim aktuellen Stand der Dinge schwerer fallen würde als vor einem Jahr, einen Rückstand aufzuholen.

Duahs gute Chance in der 18. Minute

Es war nun aber nicht so, dass St.Gallen beim Meister ohne Tormöglichkeit blieb, im Gegenteil: In der 18. Minute hätten die Ostschweizer das Spiel in andere, möglicherweise weniger nervenaufreibende Bahnen lenken können, doch Kwadwo Duah verpasste nach einem Freistoss Betim Fazlijis und einer guten Rückgabe von Lukas Görtler freistehend das Tor.

Obwohl Duah in der Schlussphase zu einer weiteren guten Chance kam, blieb der Angriff aus der 18. Minute bis zum Ende St.Gallens beste Aktion des Nachmittags. In der Folge zogen die Young Boys je länger desto mehr ein Powerplay auf. St.Gallens junge Mannschaft wehrte sich nach Kräften. Weil die Abstimmung in der Abwehr aber oft nicht passte, schaffte sie es kaum, sich zu befreien.

Gefragt war höchste Konzentration. Ein Fehler zu viel, und das Spiel wäre wohl vorentschieden gewesen. Denn die Young Boys waren das deutlich bessere Team und überzeugten sowohl mit Wucht als auch mit Dynamik. Sie kombinierten stark und verstanden sich blind, ihr grosses Manko allerdings war: Das Tor trafen sie nicht. «Mit der Leistung bin ich zufrieden, nicht aber mit der Chancenauswertung», sagte Trainer Gerardo Seoane.

Der frühere Captain begrüsst den ehemaligen Trainer: Silvan Hefti und Peter Zeidler. Urs Lindt/Freshfocus

Silvan Hefti trifft nur die Latte

So kam Fassnacht zu einer weiteren Chance, Meschack Elia ebenfalls. Dann auch Silvan Hefti, St.Gallens früherer Captain, der erstmals seit seinem Weggang auf die ehemaligen Teamkollegen traf. In der zweiten Halbzeit hätte der 23-Jährige beinahe die Geschichte des Spiels geschrieben, allerdings ging sein schöner, strammer Abschluss nur an die Latte.

St.Gallen mochte sich nicht verstecken, trotz einer defensiveren Ausrichtung liegt es nicht im Naturell dieser Mannschaft und ihres Trainers, sich permanent zurückzuziehen. So gelang es den Gästen nach der Pause etwas besser, sich aus der Umklammerung zu lösen.

Weil jedoch die Fehlerquote vor allem im Aufbau hoch blieb, waren es weiterhin die Young Boys, die den Takt angaben und auch in der Schlussphase gute Chancen ausliessen.

Mit Glück zum Punktgewinn

St.Gallens Fazit des Nachmittags dürfte lauten: Man hatte nur phasenweise mithalten können, am Ende war der erste Punktgewinn in Bern seit fast vier Jahren doch auch glücklich zu Stande gekommen.

Zudem hätte den Young Boys zehn Minuten vor der Pause durchaus ein Penalty zugesprochen werden können, nachdem St.Gallens Basil Stillhart im eigenen Strafraum Elia auf den Fuss gestanden war. Trainer Zeidler sagte:

«Über allem steht der eine Punkt. Wenn man hier spielt, weiss man, was einen erwartet.»

Der Zähler sei verdient, sie hätten das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite gehabt.

Eine Schwäche der St.Galler war, dass es ihnen nicht gelang, von Eckbällen und Freistössen zu profitieren. Zudem nutzten sie Ballverluste der Berner nicht und spielten ihre Konter kaum einmal sauber zu Ende. In der 77. Minute ergab sich so eine Gelegenheit für den eingewechselten Victor Ruiz, allerdings machte der Spanier praktisch nichts aus dieser Gegenstossmöglichkeit.

Wohl kein Testspiel gegen Aarau

Nach zwei Niederlagen nacheinander und trotz eines 0:0 in Bern: Die Arbeit geht dem FC St.Gallen in der Länderspielpause nicht aus, ehe er am 22. November auf Aufsteiger Lausanne-Sport und Trainer Giorgio Contini trifft. Wohl nicht ausgetragen werden kann am nächsten Donnerstag das Testspiel gegen den FC Aarau, nachdem sich einige Spieler des Teams aus der Challenge League in Quarantäne befinden.