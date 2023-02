Fussball Der FCSG nach einer weiteren bitteren Niederlage in Bern: Von fehlender Effizienz, einer «Witz-Regel» und einem wortkargen Trainer Peter Zeidler Der FC St.Gallen verliert bei den Young Boys nach einem weiteren wilden Spiel mit 1:5. Nach einem guten Start lassen sich die Ostschweizer vom Leader erstaunlicherweise überraschen und nach der Pause überrennen. Weshalb für die Gäste im Wankdorf trotzdem mehr möglich gewesen wäre. Patricia Loher aus Bern Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Kein grosser Nachmittag für den FC St.Gallen: Goalie Lawrence Ati Zigi greift hier zum dritten Mal hinter sich. Bild: Peter Schneider/Keystone

Am Ende standen die St.Galler da und wussten nicht so recht, was soeben mit ihnen passiert war. Gleich mit 1:5 waren sie bei den Young Boys im Wankdorf untergegangen, ohne an diesem Sonntagnachmittag abgefallen zu sein.

«Ich habe nicht das Gefühl, dass wir chancenlos waren», sagte etwa Verteidiger Basil Stillhart. Und Captain Lukas Görtler: «Wir haben hier sinnlos verloren.»

Gute Leistung, wenig Lohn

Es war in der Tat eine Niederlage, die sich in dieser Deutlichkeit noch zur Pause nicht abgezeichnet hatte. St.Gallen lieferte in einem attraktiven Spitzenspiel in den ersten 45 Minuten mehrheitlich eine gute Leistung ab und brachte den künftigen Meister mehrmals in Bedrängnis.

Nur belohnten sich die Ostschweizer dafür nicht, ganz im Gegenteil: Statt mit einer Führung mussten sie mit einem 1:2-Rückstand in die Halbzeitpause. Danach gelang es der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler nicht, die hohe Pace zu halten.

Görtler: «Ein Witz»

In der 53. Minute passierte schliesslich, was hinterher heiss diskutiert wurde. Görtler ging im Strafraum ein Ball an die Hand, Schiedsrichter Urs Schnyder reagierte vorerst nicht, keiner der Berner Spieler reklamierte.

Doch der Videoassistent (VAR) Stefan Horisberger in Volketswil intervenierte und der Unparteiische entschied schliesslich auf Penalty. Cédric Itten verwertete den Elfmeter souverän, es hiess 1:3 und die Vorentscheidung auf dem Kunstrasen war gefallen.

Görtler sagte, diese Regel sei ein Witz. «Der Ball fällt mir auf die Hand. Fünfzig Zentimeter von der Auslinie entfernt. Ich verändere nicht die Richtung, ich verändere nicht das Spiel.»

St.Gallens Lukas Görtler trifft in der dritten Minute zum 1:0. Bild: Peter Schneider/Keystone

Man verstecke sich dann hinter der Regel, der Arm sei abgespreizt gewesen. «Ich verhindere gar nix. Und wir bekommen bei eigenem Ballbesitz einen Penalty gegen uns.»

Im vierten Spiel in diesem Jahr kassierte St.Gallen am Sonntag bereits zum dritten Mal nach einer VAR-Intervention einen Handspenalty. Während Goalie Lawrence Ati Zigi diesen gegen Servette noch parierte, war er gegen den Elfmeter des früheren St.Gallers Itten machtlos.

Trainer Zeidler ungewohnt wortkarg

Trainer Zeidler war nach dem Spiel ungewohnt wortkarg. Er werde sich die Partie erst noch einmal auf Video ansehen, ehe er sie genau analysiere. «Zu mehr bin ich im Moment nicht im Stande. Wir wollen einfach so schnell wie möglich nach Hause», sagte er an der Medienkonferenz.

Wenig später erklärte der Deutsche, «dass ich nichts Falsches sagen oder Schuldige suchen will. Und ich halte fest: Der Sieg der Young Boys war absolut verdient.»

Verdient war der Erfolg für die Berner vor allem deshalb, weil sie vor der Pause aus wenig sehr viel machten. Im Grunde reichten der Mannschaft von Trainer Raphael Wicky fünf starke Minuten, um in dieses Spiel zurückzufinden.

Maglica und Vallci treffen die Latte

Es war von Beginn weg eine wilde Begegnung. Sie hielt, was man sich von ihr versprochen hatte. Seit dem legendären 3:3 im Februar 2020 verlangen sich diese beiden Teams immer wieder alles ab.

St.Gallen erwischte einen vielversprechenden Start. Jérémy Guillemenot kam zu einem Kopfball, den Goalie Anthony Racioppi mit einem Blitzreflex parierte. Wenig später gingen die Gäste durch Görtler in Führung, bald einmal setzte Innenverteidiger Matej Maglica einen Kopfball an die Latte. Es war ein Ausrufezeichen der Gäste.

Nur reagierten die Young Boys gereizt und warfen alle ihre spielerischen und physischen Qualitäten in die Waagschale. Eine Überraschung war, dass die Ostschweizer nicht gefasst schienen. Die Wucht, mit der die Berner ihre Angriffe nun lancierten, überforderte die St.Galler.

Zwischen der 12. und 17. Minute glichen die Young Boys durch Itten vorerst aus, ehe Kastriot Imeri das leere Tor traf.

Allein in diesen fünf Minuten zeigten die Gastgeber auf, über welch grosse Qualitäten sie vor allem im Angriff verfügen. Und dabei sass Jean-Pierre Nsame vorerst sogar nur auf der Ersatzbank.

St.Gallens Jordi Quintillà (links, gegen Christian Fassnacht) läuft im offensiven Mittelfeld auf. Doch wegen der Verletzung von Matej Maglica rückt er später wieder auf die Sechserposition. Bild: Peter Schneider/Keystone

11:2 Eckbälle für die St.Galler zur Pause

St.Gallen hingegen blieb unermüdlich und versuchte es aus allen Lagen: Görtler und Leon Dajaku scheiterten knapp, ehe Albert Vallci für St.Gallens zweiten Kopfball an die Latte verantwortlich war. Allein vor der Pause durften die St.Galler elf Eckbälle treten.

Der FC St.Gallen, der im 2005 eröffneten Wankdorf-Stadion noch nie gewonnen hat, erspielte sich genügend Chancen, um die Sieglosserie zu beenden. Doch vor allem vor der Pause fehlte dem Team nicht bloss die Effizienz, sondern auch ein wenig das Wettkampfglück.

Weil es ihm nicht gelang, in den zweiten 45 Minuten das Tempo hochzuhalten und es weiterhin zu unvorsichtig verteidigte, gab es in Bern erneut nichts zu holen. Ehrenwert war, dass die Gäste selbst beim Stand von 1:5 versuchten, noch zu einem zweiten Treffer zu kommen.

Allerdings setzten sie sich damit auch der Gefahr aus, dass die Partie in einem noch grösseren Debakel endete. St.Gallens einziges Glück an diesem Nachmittag war: Die Berner spielten die Konter nicht sauber zu Ende.

