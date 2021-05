Duell gegen Servette 7 Gründe, weshalb der FC St.Gallen heute Abend in den Cupfinal einziehen wird Der FC St.Gallen hat ab 17 Uhr die Chance, sich erstmals seit 1998 wieder für den Cupfinal zu qualifizieren. Es spricht einiges für die Espen – nicht nur, dass Lawrence Ati Zigi der beste Goalie der Schweiz ist. Daniel Walt 05.05.2021, 11.40 Uhr

1. Jordi Quintillà ist zurück

In der aktuellen Saison läuft es Captain Jordi Quintillà nicht nach Wunsch. Der Mittelfeldstratege und Freistoss-Spezialist hat es bislang gerade einmal auf zwei Tore und nicht einmal eine Handvoll Assists gebracht. Das ist für einen Akteur mit seinen Qualitäten deutlich zu wenig. Und trug dem Spanier von Fanseite prompt auch die eine oder andere Kritik ein. Diese akzentuierte sich, als Quintillà bekanntgab, seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag bei den Espen nicht zu verlängern.

Jubel auch im Stade de Genève? Jordi Quintillà (links) mit Landsmann Victor Ruiz. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 28. September 2019)

Nach seiner Coronaerkrankung gab Jordi Quintillà gegen Basel rechtzeitig vor dem Cup-Halbfinal bei Servette sein Comeback. Und will es allen nochmals so richtig zeigen. St.Gallens Captain wird im Stade de Genève auftrumpfen und sein Team mit einer magistralen Leistung in den Cupfinal führen.

2. Die Statistik: In Genf verliert St.Gallen praktisch nie

2003 wurde das Stade de Genève eröffnet. Neunmal sind die Espen in Meisterschaft und Cup bisher dort angetreten – verloren haben sie eine einzige Partie, und zwar im Februar 2004. Viermal gewannen die Ostschweizer im Stade de Genève – unter anderem im Cup-Achtelfinal der Saison 2009/10: Moreno Merenda glich die Führung der Genfer kurz vor Ablauf der 90 Minuten aus, Zé Vitor besorgte in der Verlängerung den Siegtreffer für das Team von Uli Forte.

St.Gallens Zé Vitor enteilt im Cup-Achtelfinal der Saison 2009/10 dem Servettien Xavier Kouassi. Bild: Keystone (Genf, 21. November 2009)

3. Falls es ein Penaltyschiessen gibt, wird Zigi zum Cup-Helden

Neben vier Siegen und einer Niederlage stehen für den FC St.Gallen im Stade de Genève auch vier Unentschieden zu Buche. Durchaus möglich also, dass der Cuphit vom Mittwochabend im Penaltyschiessen entschieden werden muss. In diesem Fall werden die Ostschweizer das bessere Ende aber ebenfalls für sich behalten. Der Grund: Mit Goalie Lawrence Ati Zigi verfügen die Espen über den besten Torhüter der Schweiz.

Publikumsliebling in St.Gallen: Torhüter Lawrence Ati Zigi. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 12. September 2020)

Seine Qualitäten als Elfmeterkiller hat Zigi bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Und zwar auch schon im Stade de Genève: Am vergangenen 10. Februar wehrte St.Gallens Keeper den Penalty des Servette-Spielers Grejohn Kyei ab:

Auch in der Liga hat Zigi schon den einen oder anderen Elfmeter gehalten, so zum Beispiel zweimal gegen YB. Kommt es gegen Servette zum Penaltyschiessen um den Einzug in den Cupfinal, heisst es also: Vorteil FCSG. Allerdings nur dann, wenn Zigi mit einem Fuss auf der Linie bleibt...

4. Der Aberglaube

Zum letzten (und bisher einzigen) Mal holte der FC St.Gallen den Cupkübel in der Saison 1968/69 in die Ostschweiz. Und es gibt Parallelen zwischen jener Spielzeit und der Gegenwart – Parallelen, die eigentlich nur bedeuten können, dass der FC St.Gallen heute Abend gewinnt.

Im Achtelfinal hiess der Gegner sowohl in der Saison 1968/69 wie auch heute YB. Beide Male übersprangen die Espen diese Hürde und kamen eine Runde weiter. 1968 gewannen die Ostschweizer 2:1, im laufenden Cup-Wettbewerb schlugen sie YB sogar 4:1.

Im Halbfinal der Saison 68/69 trafen die Ostschweizer auf Servette. Der FCSG gewann 3:0. Und welcher Verein steht den Espen heute Abend als einziger noch im Weg vor der Finalqualifikation? Richtig, Servette!

5. St.Gallens Philosophie darf nicht ohne Krönung bleiben

Seit beim FC St.Gallen Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter am Ruder sind, herrscht eine klare Philosophie. Die Mannschaft pflegt unter Cheftrainer Peter Zeidler einen hochattraktiven, offensiven Spielstil. Mit diesem hat sie insbesondere in der vergangenen Saison die Herzen der Fans im Sturm erobert. Zum Titel reichte es schliesslich nicht, obwohl die Ostschweizer YB lange, sehr lange forderten.

In der aktuellen Spielzeit sind die Dinge deutlich schwieriger: Mit Cedric Itten und Ermedin Demirovic verkaufte der FC St.Gallen in der Sommerpause über 30 Saisontore, zudem zog Captain Silvan Hefti nach Bern. Die Espen sind zwar auch diese Saison grösstenteils nicht von ihrem Spielstil abgerückt, in der Liga müssen sie aber froh sein, wenn sie der Barrage entgehen.

In der laufenden Saison läuft es dem FC St.Gallen nicht nach Wunsch – oftmals müssen sich die Spieler (hier Victor Ruiz) nach vergebenen Torchancen die Haare raufen. Bild: Freshfocus (Luzern, 7. März 2021)

Somit stellen der Einzug in den Cupfinal und ein Sieg dort die grosse Chance für den FC St.Gallen dar, nicht ständig bloss gelobt zu werden, sondern endlich einen Triumph zu feiern. 21 Jahre nach dem Meistertitel wäre es wirklich wieder einmal an der Zeit, denn: Wer weiss schon, wann es die Espen im Cup-Wettbewerb wieder einmal so weit schaffen – und ob sie Ende Saison neben Jordi Quintillà noch weitere Leistungsträger ziehen lassen müssen?

6. Das St.Galler Verlierer-Syndrom muss endlich der Vergangenheit angehören

Der FC St.Gallen muss in den Cupfinal und dort gewinnen – das ist einfach gesagt. Doch wenn es so richtig um etwas geht, versagt der FC St.Gallen in erschreckender Regelmässigkeit. Beispiele gefällig?

In der Saison 1989/90 stürmen die Espen mit den überragenden Chilenen Ivan Zamorano, Hugo Rubio und Patricio Mardones zum Wintermeistertitel. Ende Saison schaut nach einer schlechten Rückrunde aber nicht einmal ein Uefa-Cup-Platz raus.

Auch in späteren Jahren stürzen die Ostschweizer in der Rückrunde aus unerklärlichen Gründen immer wieder ab. Genau dann also, wenn die Plätze an der Sonne verteilt werden.

Im Jahr 2000 scheiden die St.Galler in der zweiten Uefa-Cup-Runde gegen Brügge auf bitterste Art aus. Der Grund: Ein Gegentor in der 90. Minute. Wäre es nicht gefallen, hätte der FCSG in der nächsten Runde gegen Barcelona spielen können.

Ganz besonders im Cup ist die Liste der grünweissen Waterloos lang. Man denke bloss an den Cupfinal 1998 zurück, den die Ostschweizer trotz einer 2:0-Führung und eines zugesprochenen, aber verschossenen Elfmeters noch aus der Hand gaben:

Heute Abend hat der FC St.Gallen endlich wieder einmal die Chance, mit dem Einzug in den Cupfinal etwas Grosses zu erreichen. Heute Abend muss es ganz einfach ein Ende haben mit diesem grünweissen Verlierer-Syndrom, das die Anhänger des Clubs teils genüsslich pflegen – unter dem sie aber auch leiden.

7. Die Sache mit der verpatzten Hauptprobe

Im Normalfall sieht der FC St.Gallen seit vielen Jahren im Basler St.Jakobpark gut aus. Und nimmt meist auch etwas Zählbares mit nach Hause. Auch am vergangenen Samstag spielten die Espen bei den Bebbi über weite Strecken ansehnlich. Weil brotlose Kunst aber keine Punkte bringt, fuhren die nach wie vor abstiegsbedrohten St.Galler mit einer 0:1-Niederlage zurück in die Ostschweiz.

Der FC St.Gallen spielte gegen Basel ansprechend – Punkte gab es allerdings nicht. Bild: Freshfocus (Basel, 1. Mai 2021)

Chefcoach Peter Zeidler richtete den Fokus gemeinsam mit seinen Spielern bereits ab Sonntagmorgen auf den Cup-Halbfinal vom Mittwoch. In dieser Partie geht es um Alles oder Nichts: Siegen oder Fliegen ist das Motto, es gibt für die Espen nur entweder grenzenlosen Jubel über den ersten Einzug in den Cupfinal seit 1998 oder bodenlose Enttäuschung, dass dieses Ziel erneut verfehlt wurde.

Weil auf verpatzte Hauptproben oftmals gelungene Premieren folgen, besteht für alle Fans des FC St.Gallen viel Grund zur Zuversicht. In diesem Sinne: Allez, Saint-Gall!

Jubelnde St.Galler Spieler – dieses Bild wollen alle Espen-Fans heute Abend sehen. Bild: Freshfocus (St.Gallen, 8. April 2021)

Verfolgen Sie den Liveticker zum Cup-Halbfinal Servette - St.Gallen ab 17 Uhr unter diesem Link.