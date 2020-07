Duell gegen Leader St.Gallen: Wird Lugano erneut zum Riesentöter? Der FC Lugano trifft am Donnerstag zu Hause auf den FC St.Gallen. Im Cornaredo hat er schon die Young Boys und den FC Basel besiegt – nun soll der Leader aus der Ostschweiz daran glauben. Peter M.Birrer 08.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luganos Trainer Maurizio Jacobacci hat den FC Lugano wieder in die Spur gebracht. Bild: Peter Klaunzer/KEY

Seit zehn Jahren ist er der Chef des FC Lugano, und in seiner Funktion ist er auch Fan. Kein Spiel lässt er aus, er leidet mit, er fiebert mit, und einmal sagte er, dass er nur auf die Waage zu stehen brauche, um zu sehen, wie es um den Verein bestellt ist: Je mehr sie anzeigt, desto schlechter geht es. Dabei ist Angelo Renzetti seit langem daran, einen Käufer zu finden für den Verein, den er präsidiert.

Vor einem Jahr sagte er:

«Ich halte immer den Kopf hin und investiere meine Zeit. Ich zahle, alle anderen kassieren, die Trainer, die Spieler. Selbst die Schiedsrichter erhalten einen Lohn.»

Renzetti wirkte müde, aber er war nicht bereit, seinen Klub dem erstbesten Interessenten abzutreten, «weil es mir niemals egal ist, wie es mit dem FC Lugano weitergeht».

Lugano-Präsident Angelo Renzetti. Bild: Urs Flüeler/KEY

Der Italiener aus Pescara, der seit 60 Jahren im Tessin lebt und nach seinem Studium ein Architekturbüro gründete, ist inzwischen pensioniert. Und immer noch im Amt. Aber die Verhandlungen würden laufen, sagt er, «bis Ende Juli haben wir hoffentlich ein Ergebnis». Wenn es tatsächlich zu einem Verkauf kommt, gibt er einen Verein ab, der realistische Chancen hat, in absehbarer Zeit eine neue Heimat beziehen zu können. Die Stadt möchte einen Sportkomplex realisieren, zu dem auch ein Stadion mit 10'000 Plätzen gehört. Renzetti rechnet damit, dass im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen wird.

Seine Trainerkarriere begann 1995 im Tessin

Sportlich ist Lugano auf Kurs, die Mannschaft hat sich einen deutlichen Vorsprung auf den Barrageplatz erarbeitet. Seit Ende Oktober ist Maurizio Jacobacci der Trainer, er folgte auf Fabio Celestini, der nach dem 1:3 gegen St.Gallen und Sturz auf Tabellenplatz neun seinen Posten räumen musste. 1995 hatte Jacobacci erstmals ein Team betreut - den Drittligisten Origlio aus einem Dörfchen, das nur sechs Kilometer von Luganos Stadion Cornaredo entfernt liegt. Danach brachte er es auf stattliche 15 weitere Stationen, bis eben Renzetti rief.

Der Präsident ist hochzufrieden mit Jacobacci, er lobt ihn für seinen Fleiss, seine Disziplin, seinen Pragmatismus und sagt mit einem Schmunzeln: «Er ist eben ein Deutschschweizer.» Der Coach, ein Berner mit italienischen Wurzeln, fühlt sich wohl in der Südschweiz und hat Lust, möglichst lange dort zu bleiben. Er besitzt einen gewöhnlichen Arbeitsvertrag mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten. Jacobacci macht sich nicht zu viele Gedanken darüber, ob er im Herbst noch Trainer in Lugano sein wird. Er sagt:

«Ich konzentriere mich nur auf das Hier und Jetzt. Wenn die Ergebnisse positiv sind, ist das für mich die beste Werbung.»

Jacobacci: «Die St.Galler ziehen ihre Linie durch»

Geliefert hat er bereits in diesem Jahr. Mitte Februar bezwang er mit Lugano Meister YB 2:1, vorige Woche gelang dasselbe Resultat gegen den FC Basel. Am Donnerstag ist St.Gallen zu Gast, der Leader, über den Jacobacci sagt: «Wir wissen genau, was auf uns zukommt. Ob daheim oder auswärts: Die St.Galler stehen für dynamischen Offensivfussball. Sie spekulieren nicht, sondern ziehen ihre Linie mit aller Konsequenz durch. Das ist beeindruckend.»

Jubel nach dem Heimsieg vom 1.Juli gegen Basel. Bild: Davide Agosta/KEY

Lugano verlor am Sonntag zwar 0:3 bei YB, aber für Jacobacci fühlte sich das nicht an wie ein Rückschlag. «Das Resultat fiel zu krass aus», findet er, «wir haben uns mit zwei Eigentoren ein Stück weit selber geschlagen. Es wäre unangemessen, alles kritisch zu hinterfragen.» Am Donnerstag kann Jacobacci wieder auf den zuletzt gesperrten ex-St.Galler Mijat Maric zählen, der als Innenverteidiger in dieser Saison schon fünf Mal getroffen hat - so oft wie kein anderer seines Teams. Auch der bald 34-jährige schwedische Stürmer Alexander Gerndt steht nach einer Verletzungspause wieder zur Verfügung.

Jacobacci meldet: «Wir sind bereit für Donnerstag.» Und Präsident Renzetti, der gegen Basel einen Sieg prognostizierte, ist zuversichtlicher als vor der Partie in Bern:

«Ich sehe gute Chancen für uns, St.Gallen zu besiegen.»