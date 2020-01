Drohender Stojanovic-Abgang: Jetzt testet der FC St.Gallen einen Nachwuchsgoalie

des FC Liverpool Der 22-Jährige Goalie Shamal George hat sich dem Training des

FC St.Gallen angeschlossen. Wird er der Ersatz für Dejan Stojanovic, der allenfalls zum FC Middlesbrough wechselt? Ralf Streule 10.01.2020, 12.30 Uhr

Shamal George ist beim FC St.Gallen im Probetraining. Bild: Getty

Der FC St.Gallen hat gleich mehrere Goalie-Probleme. Die Nummern zwei und drei, Jonathan Klinsmann und Nico Strübi, sind verletzt. Und zuletzt machte im Trainingslager in La Manga die Runde, dass die Nummer eins Dejan Stojanovic schon bald zum FC Middlesbrough wechseln könnte. Die St.Galler haben prompt reagiert – und am Freitag einen neuen Goalie getestet, der nur schon aufgrund des Renommees seines Clubs aufhorchen lässt. Der 22-jährige Shamal George stammt von der U23 des FC Liverpool. Die augenzwinkernde Bemerkung von Zeidler vom Vortag scheint damit also ihr Wahres zu haben. Vielleicht lasse er ja seine Kontakte zu Liverpool-Coach Jürgen Klopp spielen, hatte der St.Galler Trainer am Donnerstag gesagt.