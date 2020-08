Drei Neue, viel Hunger und offene Transferfragen: Wie sich der FC St.Gallen auf die neue Saison vorbereitet Wie sollen die 33 Tore von Cedric Itten und Ermedin Demirovic ersetzt werden? Und drohen noch Abgänge? Zum Saisonstart im Gründenmoos lässt sich Trainer Peter Zeidler von solchen Fragen nicht beunruhigen. Das Grundgerüst des Teams stimmt ihn zuversichtlich. Ralf Streule 19.08.2020, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Strahlemänner: Goalie Lawrence Ati Zigi und Neuzugang Kwadwo Duah. Gute Stimmung auch bei Tim Staubli, Betim Fazliji, Lukas Görtler, Silvan Hefti und Adonis Ajeti (v.l.) Zaungast: Präsident Matthias Hüppi. Die beiden Spanier Jordi Quintillà (links) und Victor Ruiz. Trainer Peter Zeidler hat seine Mannschaft um sich herum versammelt. Kwadwo Duah hört Lukas Görtler aufmerksam zu. Auch Sportchef Alain Sutter war zugegen. Den Ball im Blick: Jérémy Guillemenot. Boris Babic muss es nach seinem Kreuzbandriss nach wie vor vorsichtig angehen lassen. Assistenztrainer Orest Shala beobachtet die Mannschaft. Torhüter Lawrence Ati Zigi (links) im Luftduell mit Musah Nuhu. Musah Nuhu führt den Ball. Neuzugang Kwadwo Duah. Nicolas Lüchinger, Miro Muheim und Tim Staubli (v.l.). Voller Energie: Cheftrainer Peter Zeidler. Ein Sprintduell zwischen den beiden Neuen: Kwadwo Duah (links) und Florian Kamberi. Die Grünweissen machen sich für die Saison fit, die in rund einem Monat beginnt.

Es ist ein heisser Trainingsmorgen im Gründenmoos, die Spieler des FC St.Gallen kommen ins Schwitzen, nachdem sie in den Tagen zuvor bereits im Fitnesscheck gefordert waren. Es seien Tests gewesen, die einen Trainer zuversichtlich stimmen, sagt Peter Zeidler. Viele Spieler konnten ihre Leistungswerte seit Mai verbessern. Oder wie es Zeidler formuliert: «Viele haben draufgelegt.» Was eine wichtige Komponente sei – aber halt nur eine von vielen.

Wichtiger noch ist ihm, wie sich das Teamgefüge in der Saisonvorbereitung entwickelt. Hier seien nun einige Tage Eingewöhnungszeit notwendig, gerade auch für die zwei neuen Offensivspieler, Florian Kamberi und Kwadwo Duah. Ihnen attestiert Zeidler nach dem Trainingsstart viel Hunger, «Unternehmungslust» und eine positive Ausstrahlung. Neu ist auch Assistenztrainer Orest Shala im Team dabei.

Der neue Assistenztrainer Orest Shala im Training des FC St. Gallen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Vor die Mikrofone werden die Neuen noch nicht gezerrt. Zuerst einmal ankommen, heisst die Devise im Klub.

Wie gehabt: Die Spanier, Görtler, Hefti, Zigi

Ansonsten lässt sich im Training auf den ersten Blick viel Bewährtes ausmachen. Treffsichere Spanier, zum Beispiel. Ein kämpferisches Team, allen voran Lukas Görtler und Silvan Hefti. Ein Goalie Ati Zigi, der mit Lufteinlagen beeindruckt. Viele dieser Komponenten sollen auch kommende Saison das St.Galler Spiel prägen. Die Hoffnung sei, sagt Präsident Matthias Hüppi am Rand des Trainingsfelds, dass man mit einem eingespielten Team schon zu Beginn der Saison solide punkten könne. Anders als vor einem Jahr, als das Team nach sechs Runden erst auf sieben Zähler gekommen war.

Die gut gelaunten Spanier Jordi Quintillà und Victor Ruiz beim Trainingsstart. Andy Mueller / freshfocus

Bekommt Transfermarkt erst im Oktober Schwung?

Wie realistisch ist es, dass das Kader bis zum Saisonstart von Mitte September zusammenbleibt? Gerüchten über Abgänge, zum Beispiel von Silvan Hefti oder Jordi Quintillà, misst Zeidler wenig Gewicht bei. Er habe von den Spielern keinerlei Zeichen in diese Richtung erhalten.

Ein Gedanke, den er hierzu anfügt: Neue Bewegung in den Transfermarkt könnte nach den Qualifikationsspielen im Europacup kommen – wenn die Spieler wissen, ob sie mit ihrem Team im internationalen Schaufenster eine Rolle spielen können. Gut möglich also, dass eine erfolgreiche Europa-Kampagne das St.Galler Gerüst noch stärker kitten würde. Das erste Spiel auf dem Weg zur Gruppenphase der Europa League findet am 24. September statt, ein allfällig zweites am 1. Oktober. Das Transferfenster aber schliesst erst Mitte Oktober.

Die Offensivspieler Kwadwo Duah (links) und Florian Kamberi in ihrem ersten Training mit Peter Zeidler. Bilder: Andy Müller/Freshfocus

Neuzugänge werden nötig sein

Die Frage, ob die St.Galler noch Neuzugänge erwarten, ist hingegen einfacher zu beantworten, mit Ja. Wie dünn das Kader ist, zeigt sich zum Abschluss des Trainings. Gespielt wird eine Partie zehn gegen elf – noch lässt das aktuell einsetzbare Kader kein elf gegen elf zu. Am Rand des Platzes macht Boris Babic sein individuelles Aufbautraining, er soll nach einem Kreuzbandriss in einigen Wochen wieder einsatzbereit sein.

St. Gallens Boris Babic im Lauftraining, während sich seine Kollegen für eine Trainingspartie bereit machen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Vincent Rüfli und Lorenzo Gonzalez fehlen noch verletzt. Aus der U21 sind vorläufig keine neuen Jungen ins Team gerückt.

Und schliesslich gab es im Sommer sechs Abgänge: Ermedin Demirovic, Cedric Itten, Jonathan Klinsmann, Moreno Costanzo, Milan Vilotic und Axel Bakayoko. Die Abgänge seien auch gruppendynamisch zu spüren, sagt Zeidler: «Das steckt ein Teamgefüge nicht so leicht weg.» Zugänge sind weiterhin am ehesten in der Offensive denkbar – immerhin müssen 33 Tore von Demirovic und Itten ersetzt werden. Gerne ginge Zeidler davon aus, dass Babic bald, «quasi ebenfalls als Neuzugang», eingesetzt werden könne. Noch sei seine Entwicklung aber schwierig abzuschätzen.

Wird Sportchef Alain Sutter wieder auf die Karte Leihspieler setzen? Höchstens zwei ausgeliehene Spieler, heisst die Klubmaxime. Derzeit gehören alle Fussballer dem Klub.

Trainingsanlage wird aufgewertet

So macht sich St.Gallen also bereit für eine erste Saisonhälfte, die bis zu den Weihnachten dauern dürfte. Ausreden für schlechte Bedingungen im Wintertraining werden die St.Galler jedenfalls nicht mehr haben. Neben dem Trainingsfeld im Gründenmoos liegt derzeit eine grosse Fläche brach. Hier wird ab Oktober auf der städtischen Anlage ein winterfester Hybridrasen bereitstehen. Auch da ist also Zuversicht angebracht.