FCSG: Eva Bachmann, die treffsichere Dauerläuferin

Women's Super League FCSG-Spielerin Eva Bachmann gehört zu den besten Stürmerinnen der Liga – doch ihre Trainerin sieht noch Luft nach oben Sie ist Topskorerin und Motor des FCSG-Frauenteams: Stürmerin Eva Bachmann. Und doch findet ihre Trainerin, sie sei zu selbstlos und könnte gradliniger, manchmal egoistischer sein. Patricia Loher Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St. Gallens Eva Bachmann (Mitte) ist immer wieder für ein Tor gut. Pascal Muller/Freshfocus (Carouge, 16. Oktober 2022)

Eva Bachmann sitzt auf einer Couch. Wenige Meter daneben herrscht auf der Geschäftsstelle des FC St.Gallen emsiges Treiben.

Hier, im zweiten Stock des Kybunparks, laufen die Fäden zusammen: Sowohl von Frauen- als auch von Männerteams.

Vor eineinhalb Jahren ist Bachmann aus Bern in die Ostschweiz zurückgekehrt. Schon zwischen 2012 und 2014 hatte die Wattwilerin für die St.Gallerinnen in der NLA gespielt. Während ihrer Abwesenheit habe sich viel verändert: «Früher bezahlten wir Mitgliederbeiträge und kauften die Fussballkleidung selber. Diese Zeiten sind vorbei.»

Bachmann liefert immer

Am Sonntag beginnt für die St.Gallerinnen mit dem Heimspiel in Wil gegen Bachmanns früheres Team, die YB-Frauen, die Rückrunde. Die erste Meisterschaftshälfte war ein Auf und Ab, ehe die Equipe in den Wochen vor der Winterpause konstanter wurde.

Immer geliefert hat Bachmann. Mit sechs Toren und drei Assists gehört die 1,64 m grosse Stürmerin zu den besten Skorerinnen der Liga. «Eva Bachmann verfügt über ein gutes Auge für die Räume. Und sie läuft viel. Sie ist unsere Lunge, unser Motor», sagt Trainerin Marisa Wunderlin, die ihren Vertrag soeben unbefristet verlängert hat.

«Gut möglich, dass es nicht mehr klappt»

Vor etwas mehr als einem Jahr erhielt Bachmann erstmals ein Aufgebot für das Schweizer Nationalteam. Sie durfte mit ins Trainingslager und auch zwei Partien bestreiten.

Doch dabei ist es geblieben. Zwar stand die 28-Jährige mit dem damaligen Nationalcoach Nils Nielsen regelmässig in Kontakt. «Aber es gibt doch einige Schweizerinnen, die eine ähnliche Bilanz aufweisen wie ich, dies allerdings in einer ausländischen Liga», so Bachmann.

Eva Bachmann im vergangenen Herbst im Espenmoos gegen Aarau. Bild: Carsten Harz/Freshfocus

In Sachen Intensität und Professionalität sei man in anderen Ländern weiter. «Gut möglich, dass es nicht mehr klappt mit einem Aufgebot. Es wäre schade, aber ewig trauern würde ich nicht.»

Bis zum Ende des vergangenen Jahres war Wunderlin Assistenztrainerin des Nationalteams. Auf Nielsen folgte Inka Grings, auch Wunderlin hat ihr Amt abgegeben. «Natürlich wird die Luft auf diesem Niveau dünner», sagt Wunderlin.

Trotzdem sieht sie bei Bachmann Qualitäten, welche sie für die Auswahl interessant machen können. Die Spielerin verfüge über Potenzial, das sie ausschöpfen müsse. «Sie hat die Voraussetzungen, um noch mehr Eins-zu-eins-Situationen zu suchen. Zudem ist sie zu selbstlos, sie könnte gradliniger, manchmal egoistischer sein.» Die Stürmerin müsse lernen, die Ellbogen auch für sich auszufahren. «Für ihre Teamkolleginnen würde sie das sofort tun», sagt die 35-jährige Wunderlin.

Wunderlin: «Ich muss nie Angst haben»

Marisa Wunderlin, Trainerin des FC St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Bachmann weiss um die Meinung ihrer Trainerin. Wunderlin: «Sie ist sehr reflektiert. Eva kommuniziert proaktiv und holt ab, wenn sie etwas braucht. Bei ihr muss ich nie Angst haben, etwas zu verpassen.»

Natürlich hat dies mit der Erfahrung zu tun. Die Stürmerin spielte schon für Wattwil, Ebnat-Kappel, Rapperswil-Jona und die YB-Frauen. Zudem lebte sie vier Jahre in den USA: An der Niagara-Universität im Bundesstaat New York studierte sie Psychologie sowie Philosophie und lief für das Collegeteam auf.

Danach setzte sie die Ausbildung in London fort. Das Studium beendete Bachmann in Bern. Unterdessen hat sie den Master in Psychologie und den Bachelor in Philosophie in der Tasche.

Weiterbildung zur Sportpsychologien

Seit einem Jahr absolviert sie eine Weiterbildung zur Sportpsychologin. Derzeit arbeitet Bachmann zu 50 Prozent in der Personalentwicklung bei Huber und Suhner in Herisau. So kann sie wenigstens teilweise ein Leben wie eine Profisportlerin führen.

Aufgewachsen ist sie in Wattwil. Die Mutter hat der Tochter die Fussballbegeisterung in die Wiege gelegt. An einem Grümpelturnier wurde das Mädchen entdeckt: Es schloss sich einem Knabenteam des FC Wattwil an, ehe der Schritt in die Frauenabteilung des FC Ebnat-Kappel folgte.

Die Rückkehr nach St.Gallen habe sich angefühlt wie ein «Nachhausekommen», sagt sie. Berührt hat es Bachmann, als Männer und Frauen in der Shopping-Arena gemeinsam eine Autogrammstunde gaben und ein Mädchen explizit wegen der Frauenequipe vorbeigekommen ist. «Es hat sich viel getan», sagt die Fussballerin.

Startspiel im Bergholz Am Wochenende beginnt in der Women’s Super League die Rückrunde. Servette ist vor den acht ausstehenden Partien Leader. Der FC St.Gallen, der am Sonntag um 14 Uhr im Wiler Bergholz die YB-Frauen empfängt, belegt den sechsten Rang. Nach 18 Runden kämpfen die acht besten Teams in Playoffs um den Meistertitel. Der Schweizer Meister wird Anfang Juni in St.Gallen gekürt. (red)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen