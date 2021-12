FCSG: Etwas Moral geholt, aber noch lange nicht am Ende des Weges

FC St.Gallen «Ein unglaublicher Typ»: Peter Zeidler schwärmt nach dem 1:1 gegen Lugano vom FCSG-Eigengewächs Patrick Sutter Nach drei Niederlagen in Serie tankt der FC St.Gallen mit dem 1:1 gegen Lugano auch dank Patrick Sutter etwas Moral. Aber der Weg bleibt hart, und die Suche nach Selbstvertrauen, Euphorie und Selbstverständnis geht weiter. Christian Brägger Jetzt kommentieren 12.12.2021, 20.16 Uhr

Patrick Sutter (links) erzielte am Samstagabend den 1:1-Ausgleichstreffer. Der 22-Jährige passt ins System von Trainer Peter Zeidler. Bild: Freshfocus

War das jetzt gut, dieses 1:1 gegen den FC Lugano? Oder doch nicht so wirklich? Ein Auftritt, der tiefgreifende Rückschlüsse und Interpretationen eröffnen würde, war es allerdings nicht. Jeder Mensch trägt in sich nun aber eine Welt, in der er einordnen mag, die Dinge sortieren will, um mit Situationen besser umgehen zu können. Er strebt nach Orientierung. Dabei hilft der Gegenwart die Erfahrung und damit die Vergangenheit.

Wer also in einen Apfel oder eine Birne, in ein Rindsfilet oder einen Vegi-Burger beisst, weiss haargenau, was er da in den Mund bekommt und wie es zu schmecken hat. Und wer dem FC St.Gallen zusieht, weiss haargenau, was er erwarten kann respektive sehen will fürs Geld. Was er hingegen in dieser Saison nicht mehr immer weiss: was er tatsächlich vorgesetzt bekommen hat. Dann scheiden sich nach 90 bis 95 Spielminuten manchmal die Geister in der Beurteilung seines Fussballs.

Bild: Freshfocus

Nüchtern betrachtet gibt es bemerkenswerte Dinge

Es schadet nicht, eine nüchterne Perspektive einzunehmen. So gibt es manche Dinge, die man nach diesem bitterkalten Samstagabend benennen kann. Der FC St.Gallen holte sich erstmals nach einem Rückstand einen Punkt in dieser Spielzeit, er war die Ernte nach einer kämpferischen Leistung und viel Einsatzwillen. Mit dieser Lesart mochte man darüber hinwegsehen, dass das Geschehen auf dem Rasen vor allem in der ersten Halbzeit nicht schön anzusehen war und die zündenden Ideen wie zwingenden Aktionen auf St.Galler Seite schon lange, ja, sehr lange fehlten.

Der Punktgewinn offenbarte ebenfalls, dass die Ostschweizer dazulernen können. Einerseits konterten die Tessiner nicht in jenem Ausmass wie in den fünf Aufeinandertreffen zuvor, in denen die St.Galler ein fürs andere Mal in Gegenstösse liefen und mit der Ausbeute von bloss einem Unentschieden nahezu chancenlos geblieben waren. St.Gallens Trainer Peter Zeidler sagte:

«Das zeigt unsere positive Entwicklung. Wir sind bedeutend besser als in vergangenen Begegnungen, was die Kontersicherung betrifft.»

Andererseits fielen die St.Galler nicht wie früher etwas gar tölpelhaft auf dieses Einlullende, irgendwie Destruktive der Luganesi herein; mit der unliebsamen, lamentablen Ausnahme des einzigen Gegentors kurz vor der Pause, als alles für die Ostschweizer viel zu schnell ging.

Gegen Lugano haben viele andere Teams jüngst verloren

Zudem holten die St.Galler gegen diesen formstarken Tabellendritten einen Punkt, das war in der Liga seit Ende Oktober Servette, Lausanne, Luzern, GC und dem FC Sion nicht gelungen. Notabene war dieser eine Zähler gut, ja, mehr noch: wichtig für die Moral, fürs Selbstbewusstsein. Betim Fazliji sagte: «Wir müssen darauf aufbauen. Man merkt nach drei Niederlagen in Serie schon, dass wir nicht mehr mit dem Selbstvertrauen in die Spiele gehen, unseren Gegner auseinanderzunehmen. Wir schauen dann noch mehr darauf, ja keinen Fehler zu machen, und gehen nicht mehr mit 100 Prozent in die Aktionen.»

Wenn es also gut läuft, entsteht das im Fussball so wichtige Selbstverständnis, und im Idealfall in der Kabine wie auf dem Rasen eine Euphorie. Die St.Galler sind auf der Suche nach diesen Gefühlen, nach Selbstvertrauen, Selbstverständnis und Euphorie, und ein Punkt hilft hierbei gewiss, aber: Es war im letzten Heimspiel des Jahres halt abermals kein Sieg, kein Befreiungsschlag, der allem und allen so gutgetan hätte.

Patrick Sutter ist ein Profiteur des Zeidler-Fussballs

Und dann gab es natürlich noch ihn, Patrick Sutter, das Eigengewächs, das die 9800 Fans nicht nur wegen seines Ausgleichs in der 69.Minute hochleben liessen nach dem Schlusspfiff. Zeidler sprach vom dritten oder vierten Bildungsweg, den Sutter genommen habe. Der 22-jährige Rheinecker hat wahrhaftig eine kleine Odyssee hinter sich, die ihn beispielsweise ein halbes Jahr lang in ein temporäres Challenge-League-Engagement beim FC Winterthur und dort ins sportliche Unwohlsein führte, weil er gar nie zum Zug kam. Aber er profitierte trotzdem, getreu dem Motto: Was mich nicht umbringt, macht mich bloss stärker.

Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Nicht wenige glaubten danach im Sommer 2019, es werde nicht reichen für einen Platz im Oberhaus des Schweizer Fussballs. Aber Zeidler steht für vertikalen Pressingfussball, der perfekt auf Sutter zugeschnitten ist, und der 172 Zentimeter kleine, flinke Verteidiger, der auch als Flügel kann, wächst und wächst in diesem Zeidler-Fussball. Zuerst in der U21 und jetzt in der ersten Mannschaft. So steht Sutter auch dafür, dass es mit Beharrlichkeit, mit Demut, Trainingsfleiss und etwas Glück möglich ist, sich aufzudrängen, physisch wie psychisch. Und parat zu sein, wenn sich die Möglichkeit bietet, sprich: Sutter nutzte die Gunst der Stunde. Zeidler sagte:

«Es hat sich in den Trainings so angeboten, dass wir an ihm gar nicht mehr vorbeikommen konnten. Er ist ein unglaublicher Typ.»

Dass Sutter gleich noch seine Torpremiere in der Super League feierte dank der Mithilfe von Kwadwo Duah und Lugano-Goalie Noam Baumann, war sein ganz persönliches i-Tüpfelchen; für Zeidler, der seinen Schützling nicht in den Himmel loben wollte, war Sutters Leistung «keine Überraschung».

Zürich erinnert an St.Gallen vor zwei Jahren

Zeidler war mit dem 1:1 zufrieden, die beiden Teams in der Tabelle hinter St.Gallen punkteten zudem nur begrenzt. Doch die Frage ist berechtigt, ob Lugano wirklich eine so ausserordentlich starke Mannschaft ist, wie der Trainer sie sieht. Der nächste und letzte Widersacher des Jahres indes, der dürfte das in der Tat sein. Der FC Zürich hat einen unglaublichen Lauf, der klare Leader der Super League erinnert stark an den FC St.Gallen vor zwei Jahren.

Im Osten der Schweiz gab es damals eben auch die Symbiose mit dem Publikum, die Euphorie innerhalb und ausserhalb der Mannschaft. Im FC Zürich, gegen den die St.Galler ohne den nach acht gelben Karten aufs Neue gesperrten Lukas Görtler antreten müssen, kommt die Kraft mehr von innen – und seinem Coach.

