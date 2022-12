Fussball «Die Opferrolle haben wir hinter uns» – FCSG-Trainerin Marisa Wunderlin sagt, weshalb ihr einiges trotzdem zu langsam geht und was der Verband besser machen muss Die Frauen des FC St.Gallen gewinnen das letzte Spiel vor der Winterpause auswärts gegen Luzern mit 3:0. Trainerin Marisa Wunderlin über ihre Wünsche für den Nachwuchs, Lücken, die es für die Mädchen zu schliessen gilt, und weshalb nur wenige Frauen Trainerinnen werden möchten. Interview: Patricia Loher Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Marisa Wunderlins Team belegt zur Winterpause den sechsten Rang. Urs Bucher/Freshfocus (St.Gallen, 26. November 2022)

Seit eineinhalb Jahren ist Marisa Wunderlin die Trainerin des FC St.Gallen in der Women’s Super League. Die 35-Jährige ist in der Schweiz eine von nur drei Frauen, die über die Uefa-Pro-Lizenz und damit über das höchste Trainerdiplom verfügt.

Am Samstag haben die Ostschweizerinnen in Luzern das letzte Spiel vor der Winterpause bestritten. Sie gewannen mit 3:0 und rücken auf den sechsten Rang vor.

Wenn Sie einen Wunsch offen hätten für die Entwicklung des Frauenfussballs in der Ostschweiz: Wie lautet dieser?

Marisa Wunderlin: Die Chancengleichheit treibt mich an. Ein Wunsch von mir ist, dass jedes Mädchen die gleiche Möglichkeit bekommt, sein Potenzial auszuschöpfen wie ein Bub. Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Beziehung in der Ostschweiz eine Vorreiterrolle einnehmen können. Wenn wir es schaffen, diesen Schritt zu machen, werden aus dieser Region noch viel mehr gute Spielerinnen hervorgehen.

Was fehlt noch?

Am offensichtlichsten sind die Unterschiede bei den Trainern. Die Coaches eines U15- oder U17-Teams bei den Mädchen haben nicht die gleichen Ausbildungen wie Trainer und Trainerinnen im Spitzenfussball der Knaben. Das ist nicht ihr Fehler, im Gegenteil: Sie haben grosse Bewunderung verdient. Damit wir den Mädchen die gleichen Ausbildungschancen und Perspektiven geben können, müssten wir diese Ausbildner und Ausbildnerinnen Teilzeit engagieren können.

Was würde sich konkret ändern?

Während ihre Kollegen frühere Trainingsfenster und Athletikcoaches, mehr Torhütertrainings und auch öfter eine Schul- und Sportlösung haben, stressen unsere Spielerinnen und Coaches im Nachwuchs von früh bis spät umher. Wir sind beim FC St.Gallen auf gutem Weg, einige dieser Lücken schrittweise zu schliessen. Wenn wir dies tun, wird am Ende die Qualität des Frauenfussballs noch besser und dadurch wiederum die Attraktivität erhöht. Wir sind noch lange nicht bei einem «Produkt», das fertig entwickelt ist.

Dann ist es immer noch ein steter Kampf, wenn sich jemand für die Entwicklung des Frauenfussballs engagiert?

Kampf suggeriert für mich, dass gegeneinander gearbeitet wird. Das stimmt so nicht. Es ist eine Tatsache, dass wir über zu wenig Fussballplätze verfügen, da können die Angestellten der Stadt oder die Platzeinteiler nichts dafür. Es geht ja den Knaben auch so. Aber historisch bedingt haben sie halt gewisse Fenster, die wir nicht haben. Es ist kein Kampf. Aber man muss sich engagieren, wenn man will, dass sich etwas verändert.

Marisa Wunderlin freut sich über den 3:0-Erfolg ihres Teams auswärts gegen Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Die erste Equipe spielt in der höchsten Liga. Entspricht der Platz im Espenmoos den Anforderungen eines Spitzensportteams?

Ich will niemandem etwas unterstellen, schon gar nicht der Stadt St.Gallen. Aber ich denke, es ist noch nicht überall angekommen, wo wir im Frauenfussball sind. Die Stadt ist bemüht. Aber es geht zu langsam für uns. Der Frauenfussball hat in der Schweiz mehr lizenzierte Spielerinnen als die Männer beim Eishockey. Allerdings haben wir die Opferrolle hinter uns gelassen, es ist vorbei mit: «Helft uns, wir sind die Armen». Es wird uns geholfen. Wir müssen einfach noch schneller vorwärtsmachen. Beim FC St.Gallen beispielsweise ist in den vergangenen eineinhalb Jahren so viel passiert: Organisatorisch und strukturell haben wir die Hälfte der Teams in unserer Liga überholt. Das zahlt sich auf dem Platz noch nicht aus, was in meiner Verantwortung liegt.

Die Frauenabteilung ist deutlich sichtbarer geworden.

Mich freut vor allem, dass der Klub über einen Plan verfügt. Es gibt Vereine, da interessiert sich jemand in der Medienabteilung für die Frauen und pusht sie, aber im Marketing passiert nichts. Das ist bei uns anders. Wir haben eine Strategie. Die Sichtbarkeit ist wichtig für uns, weil wir an Wert gewinnen. Wenn uns niemand kennt, kann man uns nicht verkaufen. Und so fehlt dann auch das Geld, um sich weiterzuentwickeln.

Der Saisonstart verlief harzig. Weshalb?

Obwohl die Vorbereitung gut war, erlitten wir den einen oder anderen Dämpfer. In den vergangenen paar Wochen kämpften wir uns rein und überwanden die Baisse. Dies ist auch ein Teil des Entwicklungsprozesses: Es ist nicht mehr relevant, was war. Es zählt nur, was jetzt passiert, das nächste Training, das nächste Spiel. Sollten wir wieder einmal zwei Partien in Folge verlieren, hoffe ich, dass wir schneller wieder zu unseren Stärken finden.

Die St.Gallerin Serena Li Puma im Spiel gegen Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Ist es nicht schwierig, dieses Denken bei jungen Spielerinnen zu verinnerlichen?

Es ist der spannendste Teil meiner Arbeit. Den Umgang mit Fehlern erachte ich in der Schweiz als dürftig. Fehler bieten die Möglichkeit, es beim nächsten Mal besser zu machen. Ich glaube, im Umgang mit Fehlern sind wir besser als andere Teams und besser als vergangene Saison. In der Rückrunde ist es unser Ziel, mit dem Selbstverständnis auf den Platz zu gehen, dass wir es als FC St.Gallen verdient haben, zu gewinnen. Wenn wir nicht mit diesem Stolz und Selbstverständnis auf den Platz gehen können, heisst das, dass wir unter der Woche zu wenig gut gearbeitet haben. Es geht bei uns viel um Wachstum, darum, besser zu werden. Wir wollen die Spielerinnen zu Persönlichkeiten formen.

Also fehlt Ihren Spielerinnen das Selbstvertrauen?

Ja. Ich bin immer noch am Werweissen, wie viel davon Ostschweiz-bedingt ist, wenn ich vergleiche mit anderen Orten, an denen ich gearbeitet habe. Zürich ist der Extremfall. Da ist sehr viel Überzeugung vorhanden. Aber es ist auch möglich, dass das fehlende Vertrauen über die Resultate gewachsen ist. Bessere Ergebnisse helfen, ein besseres Selbstverständnis zu erarbeiten. Aber ein besseres Selbstverständnis würde uns auch helfen, bessere Resultate zu erreichen.

Ihr Team litt allerdings auch unter grossem Verletzungspech. Was zogen Sie für Lehren?

Wir haben im vergangenen Frühling bereits nach der zweiten schweren Verletzung eine erste umfassende Analyse gemacht. Eine Konsequenz war, dass wir in der Athletik das Pensum aufgestockt haben. Eine Erkenntnis war auch, dass die Belastung grösser geworden ist, die Ansprüche von uns und auch der Spielerinnen gestiegen sind, die Partien sind zudem intensiver als früher. Und vielleicht haben wir die Spielerinnen nicht gut genug vorbereitet auf die nächsten Schritte? Wir wissen es nicht mit Bestimmtheit. War das falsch? Nein, damals war es richtig. Hätten wir es gemacht, wenn wir gewusst hätten, dass der Preis so hoch ist? Ich weiss es nicht. Doch in jenem Moment waren die Entscheidungen richtig. Wir wissen nicht, wie viele Verletzungen wir wirklich verhindern hätten können.

Nach der Winterpause dürfte die eine oder andere Spielerin zurückkehren.

Ein paar Spielerinnen kennen den Konkurrenzkampf auf diesem Level noch nicht. Es kann ein gutes halbes Jahr werden, wenn wir dieses Selbstverständnis finden und wir uns gegenseitig antreiben. Es kann aber auch ein halbes Jahr des Umbruchs sein, wenn wir sehen, wer mit dieser neuen Situation des Konkurrenzkampfs umgehen kann und wer nicht. Die Bereitschaft, mich immer wieder auf das nächste Level hieven zu wollen, ist für uns essenziell.

Sie haben nun die Uefa-Pro-Lizenz in der Tasche, Sie gehören zum sportlichen Gewissen des FC St.Gallen.

Ich habe als Trainerin viel investiert in den vergangenen 14 Jahren und darauf bin ich stolz. Bin ich deswegen eine bessere Trainerin als viele andere? Ich denke nicht; es ist einfach Ausdruck meiner Bereitschaft zu lernen und Zeit zu investieren. Es gibt beispielsweise bei uns im Klub sehr viele gute Trainer im Nachwuchs. Ich kann viel lernen von ihnen. Ich hoffe, dass wir voneinander profitieren können.

Sie sind eine Ausnahme, nur drei Frauen verfügen in der Schweiz über die Uefa-Pro-Lizenz.

Und eine ist nicht mehr als Trainerin tätig. Aber ist es nicht auch ein Armutszeugnis für unsere Strukturen? Man kann mir doch nicht angeben, dass es in der Schweiz nur drei Frauen gibt, welche die Qualität haben, dieses Diplom zu erlangen. Für mich ist es ein strukturelles Problem.

Wahrscheinlich traut es sich nicht jede Frau zu.

Das spielt wohl mit. Aber wir haben schon auf den unteren Stufen weniger Trainerinnen. Der Schweizer Verband hält in seiner Strategie 2025 fest, dass der Frauenfussball eine Hauptsäule sein soll, der Verband auch beispielsweise mehr Frauen in Funktionärspositionen möchte. Einige denken, dass das passiert, indem das System der Männer auch den Frauen übergestreift wird. Das ist aufgrund meiner Erfahrung oft nicht richtig. Wenn die Leute beim Verband nicht anfangen, sich das Wissen einzuholen bei denjenigen, die aus dem Frauenfussball kommen, passiert lange nichts.

Also lautet Ihr Vorwurf, dass der Fussballverband zu wenig auf die Frauen hört?

Es können auch Männer sein, die im Frauenfussball arbeiten, die etwas zur Entwicklung beitragen können. Dieses Wissen kostet den Verband nichts, er muss es nur abholen. In St.Gallen funktioniert das anders. Für uns ist nicht zwingend das gleiche richtig wie für die Männer und gleichzeitig können wir von den Erfahrungen im Männerfussball profitieren. Das funktioniert beim FC St.Gallen Hand in Hand.

Dominique Blanc, Präsident des Schweizer Fussballverbands (Mitte), und Tatjana Haenni, Direktorin Frauenfussball, verabschieden Nationaltrainer Nils Nielsen (rechts) und Assistenztrainerin Marisa Wunderlin (links). Bild: Michael Buholzer/Keystone (Schaffhausen, 11. November 2022)

Der Verband war auf der Suche nach einer Nachfolgerin für Tatjana Haenni, Direktorin Frauenfussball, und Nationaltrainer Nils Nielsen. Für Sie kam so ein Amt also nicht in Frage?

Nein. Ein Vorteil wäre, dass man ganz viel bewegen könnte. Aber ich würde mich wohl zu sehr reinsteigern. Ich wäre zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht qualifiziert; insbesondere nicht für die Position als Direktorin. Weiter benötigt man als Nationaltrainerin andere Qualitäten als ein Coach im Klub. Im Moment bin ich mit meinen Stärken besser aufgehoben an einem Ort, der Start-up-Charakter hat.

Trotzdem waren Sie vier Jahre Assistentin des Schweizer Nationalteams.

Besonders dank der Arbeit mit Nils Nielsen habe ich gelernt, dass es auch andere Arten des Coachings gibt. Das hatte für mich etwas Beruhigendes: Er hatte, was ich immer gesucht habe. Bei ihm sah ich: Aha, das darf man wirklich so machen.

Was macht er anders?

Die Spielerinnen entscheiden, auf und neben dem Platz. Nielsen feiert, wenn eine Spielerin sagt, in der nächsten Partie sollte man so oder so auftreten. Wenn die Spielerinnen anfangen mitzudenken, wird es zu ihrem Projekt. Frauen möchten Mitbestimmung. Männer, die erstmals im Frauenfussball tätig sind, sagen oft: «Sie stellen so viele Fragen.» Wenn die Frauen aber die Gründe aufgezeigt erhalten, weshalb etwas so entschieden wurde, wenn sie mitreden dürfen, führt dies zu einem anderen Mitdenken. Sie sehen: Es ist unser Projekt und nicht nur das Projekt des Trainers. Es wäre fahrlässig, wenn ich nicht auf meine Spielerinnen hören würde. Bei Nielsen konnte ich mein Repertoire ergänzen. Und er gab mir das Selbstvertrauen, dass ich so sein darf als Coach.

Ihr 50-Prozent-Pensum beim Verband fällt nun weg, beim FC St.Gallen sind Sie auch «nur» zu 50 Prozent angestellt. Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Wir sind im Austausch ob und wie es Möglichkeiten gibt, dass ich noch mehr Energie in unser Start-up in St.Gallen investieren kann. Ich freue mich vor allem aber auch einfach einmal auf ein paar ruhigere Monate.

Zur Person Die 35-jährige St.Gallerin Marisa Wunderlin studierte in Magglingen Trainingslehre. Während ihrer Zeit als NLA-Fussballerin absolvierte sie erste Lehrjahre als Trainerin im Nachwuchs der Young Boys. Es folgten Erfahrungen bei der U18 von Lyon und als Assistenztrainerin der FC Zürich Frauen, während sie sieben Jahre Teilzeit beim Bundesamt für Sport in der Leistungsdiagnostik tätig war. In der obersten Liga wirkte Wunderlin drei Jahre bei den YB-Frauen. Zuletzt war sie vier Jahre Assistenztrainerin des Frauen-Nationalteams, beendet aber mit Nils Nielsen Ende Jahr ihr Engagement. (pl)

