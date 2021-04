Super League Viel Aufwand, viel zu wenig Torgefahr: Weshalb der FCSG auch im Tessin nicht aus der Krise findet und was sich nun schnell ändern muss Der FC St.Gallen verliert in Lugano mit 0:2, die Lage spitzt sich zu: Der Vorsprung auf den nächsten Gegner Vaduz und den Barrageplatz beträgt nur noch einen Punkt. Patricia Loher aus Lugano 22.04.2021, 05.00 Uhr

Dem FC St.Gallen steht definitiv ein heisser Schlussspurt und ein Direktduell im Kampf gegen die Barrage gegen Vaduz bevor.

Nach dem diskussionslosen 0:2 des Cup-Halbfinalisten in Lugano und dem 1:1 von Vaduz gegen Basel beträgt der Vorsprung auf den zweitletzten Rang, den aktuell die Liechtensteiner belegen, bloss noch einen Punkt.

Vor allem offensiv müssen sich die St.Galler deutlich steigern, sonst dürfte es schwierig werden, der heiklen Lage in den verbleibenden sechs Saisonspielen noch zu entkommen.

Seit acht Meisterschaftsspielen ohne SIeg

Die Partie in Lugano hat St.Gallens Mängel im Angriff schonungslos aufgedeckt. Die Gäste reagierten zwar auf den frühen Rückstand mit einer Steigerung und ihr Aufwand war beträchtlich, doch einem Tor nahe kamen sie trotzdem viel zu selten. Unterdessen sind sie seit acht Meisterschaftspartien ohne Sieg.

Es war für die Gäste in Lugano der schlimmstmögliche Start: Nach nur eineinhalb Minuten gerieten die St.Galler in Rückstand. Musah Nuhu rutschte auf der linken Seite aus, dann kam auch noch Basil Stillhart zu spät und Luganos Numa Lavanchy brachte die Tessiner in Führung.

St.Gallens Nicolas Lüchinger (hinten) gegen Luganos Olivier Custodio. Claudio De Capitani/Freshfocus

Niemanden brauchte es an diesem Abend zu überraschen, wie sich die Gastgeber danach verhielten: Sie zogen ihren gefürchteten Abwehrriegel hoch und St.Gallen tat sich nicht zum ersten Mal in dieser Saison schwer, gegen eine tief stehende Mannschaft Lösungen zu finden.

Zeidler rotiert durch

Was die Aufgabe im Cornaredo natürlich erschwerte: Für das sechste Spiel innerhalb von 18 Tagen hatte Trainer Peter Zeidler massiv in die Startformation eingegriffen. Im Vergleich mit der Partie gegen Luzern brachte er Nuhu, Stillhart, Junior Adamu, Tim Staubli, Boris Babic und Nicolas Lüchinger. Die Abwehr war komplett neu formiert. Zudem setzte Zeidler auf ein 4-3-3.

Nach dem zuletzt anstrengenden Programm und dem Ausfall Jordi Quintillàs wegen einer Coronavirus-Infektion waren Zeidlers Rotationen, auch im Hinblick auf das Vaduz-Spiel vom Samstag, verständlich. Nur nahm der Deutsche damit eben auch in Kauf, beim schwer zu knackenden Lugano mit einer nicht eingespielten Mannschaft anzutreten.

Nach dem schwachen Start steigerten sich die St.Galler. Es war für sie aber ein Tanz auf dem Vulkan, denn Lugano lauerte auf Konter, zweimal tauchten die Tessiner nach Gegenstössen gefährlich vor St.Gallens Tor auf.

Weil aber auch sie zu wenig zielstrebig agierten, kam der Gast bis zur Pause um einen zweiten Gegentreffer herum. Nach 45 Minuten waren der Statistik 62 Prozent Ballbesitz für die St.Galler abzulesen. Nur stand da auch, dass die Ostschweizer bloss einen Schuss auf das gegnerische Tor zustande gebracht hatten.

Lukas Görtler, der Jordi Quintillà als Captain vertritt, geht in einen Zweikampf. Samuel Golay/Keystone

Die Chancen von Görtler und Youan

So sah sich Zeidler gezwungen, erneut zu wechseln: Mit Leonidas Stergiou, Victor Ruiz und Miro Muheim brachte er drei neue Spieler. St.Gallen schaffte es nach der Pause, mehr Druck auszuüben, vor allem auch dank Muheim, der immer wieder stark über links vorpreschte. In der 62. Minute setzte Lukas Görtler, der Quintillà als Captain vertrat, eine Vorlage von Muheim knapp neben das Tor.

Die Tessiner waren zu knacken

Nach einer Stunde wurde offensichtlich, dass die Tessiner durchaus verwundbar gewesen wären, allerdings vergab auch Thody Élie Youan eine gute Möglichkeit. Wegen viel zu vieler offensiver Unzulänglichkeiten schafften es die Gäste in der Folge aber trotzdem nicht, Lugano über eine längere Phase ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Görtler war zwar wieder omnipräsent, aber der FC St.Gallen konnte nie verbergen, dass ihm ein Regisseur fehlt. Vieles in den Bemühungen der Ostschweizer wirkte wenig strukturiert, sie rannten zwar an, aber die Fehlerquote um und im Sechzehnmeterraum war deutlich zu hoch, um den Ausgleichstreffer erzielen zu können.

St.Gallen unterbindet die Konter

Die Mannschaft von Zeidler war schlicht zu harmlos, um im Cornaredo zu punkten. Was in jener Phase allerdings positiv war: St.Gallen unterband Luganos Konter nun besser als noch vor der Pause, es blieb unermüdlich und kämpfte um jeden Zentimeter.

Trainer Peter Zeidler Claudio De Capitani/Freshfocus

Während sich die Ostschweizer für ihren leicht verbesserten Auftritt aber nicht belohnten, nutzte Lugano in der 72. Minute St.Gallens erstes Missgeschick in der Abwehr nach der Pause eiskalt aus: Nach einem Abspielfehler von Stergiou erzielte Joaquin Ardaiz das 2:0 für Lugano.

Nach einem frühen Rückstand sei es in Lugano immer schwierig, sagte Zeidler. «Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass wir zu mehr Möglichkeiten gekommen wären.» Abhaken sei nun das Zauberwort. «Wenn uns das gelingt, gewinnen wir gegen Vaduz. Sonst wird es schwierig.»