Die Folgen von Corona Wie geht es Sportlern und Sportlerinnen, wenn sie Corona haben? – Vier Geschichten von Kopfschmerzen, Muskelkater und aufwendigen Besuchen im Badezimmer Covid-19 macht vor niemandem Halt – das Virus findet auch trainierte Athleten. Basil Stillhart, Victoria Bischof, Andrin Schneider und Noel Possag erzählen ihre Geschichte und reden über Ängste, ihre Zeit in der Isolation und die bisweilen schwierige Rückkehr in ihren Sport. 05.12.2020, 05.00 Uhr

St.Gallens Basil Stillhart am 8. November beim 0:0 gegen die Young Boys. Knapp zwei Wochen später schnappte die Coronafalle zu. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Basil Stillhart, FC St.Gallen

(cbr) Krankheitshalber hat Basil Stillhart nie gefehlt im Training, nie ein Spiel verpasst. Bei keinem Klub. Bis vor zwei Wochen der FC St.Gallen am Abend die Nachricht überbringt: coronapositiv.

Sie überrascht den Fussballer nicht mehr, das Kopfweh ist stark, sehr stark, seit dem Mittagsschlaf ist das so, wobei er da noch dachte, er habe einfach zu wenig getrunken. Sofort isoliert er sich.

Stillhart wohnt in Sirnach bei den Eltern, sie stellen ihm fortan das Essen vor die Türe – auf 20 Quadratmetern lebt er derzeit im obersten Stock des Hauses, zum Glück mit eigener Toilette.

Der 26-Jährige hat nun viel Zeit, schläft täglich drei Stunden mehr als üblich und er sieht sich auf dem Laptop Sportanlässe oder die Netflix-Serie «When They See Us» an. Das Kopfweh begleitet ihn die ersten Tage, auch die Nase ist verstopft, sie brennt, wenn er tief einatmet. Manchmal ist ihm schwindlig. Fieber hat er nie, schmeckt alles.

Im Garten schnappt Stillhart jeweils frische Luft, oder wischt Laub zusammen – immer allein. Angst wegen Corona hat er keine, ausser dass er den Vater anstecken könnte, der als Risikopatient gilt.

Stillhart telefoniert oft mit Freunden, online spielen sie Monopoly. Trainer Zeidler und Sportchef Sutter erkundigen sich bei ihm, die Physios des FC St.Gallen halten Kontakt.

Nach drei bis vier Tagen werden die Symptome schwächer, am sechsten Tag der Isolation geht es Stillhart so gut, dass er erstmals auf den Hometrainer steigt und 40 Minuten locker vor sich hinradelt. Kraftübungen kommen hinzu. Eine Woche nach Ausbruch von Covid-19 sind die Minuten auf dem Velo intensiv, er schwitzt wieder.

Stillhart beginnt nun mit Intervalltraining, es fühlt sich streng an. Er sagt;

«Logisch, ich habe ja lange nichts gemacht.»

Am elften Tag, am vergangenen Mittwoch, steht er wieder auf dem Trainingsplatz – «es geht gut, ich muss aber schon mehr schnaufen als vor der Zwangspause». Er hat Muskelkater.



Victoria Bischof bejubelt zum Saisonauftakt ihr Tor zum 2:0 gegen die Grasshoppers. Claudio Thoma/Freshfocus

Victoria Bischof, FC St.Gallen-Staad

(pl) Vor etwas mehr als einem Monat hat Victoria Bischof die ersten Symptome verspürt. «Mein Kopf ist fast geplatzt. Zudem stellte sich ein Fiebergefühl ein», sagt die 20-Jährige aus Teufen. Sie sei dann gleich zu Hause geblieben und habe den Klub informiert.

Nachdem die Schwester positiv auf das Coronavirus getestet worden war, fiel auch Victoria Bischofs Probe positiv aus. Ein Training des Super-League-Teams wurde abgesagt, Spiele mussten keine verschoben werden.



Victoria Bischof musste zehn Tage in Isolation. In Erinnerung bleibt der Stürmerin vor allem der Geschmacksverlust. «Es war ein blödes Gefühl, etwas zu essen, aber nicht zu wissen, was genau es ist.» Selbst bei scharfen Gerichten habe sie erst im Hals gespürt, dass sie wohl ein intensives Gewürz zu sich genommen habe. Sie sagt:

«Aber ich konnte nicht unterscheiden, ob es sich um Chili oder Paprika handelte.»

Doch die junge Frau erholte sich gut während der Quarantäne. «Zudem haben wir das Glück, in einem Haus mit Garten zu wohnen. Und da gab es einiges zu tun. Wir alle räumten viel auf.»

So habe sie gar keine Zeit gehabt, sich Gedanken über diese Krankheit zu machen. «Angst hatte ich keine – ausser um meine Grosseltern, aber da blieben wir auf Distanz», so die Fussballerin, die auf diese Saison hin vom

FC Luzern zum FC St.Gallen-Staad zurückgekehrt ist und eine Ausbildung zur Naturheilpraktikerin absolviert.

Nach der Isolation fühlte sich Victoria Bischof gut. «Ich freute mich darauf, wieder trainieren zu können. Aber ich war noch immer müde. Schlimm war es nicht, aber doch noch nicht richtig gut.»

Unterdessen ist die zweitbeste Torschützin des Teams wieder zu hundert Prozent fit. Eine Woche später als geplant, am 13. Dezember, bestreitet sie mit St.Gallen-Staad in Lugano das letzte Spiel vor der Winterpause. Die Partie musste verschoben werden – wegen Coronafällen bei den Tessinerinnen.



Gossaus Andrin Schneider sagt: «Für uns Sportler ist es eine miserable Situation.» Ralph Ribi

Andrin Schneider, Fortitudo Gossau

(ibr) Seit dieser Saison ist der 17-jährige Juniorennationalspieler Andrin Schneider Teil der ersten Mannschaft von Fortitudo Gossau in der Handball-NLB.

Daneben trainiert er weiterhin in der U19-Equipe des RLZ Fürstenland. In einer solchen Trainingseinheit hatte er – wie sich im Nachhinein herausstellte – Ende Oktober Kontakt zu einem coronapositiven Mitspieler.

Der linke Flügelspieler aus Schwarzenbach musste sich vorsichtshalber in Quarantäne begeben und sich testen lassen. Und auch sein Ergebnis fiel positiv aus.

Zwei Tage nach dem Befund, Schneider befand sich zu Hause in Isolation, bekam er heftige Kopfschmerzen. Die Attacken kamen sporadisch und dauerten jeweils ungefähr eine halbe Stunde.

Einzig Schmerztabletten halfen ein wenig. Er, der sonst nie über Kopfschmerzen klagt, fragte sich, was sonst wohl noch alles auf ihn zukommen würde. Kollegen aus der U19 klagten über Symptome wie Husten, Geschmacksverlust oder Atemprobleme. Schneider sagt:

«Meine grösste Sorge war, dass ich langfristige Folgeschäden an Herz oder Lunge davontrage.»

Nach einem Untersuch beim Klubarzt weiss er mittlerweile, dass dies nicht der Fall ist. Die Kopfwehattacken hielten etwa eine Woche an. Danach tastete sich der KV-Lernende der United School of Sports wieder langsam an die körperliche Belastung des Trainings heran.

Er ging Joggen. «Beim ersten Mal musste ich nach 100 Metern abbrechen», sagt er. Danach konnte er sich bei jedem weiteren Lauf steigern, sodass er heute wieder auf dem Stand von vor seiner Coronaerkrankung ist.



Die für ein Talent so wertvolle Spielpraxis fällt für den Handballer in der NLB und im Nachwuchs bis mindestens Ende Januar weg. Auch Zusammenzüge der Nationalmannschaft wurden abgesagt. Schneider: «Für uns Sportler ist es eine miserable Situation.»



Ihn traf Corona besonders hart: Noel Possag PD

Noel Possag, Floorball Thurgau

(nic) «Ich lag im Bett, als wäre es ein Sarg. Ich versuchte, mich nicht zu bewegen.» Während andere eine Coronainfektion symptomfrei überstehen, bekam Noel Possag, Unihockeyspieler bei Floorball Thurgau in der NLB, das Virus in seiner vollen Härte ab.

Glieder- und Kopfschmerzen sowie Fieber waren die ersten Symptome, die der 23-Jährige an einem Mittwochmorgen Mitte Oktober verspürte. Später kam der typische Verlust des Geschmack- und Geruchsinns dazu. Und:

«Auch meine Augen schmerzten, wenn ich sie zur Seite bewegte.»

Der Fall war für ihn klar. So rasch wie möglich begab er sich zum Arzt, um sich testen zu lassen. Am Tag darauf die Gewissheit: Das Virus hat ihn erwischt.

Ein positiver Test mit Konsequenzen. Am Vorabend trainierte Possag mit dem Team. Deshalb hiess es für sämtliche Spieler und Trainer: ab in die Quarantäne. Possag selbst begab sich in Isolation, blieb zehn Tage in seinem Zimmer, Mahlzeiten wurden ihm von seiner Freundin vor die Tür gestellt.

Der Besuch im Bad wurde zur aufwendigen Angelegenheit, mit Maske, Hygienehandschuhen und Desinfektionsmittel als stete Begleiter. Fünf Tage lang fühlte er sich hundeelend, hütete praktisch durchgehend das Bett.

Dann liessen die Symptome nach. Doch die Infektion hatte Folgen. Possag erinnert sich an die ersten Schritte in der Freiheit nach überstandener Isolation. Der Spaziergang auf einen kleinen Hügel verkam zur Tortur:

«Ich war vollkommen ausser Atem, meine Beine fingen an zu zittern.»

Selbst die Treppenschritte zur Wohnung im zweiten Stock gingen ihm länger an die Substanz. Mittlerweile geht es ihm besser, bei Intervalleinheiten kommt er jedoch immer noch schneller ausser Atem als vor der Erkrankung. Der 23-Jährige ist aber zuversichtlich, dass sich auch dies in Bälde normalisieren wird.