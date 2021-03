Diagnose Alessandro Kräuchi zieht sich Kreuzbandriss zu – der Rechtsverteidiger fällt wohl sechs bis sieben Monate aus Die Verletzung ist so hart wie sie während des Spiels vom Mittwochabend aussah. Rechtsverteidiger Alessandro Kräuchi dürfte mindestens bis Oktober ausfallen, wie der FC St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. 04.03.2021, 17.15 Uhr

Alessandro Kräuchi verletzt sich im Spiel gegen Servette.

Bild: Michel Canonica

(pd) Der FC St.Gallen muss längere Zeit auf Alessandro Kräuchi verzichten. «Unser Rechtsverteidiger hat sich gestern im Spiel gegen den Servette FC einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen», schreibt der Sportklub in einer Medienmitteilung. Der 22-Jährige wird morgen in der Berit-Klinik in Speicher operiert und dürfte sechs bis sieben Monate ausfallen. «Der FC St.Gallen wünscht Alessandro von Herzen gute Besserung!», heisst es abschliessend.