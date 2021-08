Neuzugang im Mittelfeld FCSG-Überraschungsmann Ousmane Diakité: Weshalb er am TV keinen Fussball schaut und wie er einen früheren Weggefährten beeindruckt hat Ousmane Diakité hat mit Altach schon bei englischen Teams Aufsehen erregt. Ein Vorarlberger Sportjournalist sagt, die Engländer seien nach den Testspielen «hin und weg gewesen» ob der Leistung des Maliers. Dann verletzte sich Diakité schwer am Knie. In St.Gallen ist dem 21-jährigen Salzburg-Leihspieler ein Blitzstart geglückt. Am Sonntag gastiert er mit den Ostschweizern in Lugano. Patricia Loher 07.08.2021, 05.00 Uhr

Der FC St.Gallen hat Ousmane Diakité bis zum Saisonende von Salzburg ausgeliehen. Michel Canonica

Ousmane Diakité ist immer wieder für eine Überraschung gut – nicht nur auf dem Platz. Der 21-jährige Malier schaut am TV keine einzige Sekunde Fussball – weder WM noch Champions League interessieren ihn.

Wichtig seien ihm nur das eigene Team und die eigene Leistung. Er sagt:

«Ich verbringe meine Zeit lieber anders als mit Fussball am Fernsehen.»

Musikhören ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen, aber auch für Filme kann er sich begeistern. Und natürlich spielt er auf der Konsole Fifa. «Das dann schon», sagt Diakité und lacht.

Starke körperliche Präsenz und viel Ausstrahlung: St.Gallens Ousmane Diakite. Martin Meienberger/Freshfocus

Der Afrikaner hat bloss zwei Spiele gebraucht, um in St.Gallen den früheren Captain Jordi Quintillà vergessen zu machen. Sowohl in Lausanne als auch gegen Luzern war Diakité bester Mann auf dem Platz.

Der 1,87 m grosse Fussballer hat alle überrascht, offenbar selbst St.Gallens Verantwortliche, die nicht damit gerechnet hatten, dass sich der Leihspieler aus Salzburg so schnell zurechtfinden würde.

Zeidler: «Er kann noch torgefährlicher werden»

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen Claudio De Capitani/Freshfocus

Denn Diakité hatte zuvor 20 Monate lang nicht mehr gespielt. Nach einer schweren Knieverletzung hing die Karriere des jungen Afrikaners an einem seidenen Faden. In St.Gallen fragten sich die Anhänger: «Weshalb leiht der Klub einen Spieler aus, der so lange verletzt war?»

St.Gallens Trainer Peter Zeidler hatte Diakité einst in Altach, wohin der Fussballer ausgeliehen war, gesehen und war beeindruckt: «Er ist ein kompletter Mittelfeldspieler, kann aber noch torgefährlicher werden.»

Die Horrornachricht

Christian Adam ist Sportchef der «Vorarlberger Nachrichten». Er verfolgt St.Gallen sowie Diakité aus der Ferne und sagt: «Nach all den Schreckensmeldungen aus Salzburg bin ich überrascht, dass er gleich wieder so gross aufspielt.»

Adam war in Altach im Stadion, als sich der Spieler in der neunten Meisterschaftspartie ohne Fremdeinwirkung verletzte.

Die Horrornachricht für den Fussballer: Kreuzbandriss vorne und hinten, beide Menisken kaputt, das Seitenband gerissen. Es folgten zwei Operationen und viele Monate Reha. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde der Spieler nicht von den Ärzten in Salzburg, sondern vom renommierten deutschen Knie-Spezialisten Michael Strobel in Straubing operiert.

Trotz nur weniger Partien für die Vorarlberger hat Diakité bei Journalist Adam Eindruck hinterlassen:

«Es wurde sofort offensichtlich, weshalb Salzburg ihn geholt hatte: Er ist schnell, sein Antritt stark und die körperliche Präsenz ebenfalls ein Merkmal. In Altach war er sofort ein fester Bestandteil der Mannschaft.»

Adam kann sich noch an zwei Testspiele der Vorarlberger gegen englische Teams erinnern: «Nach einer kurzen Vorbereitung mit Altach hat Diakité stark aufgespielt. Die Engländer waren hin und weg.»

Diakité kam vor drei Jahren aus Mali nach Salzburg. Das Scoutingsystem von Red Bull gehört zu den besten der Welt, vor allem zu Akademien in Afrika pflegt der finanzstarke Konzern intensive Kontakte.

Auch Diakité durchlief in seiner Heimat eine Fussballschule und spielte für die Nachwuchsauswahlen Malis. Der Mittelfeldspieler ist in der Hauptstadt Bamako mit einem Bruder und einer Schwester aufgewachsen. Er ist das jüngste Kind und der einzige Fussballer in der Familie.

«Fünf Minuten war ich beunruhigt»: Ousmane Diakité Michel Canonica

Fünfmal pro Woche in den Deutschkurs

Nun sitzt er im St.Galler Stadion. Diakité lacht viel, wirkt entspannt, aber auch ein bisschen schüchtern. Sein Deutsch ist gut. Fünfmal pro Woche besuchte der Fussballer zu Beginn seiner Zeit in Österreich den Deutschkurs. Er sagt:

«Es gab nichts anderes als Schule, Fussball und Schlaf.»

Salzburg lieh Diakité schliesslich an Liefering aus, ehe im Sommer 2019 die Station in Altach folgte. Im September verletzte sich Diakité. Er sagt:

«Fünf Minuten lang war ich beunruhigt. Doch dann wusste ich: Ich werde das überwinden und zurückkehren.»

Journalist Adam sagt, das Glück des Spielers in diesem Unglück sei es gewesen, bei Salzburg unter Vertrag zu sein. «Die Betreuung verletzter Spieler ist nirgends besser als in Salzburg.»

«Ich bin noch nicht bei 100 Prozent»

Beim österreichischen Topverein verfügt Diakité über einen Vertrag bis 2023. Der Spieler weiss, dass sich vor ihm in St.Gallen mit Junior Adamu und Majeed Ashimeru bereits zwei Salzburg-Leihspieler einen Namen gemacht haben. Und ein wenig hat er mitbekommen, dass die Anhänger in der Ostschweiz begeistert sind ob seinen Leistungen. «Aber ich bin noch nicht bei 100 Prozent. Das dauert noch ein, zwei Spiele.»