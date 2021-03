Super League

Dem FC St.Gallen bietet sich am Mittwoch ab 18.15 Uhr im Heimspiel gegen Servette die Chance, den FC Basel von Platz zwei zu verdrängen. Die kriselnde Mannschaft von Ciriaco Sforza trifft auf die souveränen Young Boys.

Personell gibt es bei den St.Gallern noch das eine oder andere Fragezeichen: Ob Lukas Görtler – der Deutsche musste am Samstag beim 3:1-Heimsieg gegen Basel mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden – und der zuletzt angeschlagene Victor Ruiz gegen Servette dabei sind, entscheidet sich am Mittwochmorgen. Trainer Peter Zeidler sagt: «Ich gehe davon aus, dass sie spielen können.» Möglicherweise gehört auch Aussenverteidiger Miro Muheim erstmals seit seiner schweren Schulterverletzung wieder dem Kader der Ostschweizer an.

Der FC St.Gallen hat am vergangenen Samstag gut reagiert auf den Dämpfer in Vaduz. «Der Erfolg stärkt den Glauben in die eigenen Fähigkeiten. Nach dem 2:0 traten wir richtig gelöst auf», sagt Zeidler. Noch immer gelte es aber, an der Stabilität zu arbeiten. «Und Servette hat beim 3:1-Sieg gegen Zürich eine starke Leistung gezeigt.»

Die Genfer haben sich zu einem St.Galler Lieblingsgegner entwickelt. Seit beinahe 19 Jahren hat Servette in St.Gallen nicht mehr gewonnen: Es gab in dieser Zeit acht Siege für die Ostschweizer, zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Trainer des im April 2002 noch im Espenmoos letztmals in St.Gallen siegreichen Servettes war Lucien Favre, in der Verteidigung spielte Stefan Wolf. (pl)

Mögliche FCSG-Formation: Zigi; Kräuchi, Stergiou, Fazliji, Traorè; Görtler, Quintillà, Ruiz; Stillhart; Duah, Junior Adamu.