FCSG-Stürmer Cedric Itten vor dem Heimspiel gegen den FC Zürich: «Ich bin fitter als vor der Coronapause» Fast zwei Jahre nach der schweren Knieverletzung ist Cedric Itten so gut in Form wie nie. Am Samstag in Sitten führte der 23-Jährige sein Team mit zwei Toren zum Sieg. Am Donnerstagabend trifft er mit dem FC St.Gallen auf den FC Zürich. Patricia Loher 25.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Vertrag von Cedric Itten läuft in einem Jahr aus, beinhaltet aber eine Option auf Verlängerung. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (St.Gallen, 24. November 2019)

Peter Zeidler hatte es angetönt. Nach dem Lockdown und drei Wochen Vorbereitung sagte St.Gallens Coach: «Es gab Spieler, die noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht haben: Ich denke da an Cedric Itten oder auch an Leonidas Stergiou.»

Normalerweise vermeiden Trainer Einzelkritiken in der Öffentlichkeit. Tun sie es trotzdem, erhalten die Worte Gewicht, weil offenbar eine Entwicklung eingesetzt hat, die es verdient, erwähnt zu werden.

Gleich im ersten Meisterschaftsspiel nach dem Coronaunterbruch bestätigte vor allem Itten die Trainingseindrücke von Zeidler: Mit zwei Toren führte der 23-jährige Basler sein Team zum 2:1-Sieg in Sitten. Es waren seine Saisontreffer zehn und elf.

Damit ist er hinter Jean-Pierre Nsame von den Young Boys nun zweitbester Torschütze der Super League. Itten ist stark zurückgekommen. Schon zum zweiten Mal innerhalb von nur knapp zwei Jahren. «Ich bin fitter als vor der Coronapause», sagt er.

«Die Spieler lernen ihren Körper besser kennen»

Im September 2018 zog sich Itten in einem Spiel gegen Lugano nach einem brutalen Foul von Fabio Daprelà eine schwere Verletzung im rechten Knie zu. Die Diagnose war für den formstarken Stürmer niederschmetternd. Das Kreuzband war gerissen. Das Innenband auch.

Lukas Görtler (links) und Torschütze Cedric Itten bejubeln in Sitten das 2:0. Pascal Muller/Freshfocus

231 Tage arbeitete und schwitzte Itten für seine Rückkehr, ehe er im letzten Spiel der vergangenen Saison wieder zu einem Teileinsatz kam. In der neuen Meisterschaft setzte er gleich Ausrufezeichen. Itten wirkte noch athletischer und noch präsenter als vor der schweren Verletzung – und er traf wieder.

Simon Storm, Leiter Athletik und Physiotherapie beim FC St.Gallen. Bild: Manuel Nagel

Simon Storm, Leiter Athletik und Physiotherapie bei den St.Gallern, sagte damals: «Spieler kommen oft gestärkt zurück aus einer Verletzung. In einer langen Rehaphase lernen viele Spieler ihren Körper noch einmal besser kennen. Das Bewegungsgefühl wird in dieser Zeit oft besser – so war es auch bei Itten.»

Ihm und dem FC St.Gallen lief es nach Anfangsschwierigkeiten bald wie am Schnürchen. Auch das Début im Nationalteam und das Siegestor gegen Georgien im November 2019 in St.Gallen passen in diese Geschichte einer grossen Rückkehr.

Seit dem vergangenen Sommer ist viel Aufregendes passiert im Leben des Stürmers. Itten stand plötzlich im Rampenlicht. Er führte den spektakulärsten Sturm der Super League an, es schien schwierig, St.Gallens Lauf zu stoppen – doch dann kam das Coronavirus.

Es zwang den Schnellzug aus der Ostschweiz und mit ihm Itten zur Vollbremse. Fast zwei Monate waren Mannschaftstrainings untersagt. Auch die Hoffnung, mit der Schweiz an die EM reisen zu können, zerschlug sich in jenen turbulenten Tagen.

St.Gallen und Itten haben Grosses vor

Der Stürmer schränkte seine Kontakte ein, sah die Familie während Wochen nicht. Aber der Stürmer sagt auch:

«Weil ich aus einer schweren Verletzung kam, tat mir der Unterbruch gut. Es gab keinen Druck mehr.»

Itten hatte seinen Körper wieder voll gefordert, er hielt den Belastungen auch gut stand. Doch Itten hat gelernt, auf sein wichtigstes Werkzeug zu hören. Die Pause zwang ihn, einen Gang zurückzuschalten. «Auch wir haben unseren Keller aufgeräumt», sagt er und lacht.

Der Fussballer ging aber auch täglich joggen und trainierte zu Hause in Herisau mit seiner Freundin. Itten bezeichnet dies als Selbstverantwortung eines Profis. «Keiner will sich verletzen, wenn es wieder losgeht. Wir haben schliesslich noch Grosses vor.»

In der Heimat standen Itten immer andere vor der Sonne

Der 23-Jährige ist ein Paradebeispiel für das Konzept des FC St.Gallen, Spielern, die andernorts aus den Traktanden gefallen sind, eine Chance zu geben, die Karriere neu zu lancieren. Itten stand beim FC Basel zwar kurz davor, den Durchbruch zu schaffen. Doch es wurden ihm in der Heimat eben auch immer wieder andere Stürmer vorgezogen.

Cedric Itten 2017 im Dress des FC Basel. Bild: Urs Bucher/Freshfocus

So liess er sich ausleihen, einmal nach Luzern, einmal nach St.Gallen, ehe ihn die Ostschweizer im Sommer 2018 definitiv übernahmen. Itten bleibt diplomatisch. Dass er seinem Stammverein Basel mit fünf Toren in sechs Spielen schon einige schmerzhafte Stiche versetzt und den Aufstieg in die Nationalmannschaft geschafft hat, mag er nicht als Genugtuung bezeichnen. Er sagt lediglich:

«Ich wollte spielen. St.Gallen hat mir diese Chance gegeben. Dafür bin ich dankbar.»

Sein Vertrag beim Super-League-Leader läuft noch bis im Sommer 2021, er beinhaltet eine Option auf eine Verlängerung, wenn der Stürmer eine bestimmte Anzahl Einsätze erreicht.

Sollte Itten seine Form beibehalten, bleibt er auch ein Thema für das Nationalteam. Trainer Vladimir Petkovic hat sich während des Lockdowns jedenfalls nach dem Befinden seines Stürmers erkundigt. Und in einem Jahr soll die EM dann doch noch stattfinden.

Der letzte St.Galler Spieler, der die Schweiz an einem grossen Turnier vertrat, war Tranquillo Barnetta: 2004 an der EM in Portugal kam er allerdings nicht zum Einsatz – kurz davor hatte er in die Bundesliga gewechselt.