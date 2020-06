Serie Spektakuläre FCSG-Spiele: Als der Mann in weissen Schuhen, der eigentlich gar nicht spielen durfte, den FC St.Gallen in der Barrage vor dem Abstieg bewahrte Am 13. Juni 1972 gewinnt der FC St.Gallen in Zürich die Abstiegsbarrage gegen Luzern 4:1 – dank eines Berners aus Appenzell namens Heinz Bigler. Sein Markenzeichen: weisse Fussballschuhe. Fredi Kurth 11.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unten in Weiss: St.Gallens Heinz Bigler (links) behauptet den Ball in der Abstiegsbarrage gegen Luzern. Später amtet er für kurze Zeit als Trainer des FC St.Gallen. Bilder: Archiv Tagblatt

Es war die Zeit, als der FC St.Gallen wichtige Spiele noch gewinnen konnte. 1969 den Cupfinal, ein paar Jahre zuvor entscheidende Partien um den Aufstieg von der 1. Liga in die Nationalliga B. Und nun an diesem Dienstagabend die Belle um den Verbleib in der Nationalliga A auf dem Zürcher Hardturm. Gegner Luzern war leicht favorisiert, aber der FC St.Gallen lief zu unwiderstehlicher Form auf. Jeder Akteur zeigte eine gute Leistung, und doch war es ein Spieler, der zur grossen Figur wurde und die Fussballschweiz in Erstaunen versetzte: Heinz Bigler erzielte ein Tor und bereitete zwei vor.

Prominenter Namensvetter

Heinz Bigler war kein unbekannter Name. Einer hatte für die Young Boys schon zehn Länderspiele bestritten. Der andere Heinz Bigler, der ebenfalls bei YB, aber vor allem beim FC St.Gallen agierte, ging hingegen primär als der Fussballer mit den weissen Kickschuhen in die Annalen ein. Wie er die Luzerner Abwehr, anfänglich verhalten, dann mit immer schnelleren Schritten austanzte, war «einmalig», wie das «Tagblatt» damals schrieb.

Heinz Bigler war für kurze Zeit Trainer des FC St.Gallen. Bilder: Archiv Tagblatt

Das 1:0 hatte noch Volkmar Blechschmidt per Kopfball unmittelbar nach der Pause erzielt. Nur eine Minute später zog Bigler, von Fritz Rafreider freigespielt, unaufhaltsam davon und liess nach einem Spurt über das halbe Feld Keeper Karl Engel keine Chance. Adi Noventa gelang auf der anderen Seite zwar noch der Anschlusstreffer. Aber Bigler hatte bei den weiteren Toren durch Hanspeter Luder und Isidor Cina ebenfalls seine weiss gefinkelten Füsse im Spiel.

Auf der anderen Seite stand der Cupsieger-Trainer

Es war ein wegweisender Sieg für den FC St.Gallen, dem das Etikett «Liftmannschaft» anzuhaften drohte. Nach zweimaligem Aufstieg in die höchste Liga 1968 und 1971 lag ein zweiter Abstieg nach 1970 nahe. Das Entscheidungsspiel war bei Punktgleichheit zu Stande gekommen, obwohl St.Gallen als Zwölfter der 14-er Liga gegenüber Luzern die um sechs Tore bessere Tordifferenz aufwies. Die Innerschweizer engagierten im Frühjahr just St.Gallens Cupsieger-Trainer Albert Sing und nahmen neuen Schwung auf, von dem aber in der wichtigsten Stunde nicht mehr viel zu spüren war. «Es war ein verdienter Sieg St.Gallens», diktierte der Deutsche den Journalisten in die Notizblöcke. «Der Abstieg ist kein Unglück. In zwei Jahren werden wir sehen, wer die bessere Mannschaft besitzt.» Nun, im Sommer 1974 spielte St.Gallen immer noch im Oberhaus und sollte mehr als 20 Jahre nicht mehr absteigen, während Luzern erst die Rückkehr schaffte.

Zuschauer stiegen über die Zäune

Das Abstiegsentscheidungsspiel hätte ursprünglich in Winterthur stattfinden sollen. Doch für die Luzerner lag der Austragungsort zu nahe bei St.Gallen, sodass die Partie kurzerhand nach Zürich verlegt wurde. Die Organisation an den Eingängen des Hardturm-Stadions brach an jenem Dienstagabend allerdings zusammen. Die zwei geöffneten Kassahäuschen konnten die Menschenmasse nicht mehr schlucken. Viele stiegen über die Zäune, und die Zuschauerzahl, die mal mit 12000, mal mit 13500 angegeben wurde, dürfte bei weitem übertroffen worden sein. Heinz Bigler erinnert sich:

«Das Stadion war gerappelt voll.»

Für das «Tagblatt»-Reporterduo, das mit 15 Minuten Verspätung eintraf, hätte die Zeit noch gereicht, wenn nicht in Oerlikon der Amerikaner-Schlitten von Fotograf Franz Krüsi abgelegen wäre. Es waren auch intern turbulente Zeiten für den FC St.Gallen. So waren mit Spielertrainer Zeljko Perusic, dem Technischen Leiter Kurt Schadegg und Coach Hansruedi Fuhrer drei Personen für die Mannschaft verantwortlich. Womit wir wieder bei den weissen Schuhen der Marke Künzli wären. Bigler nämlich hätte als deren Werbeträger damit gar nicht antreten dürfen, weil der FC St.Gallen bei Adidas unter Vertrag und Fuhrer dort Chef war. Aus diesem Grund spielte Bigler, erst in der Winterpause zum FC St.Gallen gestossen, stets bei den Reserven in der zweiten Mannschaft, immer unten in Weiss, bevor er gegen Luzern debütierte. «Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu Besitzer Kurt Künzli und war auch ein bisschen stur», sagt der 71-Jährige heute. Perusic jedoch waren die Qualitäten des schnellen Berners aufgefallen und befahl:

Der ehemalige Spielertrainer Zeljko Perusic lebte bis zu seinem Tod 2017 in St.Gallen. Markus Brütsch

«Bigler spielt, und zwar mit den Künzli-Schuhen!»

Im ausführlichen Zeitungsbericht am Tag danach war nichts von der Schuhfarbe zu lesen, wohl aber von Biglers Glanztaten. Damals wurde eben mehr auf Spielverlauf, Analyse und Einzelkritik wert gelegt als auf solche Nebensächlichkeit. Sodass dem schreibenden jungen Volontär von damals verziehen sei, umso mehr, als es sich beim Verfasser dieser Zeilen um dieselbe Person handelt. Fussball war wirklich bei aller Begeisterung noch Nebensache. Gefeiert wurde innerhalb der Mannschaft nicht gross. Am andern Tag unterrichtete Bigler wieder als Sportlehrer in Appenzell, wo er heute noch lebt und am Telefon mit jener Energie spricht, die ihm stets eigen war. Mit einem Naturell, das nie nachtragend war und ihm nun auch hilft, da er unheilbar erkrankt und einzig die Prognose auf einen verlangsamten Verlauf seines ALS-Leidens günstig ist.

Grosses Herz für einen verunfallten Knaben

Heinz Bigler war nach dem 13. Juni 1972 noch viele Jahre Stammspieler beim FC St.Gallen, bestritt 1977 im Wankdorf auch den Cupfinal gegen seinen Herkunftsverein Young Boys und wurde von Kurt Schadegg vom Angreifer zum stürmenden Aussenverteidiger umgeschult. Insgesamt erzielte er nach seinem Streich vom Hardturm vier Tore in der Nationalliga A. Bei allen wurde er von Fritz Rafreider in die Gasse geschickt. Und was geschah mit den weissen Edelfinken?

«Ein schwer verunfallter Knabe hatte mir geschrieben, sein grösster Wunsch seien diese Schuhe. Da habe ich sie ihm geschenkt.»